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У Росії лякають США, що вони от-от стануть стороною конфлікту і будуть "наслідки"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мид,рф

В Російському міністерстві закордонних справ заявили, що США відділяє "найтонша грань" від того, щоб стати стороною конфлікту у війні проти України.

Російське агентство "РИА Новости" наводить відповідні слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, передає Цензор.НЕТ

"Ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США, здійснюючи це накачування і залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставить себе в становище, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту.

Найтонша грань, яка відокремлює США від перетворення у сторону конфлікту, не повинна слугувати якоюсь ілюзією для шалених антиросійськи налаштованих сил, що, переступивши її, все залишиться як є", - заявив Рябков.

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Рябков також повторив, що Росія здатна застосувати ядерну зброю, якщо існування країни буде поставлене під загрозу, оскільки "це прописано в російській військовій доктрині".
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Топ коментарі
+118
Дикари еще не поняли, шо их больше никто не боится. Украинцы миф о вЯЯличии русни растоптали и пописяли сверху.
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02.09.2022 21:56
+96
Не обісріться тільки з переляку, коли це дійсно офіційно стане так, герої
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02.09.2022 21:55
+76
А лякають кого - США чи себе ?
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02.09.2022 21:55
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Не обісріться тільки з переляку, коли це дійсно офіційно стане так, герої
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02.09.2022 21:55 Відповісти
ДОКТРИНА О СУИЦИДЕ РАШИ... ну амеркианцы и британцы не раз пожалели о Будапеште 1994 года в угоду угодить Рашке и также о разделе ЧФ в интересах Рашки и то что они именно уговорили Украину отдать в часть долгов по газу стратегические ТУ-шки 21 штуку + эшелонов 6 калибров и ракет серии Х к ним.. лучше бы Британия и США за тот газ долг дали денег России вместо Украины..
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02.09.2022 22:00 Відповісти
А лякають кого - США чи себе ?
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02.09.2022 21:55 Відповісти
Пам'ятаєте мультик, здається про Капітошку. Щоб усі боялись, щоб не насміхались
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02.09.2022 22:14 Відповісти
Дикари еще не поняли, шо их больше никто не боится. Украинцы миф о вЯЯличии русни растоптали и пописяли сверху.
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02.09.2022 21:56 Відповісти

Байден ініціює 11,7 млрд доларів допомоги для України
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03.09.2022 09:20 Відповісти
Глупые дебилы . Вашему зверинцу наступает пи@дец .
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02.09.2022 21:56 Відповісти
кацапи нагадують тих собак, які гавкають через забор поки він не впаде
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02.09.2022 21:56 Відповісти
И шо рашка сделает, пукнет от страха? Дебилы
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02.09.2022 21:57 Відповісти
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02.09.2022 21:58 Відповісти
В 2018 году количество построенных США F-16 оценивалось в 4600 штук. Кто то может объяснить почему расеяне все время открывают на них свое ***** ?
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02.09.2022 21:58 Відповісти
нам штук 150 и считай небо от Ужгорода до Камчатки будет УКРАИНСКИМ... с потрохами...
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02.09.2022 22:02 Відповісти
Тому що одна справа програти США, і зовсім інша Україні.
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02.09.2022 22:04 Відповісти
Це тіпа готують вєрсію для своєї кацапсячої бидломаси?
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02.09.2022 22:16 Відповісти
схоже на те, що готують бидломасу до новини, що у нерівній битві із США вони зайняли поважне друге місце, в той час, як їх противник прийшов передостаннім.
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02.09.2022 22:32 Відповісти
100% так 👍🏼
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03.09.2022 01:12 Відповісти
ф 15 збили 104 мігаря і сушок,іне втратили жодного!
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03.09.2022 02:27 Відповісти
Ну давайте, назвіть США стороною конфлікту, війну їм оголосите, чи що? Так хочеться, щоб вашу смердючу паРашу стерли з обличчя планети?
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02.09.2022 21:59 Відповісти
Слова из песни станут ЯВЬЮ -" Москва сгорела целиком , пожар на площади на красной и путлер дохлый и дурдом " (Кремль )сгорит💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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02.09.2022 22:25 Відповісти
Знайшли кого лякати. Хотіли ж з НАТО повоювати, так давайте🤦Обісрались, тепер смердять на весь світ
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02.09.2022 21:59 Відповісти
вся кацапня по ранжиру в кацапський рай.
ать-мать два!
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02.09.2022 22:01 Відповісти
Коцапи! Куй сосали-сілйодкой пахло?
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02.09.2022 22:01 Відповісти
Ну ну хоча б поржем за скільки годин США виїбе кацапів
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02.09.2022 22:03 Відповісти
щас на Аляске референдум проведут
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02.09.2022 22:03 Відповісти
Цікаво на Чукотці провести, результат на користь США 99,99999%
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02.09.2022 22:07 Відповісти
ошибаешься, все 100%,-- чукча Рома тоже за!!!!
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02.09.2022 22:26 Відповісти
А ***** про это слышал? Не упаси Господь узнает, хоть и чекистская *****, но всё равно повесится!!!
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02.09.2022 22:03 Відповісти
Кацапы, я не понял, шо с вашими ***********, ааааааа ???
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02.09.2022 22:04 Відповісти
Думаю Байден дав їм сьогодні відповідь.
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02.09.2022 22:04 Відповісти
Найсмішніше те, що в американських генералів вже руки ********* щоб дати кацапам чосу і вони самі були б раді щоб кацапія дала їм таку нагоду
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02.09.2022 22:04 Відповісти
думаю, американцы не дадут им такой возможности!
москалей должны отмудохать украинцы!
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02.09.2022 22:06 Відповісти
Опять пошли распальцовки. Ниче, сейчас Рамштайн на днях, там будет много сюрпризов для кацапья
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02.09.2022 22:05 Відповісти
Это они САМИ БЗДЯТ ("не дай бог", США решат, что они сторона конфликта), тогда паРашке наступит "полная жопа" и довольно скоро (не успеют воспользоваться ядерным шантажем)!
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02.09.2022 22:07 Відповісти
Походу страшно только кацапам от этого
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02.09.2022 22:07 Відповісти
В России пугают США, что они вот-вот станут стороной конфликта и будут "последствия"
эээ... штааааа?
муа ха ха!!!
вот реально если сша станут стороной конфликта и войдут в замес, для орды вторжения все тогда точно закончится очень быстро. орки хотят это попробовать?
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02.09.2022 22:08 Відповісти
Первая и Вторая мировые войны показали - на чьей стороне в замес вступают США тот и победитель.
А лапти просто не хотят осознавать, что их деды, в гимнастёрках из американской ткани, с пуговицами американской штамповки, закусывая американский спирт американской тушёнкой, ехали в американском студебеккере на американском бензине, и многие с американским автоматом, вслед за американским танком (или советском но собранном на американских станках из американской высоколегированной стали), под прикрытием американских самолётов (например Покрышкин летал на Р-39 "Аэрокобра") или советских самолётов но собранных на американских станках из американских бронестекла и алюминия с американскими двигателями и вооружением, просто были бы вышвырнуты немцами за Урал.
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03.09.2022 15:34 Відповісти
Тим самим рашисти визнають що вигрібають писди саме від України
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02.09.2022 22:09 Відповісти
кацапстан и избиратели опэжеЗеопого: на колени и челобитную
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02.09.2022 22:09 Відповісти
Лякалка їжака голою дупою.
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02.09.2022 22:09 Відповісти
Як же пукинХуйло вже сере пид себе тварюка!м'ясо вже закинчилось а те що в м'ясорубци тикае!А ракети закинчуються!
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02.09.2022 22:09 Відповісти
Так чого ж кацапи чекають, нехай оголошують війну США і "наслідки" точно будуть.
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02.09.2022 22:09 Відповісти
серёжа рябко(ф), запомни, много стран имеют возможность превратить выгребную яму-404, в ядерный пепел! Свой лаврошади, так и доложи!
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02.09.2022 22:10 Відповісти
армия США тестирует новое антидроновое оружие....
может и нам перепадет?
https://youtu.be/cJvlHO3pwC4
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02.09.2022 22:10 Відповісти
Нам перепаде чергове "Велике крадівництво 2" під час війни.
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02.09.2022 23:41 Відповісти
Вот тогда мы реально увидим ****** кацапии за 2 часа.
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02.09.2022 22:16 Відповісти
Ох и шапито, это будет новый номер в цирке, привселюдно сесть на ежа голой жопой, угрожают они,ппц, ничтожества
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02.09.2022 22:19 Відповісти
Лошадь отбросит копыта, вот и все последствия.
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02.09.2022 22:21 Відповісти
Наверное запретят продавать в Америку Матрёшки,Балалайки и Валенки.
Или только за рубли.
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02.09.2022 22:24 Відповісти
Сруцьнявые путирастические лапти кого-то напугать смешно задумали?
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02.09.2022 22:24 Відповісти
ще один айфон розхярять на камеру другого айфону?
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02.09.2022 22:28 Відповісти
Вторая с конца армия мира стёрла пятки в Украине, а все туда же, Вашингтон за три дня😂😂😂
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02.09.2022 22:29 Відповісти
Зміните підгузки *****, бо воно вже всралось, ходулі з ліфтами пошкодяться! =)))
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02.09.2022 22:29 Відповісти
****, как уже тошнит от этого обблеванного рускага вяличия
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02.09.2022 22:30 Відповісти
у росії лякають США..... це як гумовою сракою сісти на їжа..... гімно попре крізь усі дірки......
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02.09.2022 22:31 Відповісти
То Всё куйня, главное что захерова хрюкнет! =)
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02.09.2022 22:36 Відповісти
"Ох Моська, знать она сільна, раз лаєт на слона!" (С)
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02.09.2022 22:38 Відповісти
мы сами ждем этого момента
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02.09.2022 22:38 Відповісти
Просить Байдена придётся, что бы ядерный пепел от маацваабада на Украину не выпал. Всего лишь 420 км, до границы с Украиной!
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02.09.2022 22:43 Відповісти
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02.09.2022 22:42 Відповісти
пугалкі про вот-вот... це вже майже всралися!
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02.09.2022 22:43 Відповісти
Росію треба знищити як звичайних терористів... Їх 100% треба знищити!!!
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02.09.2022 22:44 Відповісти
Макаки, що ви там прописали в своїй доктрині?
Це як Крим російський?
Так кого це цікавить що ви там собі фантазуєте?
Роздавлять вас як гнид.
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02.09.2022 22:45 Відповісти
Чогось згадалося Джордж, сраний ковбой!
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02.09.2022 22:49 Відповісти
Власти Италии арестовали 11 вилл принадлежащих братану путлера миллиардеру В'ячеславу Кантору... фишка в том ..что купил он их у другого братана путлера ..Сильвио Берлускони.
Идет следствие...
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02.09.2022 22:51 Відповісти
Якийсь курва кінський регіт

Кінь армянський всрався
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02.09.2022 22:53 Відповісти
х&йло обісрався коли почув скільки сша надасть Україні допомоги

знищити орків під Херсоном це тіпа вся расєя перестане існувати?
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02.09.2022 23:00 Відповісти
Почему США никогда не нападуть на рабZeю,??/спросил я однажды находясь в Доме Кино в Киеве у одного известного тогда в 1990году журналиста,ответ поразил меня...а зачем Америке это нищее дерьмо Шариковых кормить?Хватит с них тушонки Рузвельта..
Я тогда и понятия не имел что это такое...
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02.09.2022 23:00 Відповісти
Если Байден отреагирует, то пора будет делать ставки, сколько часов до исчезновения копростана? Сначала на земле, потом на глобусах?
PS: А таракан3%, не напрягся? Бульбу сейчас бы спокойно копал бы, псих со справкой...
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02.09.2022 23:01 Відповісти
На что будет реагировать Байден? На попискивание какой-то пешки "уже если скоро, то тогда уже почти совсем, если что"?
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03.09.2022 02:43 Відповісти
не, я понимаю пугать молдову, но пугать сша это надо быть совсем отбитым...
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02.09.2022 23:04 Відповісти
Чим лякати США, може краще було б перечитати будапештський меморандум. Наскільки мені відомо ніхто не загрожує РФ в міжнародно визнаних кордонах.
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02.09.2022 23:26 Відповісти
Дуже б хотілось якнайшвидше побачити ці "наслідки". Кацапи, ну не стримуйте себе, ну бахніть чимось по США, щоб "весь мир в труху".
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02.09.2022 23:48 Відповісти
Дебилы, если США хрен клало на угрозы Китая надо ли говорить о том, как глубоко вам в зад они засунут ваши угрозы? Ау, кретины! Вам армия Украины, солянкой из западного вооружения и советского даёт просраться, не дай вам бог узнать что будет если Америка решит что вы ей несёте по реальную угрозу.
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03.09.2022 00:28 Відповісти
Последствия будут обязательно - кацапы даже портки не успеют спустить! Вот этого они боятся.
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03.09.2022 00:55 Відповісти
Ху@ ло боіться , що США вщент розхерячать його бункер і куди ж йому
податися після цього ?
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03.09.2022 01:17 Відповісти
Смиявсь. Хочется подойти до главкацапа и спросить его, - и шо, казламордый?
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03.09.2022 02:39 Відповісти
Вони дійсно працюють "під дати", бо піддаті. Десь у Пітері Путін навів шороху, коли порівняв себе з Петрушою 1. Недавно Калантарян дав зрозуміти, що в Молдавії є такий народ як гагаузи і йому потрібна набагато більша автономія. Все це було після того, як на Херсонський плацдарм царь перекинув певну кількість військ і анонсував наступ на Миколаїв та Вознесенськ. Але згадалась історія Прутського походу Петрушки 1 в 1711 році. Ціль його була не зрозумілою, чи туркам оголошував Іду на Ви, чи то Карла 12 хотів упіймати. Однак гагаузи підпалили Буджакський степ, вся рослинність вигоріла і Петрушка з армією попався. Віддав все злато, обоз і утік в Львів а потім у Варшаву. А царь таки не дійшов до Буджакських степів і вже не дійде. Нема чим і з ким і саме головне кудой. Ну а трансів від Калантаряна як завжди трясе.
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03.09.2022 02:41 Відповісти
Це 3,14здєц. Одного жахливого похмільного ранку одічалиє висрали рештки того, чим "думали" досі.
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03.09.2022 04:36 Відповісти
Американцы йух полоскали в жидких мозгах кацапов
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03.09.2022 07:08 Відповісти
Яка там може бути сторона в "спецоперації?!
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03.09.2022 07:42 Відповісти
Напугать бабу толстым **ем...
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03.09.2022 07:51 Відповісти
РабZeя два раза Чечню победила...потому и поперло вяличие в дяревне Простоквашино...,а Америку рабZeя тоже победит...вонючей пастью Ольги ********** и крысеныша салавьева...пасть у обоих як раз для заглота Джавелина... или Стингера...
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03.09.2022 09:09 Відповісти
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03.09.2022 09:47 Відповісти
нехай ці ******** ідуть на*уй палаючою тайгою
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03.09.2022 11:09 Відповісти
У меня сейчас главная мечта - победа Украины . А из второстепенного - что бы русня нанесла хоть один удар по любой стране НАТО, ведь тогда через неделю ************** просто не станет. Просто сплю и вижу , как Калибр выпущенный по Украине изменил траекторию и жахнул по Венгрии.
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03.09.2022 11:23 Відповісти
"Умом расийу нипанять - дебилы, блRть!© Федя Тютчев...

ЗАЧЕМ США паРаше зерно в царизм возили?! НАХЕРА лапки Буша в 90-х подкидывали, бы не передохло поголовье андрофагов?!

Пардоне муа за уруцькій ізік... Якось вірвалоси...
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03.09.2022 12:22 Відповісти
Доктрина у кацапів якась дебільна.А якщо мордор буде розвалюватись з середини,по кому вони застосують ядерну зброю?Невже по воронєжу?
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03.09.2022 12:43 Відповісти
Як з Кримом?
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03.09.2022 12:48 Відповісти
..и чего ************ будет??? . вас придурков эт точно уже не будет
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03.09.2022 13:18 Відповісти
У них же оборонная стратегия, а сейчас они захватчики оккупанты, нарушаем значит рабсейские законы.
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03.09.2022 13:20 Відповісти
Раша нині може США догнати, повалити і відсосати...
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03.09.2022 14:40 Відповісти
Анатолий Несмиян

В прошлом году возникла тема изменений ГОСТов на массовые захоронения, был принят новый регламент массовых эвакуаций при наступлении чрезвычайных событий. Определенная синхронность плюс свирепствующий карантинный террор наводили на мысль, что это жжж неспроста.

Огня добавил Шойгу, сообщив про кровь из носа необходимость строительства нескольких (вроде бы пяти) городов-миллионников в тундре и вечной мерзлоте. Почти как нынешний Диксон на 500 человек, но на миллион. И таких Диксонов - много. По всему периметру Северного морского пути. Прямо у самой кромки. Логично, что возникли некоторые вопросы и даже опасения по поводу этих грандиозных планов.

Теперь мне кажется, что мы смотрели правильно, но не туда. Скорее всего, решение о конфликте с Украиной было принято достаточно давно (не позже начала 21 года, когда состоялась первая крупная концентрация войск на границе с ней. Собственно, с того момента численность войск там если и менялась, то не сильно, и в итоге все было запущено на год позже - в феврале 22).

Так вот, я думаю, что эти срочные и ничем не объяснимые изменения в ГОСТах были приняты не для граждан России. Ну, то есть, нас в конечном итоге всё это тоже должно будет коснуться, но не прямо сразу. А вот для целей успешной спецоперации подобного рода подготовка выглядит вполне логичной.

Естественно, Кремль во всех своих планах исходил из неизбежности успешного проведения и завершения военной части спецоперации. Никакой иной результат не рассматривался, у нынешних сценарное планирование отсутствует как явление, никаких планов «Б» у них никогда отродясь не бывает. «...Я понял, все исправится, когда подорожает нефть, А чё, б*я, если нет? Вот так вот раз и нет?..»

Соответственно, после успешного проведения мероприятий по денацификации обязан был встать вопрос - что делать с теми, кого не успели денацифицировать в ходе, но они так и продолжают находиться на уже освобожденных и присоединенных единодушным решением населения освобожденных территорий к России? Управлять регионами с поголовно враждебным населением - удовольствие то еще, прямо скажем. Как это бывает, показывает пример Херсонской области. С трудом нашлось несколько господ бургомистров и панов старост из местных, да и тех какие-то диверсанты регулярно вычеркивают из штатного расписания. Приходится завозить с материка.

Поэтому единственное решение - отправить нелояльный контингент строить мегаполисы на Крайний Север. Вот вам и идея Шойгу, причем понятно, почему Шойгу - одна Росгвардия со строителями-ударниками в таком количестве не справится, тут без танков и авиации никак. Ну и в этом же контексте ГОСТы - и на порядок эвакуации, и на нормы захоронений в мирное время (а какое еще время после победы? - только мирное)

Просто не удалось взять Киев за три дня. А так - новые документы вполне бы пригодились. Но как-то не срослось. А если посмотреть, как куётся победа, то скорее всего, уже и не срастется. Правда, нужно понимать, что сама по себе идея ударных строек в Заполярье крайне продуктивна. А потому если победа не случится, то уже глубинный народ из своих хтонических укрытий начнет задаваться вопросом. Вот для шибко умных все заготовки могут и пригодиться.
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03.09.2022 15:27 Відповісти
 
 