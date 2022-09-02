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На Запорізькій АЕС ми побачили все, нами не маніпулюють, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заперечив, що на діяльність місії на Запорізькій атомній електростанції впливали російські представники.

Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я бачив у деяких коментарях і реакціях, нібито (місії МАГАТЕ) чогось не показали, що нам влаштували "парад". Ми побачили те, що я просив показати. Усе, чого я просив. Навіть коли ми були самі. Ми побачили все (що хотіли)", – наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ залишить двох представників на Запорізькій АЕС після завершення місії, скоро буде звіт, - Гроссі

Відповідаючи на питання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, Гроссі заявив, що організація не буде піддаватися "шуму" і "маніпуляціям".

"Коли людям схильне подобатися те, що ми говоримо, нас підтримують. Коли їм це не подобається, вони починають говорити про маріонеток чи те, що нами маніпулюють. Нами ніколи не маніпулюють. Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звісно, ми з повагою слухаємо цей "шум", але наша здатність – фокусуватися на тому, що ми робимо", – додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагалися переконати МАГАТЕ, що снаряди ЗСУ розвертаються в повітрі, щоб вдарити по ЗАЕС. ВIДЕО
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Топ коментарі
+39
Они увидели, что Параша захватила АЭС и готова устроить там ядерную катастрофу. Но они об этом никому не расскажут, бо они сильно озабочены.
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02.09.2022 22:35
+37
Проститутки.
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02.09.2022 22:32
+27
гроссі пісдопол і купить собі віллу
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02.09.2022 22:31
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гроссі пісдопол і купить собі віллу
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02.09.2022 22:31 Відповісти
Йому віддадуть ті, що належали Соловйову..
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03.09.2022 00:00 Відповісти
Ще одна" Емнесті інтернешенел" --- чують і бачуть лише те що їм вигідно!
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03.09.2022 01:33 Відповісти
Проститутки.
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02.09.2022 22:32 Відповісти
А конкретно ця грося щось каже, чи ні?
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02.09.2022 22:33 Відповісти
"Нам показали всё, что мы хотели увидеть."

А что вы хотели увидеть?
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02.09.2022 22:35 Відповісти
Відповідаючи на питання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, Гроссі заявив, що організація не буде піддаватися "шуму" і "маніпуляціям".

"Коли людям схильне подобатися те, що ми говоримо, нас підтримують. Коли їм це не подобається, вони починають говорити про маріонеток чи те, що нами маніпулюють. Нами ніколи не маніпулюють. Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звісно, ми з повагою слухаємо цей "шум", але наша здатність - фокусуватися на тому, що ми робимо", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3364791
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02.09.2022 23:18 Відповісти
Они увидели, что Параша захватила АЭС и готова устроить там ядерную катастрофу. Но они об этом никому не расскажут, бо они сильно озабочены.
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02.09.2022 22:35 Відповісти
не расскажут-потому как сцыкота.., аб чём речь ваще..
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02.09.2022 22:48 Відповісти
Окей, базару нуль, чекаємо на доповідь і подивимося, що ви там дійсно побачили
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02.09.2022 22:36 Відповісти
И добавил

Скопировано с Spiegel

Am AKW Saporischschja wird eine längerfristige IAEA-Mission eingerichtet. Anfang der kommenden Woche sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden. Und: Die Ukraine beschießt eine russische Basis in der Nähe des Kraftwerks. Die News
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02.09.2022 22:39 Відповісти
На Запорожской АЭС создана долгосрочная миссия МАГАТЭ. Первые результаты будут представлены в начале следующей недели. И: Украина обстреливает российскую базу возле электростанции. Новости
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02.09.2022 22:46 Відповісти
Омобенно, после слов, что мы "обстреливаем", мне захотелось дать ему в левый глаз..Но "с ноги" по кадыку было бы надёжнее..
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02.09.2022 22:47 Відповісти
Мы не обстреливаем АЄС, дятел, мы не самоубийцы.
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03.09.2022 00:07 Відповісти
Пошел в бан,дебил.
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03.09.2022 07:04 Відповісти
їм показали нібито надійну охорону з кацапів і запевнили що все буде добре якщо Україна нібито не поцілить ..... кур*ва... гросси.... му*дило, а нічого що це терористи які гвалтують вбивають і грабують захопили ядерний обєкт??? ..... магате **бане.....
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02.09.2022 22:39 Відповісти
На медальку від ***** заробив
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02.09.2022 22:40 Відповісти
нах их туда пустили???
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02.09.2022 22:41 Відповісти
То нове ОБСЕ яке нікуя не бачило 5 років на донбасі...
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02.09.2022 22:42 Відповісти
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02.09.2022 22:42 Відповісти
Тю-тю-Утю-тю..Більше і додати нічого не хочеться..
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02.09.2022 22:44 Відповісти
- Ми побачили все!
- Що саме?
- ВСЕ!
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02.09.2022 22:46 Відповісти
***** прикормил нищебродов...
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02.09.2022 22:50 Відповісти
ваш самий приїзд, ваша згода і дозволення на це окупантами які захопили АЗС в сусідньої держави, це вже маніпулювання вами.
не розуміють ці ніколя геть нічого - а кацапня їх мне як мастирку перед на гачок нацепити...
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02.09.2022 22:53 Відповісти
то що рускіє захопили українську атомну станцію та то таке...головне,що українці воюють на своїй таки землі с загарбниками і ядерна катастрофа не через руських,звичайно ні....*** вашу мать!! Що ж це за такі погляди їбануті!!!!!!
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02.09.2022 22:55 Відповісти
Я про це сразу казав що магате це маячня і цирк уродів буде.Питаня так і не вирішене і вирішення не видно .Йде затягання часу і сцикливої реакції світу.Було б це десь в Франції або Германії там вже весь світ би був на вухах і мільйоний контингент військ на марші.А нам лапшу вішають та граються в херню.А рашка тілько цього і домагалася зробити з оон і магате клоунів і тримати час.
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02.09.2022 22:59 Відповісти
Коротенько, ніхто нікому нічого не показував, воно ним не цікаво, якщо зеля пердне щось про загрозу ядерки, придушу першого
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02.09.2022 23:01 Відповісти
Гроссі отримав пару, тройку лямов і тепер тихий і спокійний
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02.09.2022 23:04 Відповісти
Відповідаючи на питання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, Гроссі заявив, що організація не буде піддаватися "шуму" і "маніпуляціям". - це слова ,котрі вказують на те, що того 3,14тераса,котрий їх сказав,купив з потрохами рашистський кровавий куйло,СЛОВА- СВІТЛО,котре висвітлює темноту людських думок і видають брехливість людських душ.
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02.09.2022 23:06 Відповісти
Гроссу приїхав і таки отримав два три ляма як і планував, решта не видно
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02.09.2022 23:08 Відповісти
Военные на атомных станциях способствуют безопасности он хочет сказать? )))
Давайте дождемся, когда он уедет от туда. Уверен, он запоет совсем другие песни и в другой тональности.
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02.09.2022 23:11 Відповісти
Он поёт это в Вене. Читайте внимательней.
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03.09.2022 12:07 Відповісти
В МАГАТЕ москалі багато вклали грошей,там навіть москаль заступник.Не дурно ж його зробили заступником.Там де є москалі,там замішані великі капітали.
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02.09.2022 23:13 Відповісти
Гроссі , а нічого що це власність України ? Не соромно підтримувати кровавих ОККУПАНТІВ ?
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02.09.2022 23:17 Відповісти
З початку здали Чонгар
потім Азов
зараз ЗАЕС ???
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02.09.2022 23:19 Відповісти
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02.09.2022 23:20 Відповісти
... підсумковий звіт- "закликаємо всі сторони соблюдать мєждународниє норми і правила... "
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02.09.2022 23:38 Відповісти
Эта война показала, кто такие магатэ, оон, красный крест. Эти бесполезные организации должны быть расформированы и закрыты, как Лига наций в 1946.
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03.09.2022 04:03 Відповісти
Еще одна проплаченная падаль ... у карлика деньги не кончаются
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03.09.2022 07:10 Відповісти
РабZeя манипулирует с 7 ноября 1917 г...на белое говорят Чёрное...,круглое несут... квадратное катят...Шариковы... Сэр...🤣🤣🤣самое тупое существо когда либо существовавшее на планете Жылизяка и в дяревне Простоквашино...
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03.09.2022 09:02 Відповісти
 
 