На Запорізькій АЕС ми побачили все, нами не маніпулюють, - Гроссі
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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заперечив, що на діяльність місії на Запорізькій атомній електростанції впливали російські представники.
Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Я бачив у деяких коментарях і реакціях, нібито (місії МАГАТЕ) чогось не показали, що нам влаштували "парад". Ми побачили те, що я просив показати. Усе, чого я просив. Навіть коли ми були самі. Ми побачили все (що хотіли)", – наголосив він.
Відповідаючи на питання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, Гроссі заявив, що організація не буде піддаватися "шуму" і "маніпуляціям".
"Коли людям схильне подобатися те, що ми говоримо, нас підтримують. Коли їм це не подобається, вони починають говорити про маріонеток чи те, що нами маніпулюють. Нами ніколи не маніпулюють. Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звісно, ми з повагою слухаємо цей "шум", але наша здатність – фокусуватися на тому, що ми робимо", – додав він.
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"Коли людям схильне подобатися те, що ми говоримо, нас підтримують. Коли їм це не подобається, вони починають говорити про маріонеток чи те, що нами маніпулюють. Нами ніколи не маніпулюють. Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звісно, ми з повагою слухаємо цей "шум", але наша здатність - фокусуватися на тому, що ми робимо", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3364791
Скопировано с Spiegel
Am AKW Saporischschja wird eine längerfristige IAEA-Mission eingerichtet. Anfang der kommenden Woche sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden. Und: Die Ukraine beschießt eine russische Basis in der Nähe des Kraftwerks. Die News
- Що саме?
- ВСЕ!
не розуміють ці ніколя геть нічого - а кацапня їх мне як мастирку перед на гачок нацепити...
Давайте дождемся, когда он уедет от туда. Уверен, он запоет совсем другие песни и в другой тональности.
потім Азов
зараз ЗАЕС ???