На Запорожской АЭС мы увидели все, нами не манипулируют, - Гросси
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опроверг заявления о том, что на деятельность миссии на Запорожской атомной электростанции оказывали влияние российские представители.
Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Я видел в некоторых комментариях и реакциях, якобы (миссии МАГАТЭ) чего-то не показали, что нам устроили "парад". Мы увидели то, что я просил показать. Все, чего я просил. Даже когда мы были сами. Мы увидели все ( что хотели)", – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, почему МАГАТЭ не поддерживает призывы Украины к демилитаризации Запорожской АЭС, Гросси заявил, что организация не будет подвергаться "шуму" и "манипуляциям".
Когда людям склонно нравиться то, что мы говорим, нас поддерживают. Когда им это не нравится, они начинают говорить о марионетках или то, что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы никогда не теряем ориентир. Мы знаем, что делаем. Конечно, мы с уважением слушаем этот "шум", но наша способность - фокусироваться на том, что мы делаем", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А что вы хотели увидеть?
"Коли людям схильне подобатися те, що ми говоримо, нас підтримують. Коли їм це не подобається, вони починають говорити про маріонеток чи те, що нами маніпулюють. Нами ніколи не маніпулюють. Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звісно, ми з повагою слухаємо цей "шум", але наша здатність - фокусуватися на тому, що ми робимо", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3364791
Скопировано с Spiegel
Am AKW Saporischschja wird eine längerfristige IAEA-Mission eingerichtet. Anfang der kommenden Woche sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden. Und: Die Ukraine beschießt eine russische Basis in der Nähe des Kraftwerks. Die News
- Що саме?
- ВСЕ!
не розуміють ці ніколя геть нічого - а кацапня їх мне як мастирку перед на гачок нацепити...
Давайте дождемся, когда он уедет от туда. Уверен, он запоет совсем другие песни и в другой тональности.
потім Азов
зараз ЗАЕС ???