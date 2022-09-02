На Запорожской АЭС мы увидели все, нами не манипулируют, - Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опроверг заявления о том, что на деятельность миссии на Запорожской атомной электростанции оказывали влияние российские представители.

Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я видел в некоторых комментариях и реакциях, якобы (миссии МАГАТЭ) чего-то не показали, что нам устроили "парад". Мы увидели то, что я просил показать. Все, чего я просил. Даже когда мы были сами. Мы увидели все ( что хотели)", – подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос, почему МАГАТЭ не поддерживает призывы Украины к демилитаризации Запорожской АЭС, Гросси заявил, что организация не будет подвергаться "шуму" и "манипуляциям".

Когда людям склонно нравиться то, что мы говорим, нас поддерживают. Когда им это не нравится, они начинают говорить о марионетках или то, что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы никогда не теряем ориентир. Мы знаем, что делаем. Конечно, мы с уважением слушаем этот "шум", но наша способность - фокусироваться на том, что мы делаем", - добавил он.

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