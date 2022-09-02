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Новости Война в Украине Война
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война (46523) МАГАТЭ (256) Запорожская АЭС (540) Рафаэль Гросси (102) атака на ЗАЭС (67)

На Запорожской АЭС мы увидели все, нами не манипулируют, - Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси опроверг заявления о том, что на деятельность миссии на Запорожской атомной электростанции оказывали влияние российские представители.

Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я видел в некоторых комментариях и реакциях, якобы (миссии МАГАТЭ) чего-то не показали, что нам устроили "парад". Мы увидели то, что я просил показать. Все, чего я просил. Даже когда мы были сами. Мы увидели все ( что хотели)", – подчеркнул он.

Читайте: МАГАТЭ оставит двух представителей на Запорожской АЭС после завершения миссии, скоро будет отчет, - Гросси

Отвечая на вопрос, почему МАГАТЭ не поддерживает призывы Украины к демилитаризации Запорожской АЭС, Гросси заявил, что организация не будет подвергаться "шуму" и "манипуляциям".

Когда людям склонно нравиться то, что мы говорим, нас поддерживают. Когда им это не нравится, они начинают говорить о марионетках или то, что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы никогда не теряем ориентир. Мы знаем, что делаем. Конечно, мы с уважением слушаем этот "шум", но наша способность - фокусироваться на том, что мы делаем", - добавил он.

Также читайте: Цельность ЗАЭС нарушали несколько раз. Это не может продолжаться, - Гросси
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Топ комментарии
+39
Они увидели, что Параша захватила АЭС и готова устроить там ядерную катастрофу. Но они об этом никому не расскажут, бо они сильно озабочены.
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02.09.2022 22:35
+37
Проститутки.
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02.09.2022 22:32
+27
гроссі пісдопол і купить собі віллу
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02.09.2022 22:31
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гроссі пісдопол і купить собі віллу
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02.09.2022 22:31 Ответить
Йому віддадуть ті, що належали Соловйову..
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03.09.2022 00:00 Ответить
Ще одна" Емнесті інтернешенел" --- чують і бачуть лише те що їм вигідно!
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03.09.2022 01:33 Ответить
Проститутки.
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02.09.2022 22:32 Ответить
А конкретно ця грося щось каже, чи ні?
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02.09.2022 22:33 Ответить
"Нам показали всё, что мы хотели увидеть."

А что вы хотели увидеть?
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02.09.2022 22:35 Ответить
Відповідаючи на питання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, Гроссі заявив, що організація не буде піддаватися "шуму" і "маніпуляціям".

"Коли людям схильне подобатися те, що ми говоримо, нас підтримують. Коли їм це не подобається, вони починають говорити про маріонеток чи те, що нами маніпулюють. Нами ніколи не маніпулюють. Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звісно, ми з повагою слухаємо цей "шум", але наша здатність - фокусуватися на тому, що ми робимо", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3364791
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02.09.2022 23:18 Ответить
Они увидели, что Параша захватила АЭС и готова устроить там ядерную катастрофу. Но они об этом никому не расскажут, бо они сильно озабочены.
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02.09.2022 22:35 Ответить
не расскажут-потому как сцыкота.., аб чём речь ваще..
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02.09.2022 22:48 Ответить
Окей, базару нуль, чекаємо на доповідь і подивимося, що ви там дійсно побачили
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02.09.2022 22:36 Ответить
И добавил

Скопировано с Spiegel

Am AKW Saporischschja wird eine längerfristige IAEA-Mission eingerichtet. Anfang der kommenden Woche sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden. Und: Die Ukraine beschießt eine russische Basis in der Nähe des Kraftwerks. Die News
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02.09.2022 22:39 Ответить
На Запорожской АЭС создана долгосрочная миссия МАГАТЭ. Первые результаты будут представлены в начале следующей недели. И: Украина обстреливает российскую базу возле электростанции. Новости
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02.09.2022 22:46 Ответить
Омобенно, после слов, что мы "обстреливаем", мне захотелось дать ему в левый глаз..Но "с ноги" по кадыку было бы надёжнее..
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02.09.2022 22:47 Ответить
Мы не обстреливаем АЄС, дятел, мы не самоубийцы.
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03.09.2022 00:07 Ответить
Пошел в бан,дебил.
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03.09.2022 07:04 Ответить
їм показали нібито надійну охорону з кацапів і запевнили що все буде добре якщо Україна нібито не поцілить ..... кур*ва... гросси.... му*дило, а нічого що це терористи які гвалтують вбивають і грабують захопили ядерний обєкт??? ..... магате **бане.....
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02.09.2022 22:39 Ответить
На медальку від ***** заробив
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02.09.2022 22:40 Ответить
нах их туда пустили???
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02.09.2022 22:41 Ответить
То нове ОБСЕ яке нікуя не бачило 5 років на донбасі...
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02.09.2022 22:42 Ответить
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02.09.2022 22:42 Ответить
Тю-тю-Утю-тю..Більше і додати нічого не хочеться..
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02.09.2022 22:44 Ответить
- Ми побачили все!
- Що саме?
- ВСЕ!
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02.09.2022 22:46 Ответить
***** прикормил нищебродов...
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02.09.2022 22:50 Ответить
ваш самий приїзд, ваша згода і дозволення на це окупантами які захопили АЗС в сусідньої держави, це вже маніпулювання вами.
не розуміють ці ніколя геть нічого - а кацапня їх мне як мастирку перед на гачок нацепити...
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02.09.2022 22:53 Ответить
то що рускіє захопили українську атомну станцію та то таке...головне,що українці воюють на своїй таки землі с загарбниками і ядерна катастрофа не через руських,звичайно ні....*** вашу мать!! Що ж це за такі погляди їбануті!!!!!!
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02.09.2022 22:55 Ответить
Я про це сразу казав що магате це маячня і цирк уродів буде.Питаня так і не вирішене і вирішення не видно .Йде затягання часу і сцикливої реакції світу.Було б це десь в Франції або Германії там вже весь світ би був на вухах і мільйоний контингент військ на марші.А нам лапшу вішають та граються в херню.А рашка тілько цього і домагалася зробити з оон і магате клоунів і тримати час.
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02.09.2022 22:59 Ответить
Коротенько, ніхто нікому нічого не показував, воно ним не цікаво, якщо зеля пердне щось про загрозу ядерки, придушу першого
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02.09.2022 23:01 Ответить
Гроссі отримав пару, тройку лямов і тепер тихий і спокійний
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02.09.2022 23:04 Ответить
Відповідаючи на питання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, Гроссі заявив, що організація не буде піддаватися "шуму" і "маніпуляціям". - це слова ,котрі вказують на те, що того 3,14тераса,котрий їх сказав,купив з потрохами рашистський кровавий куйло,СЛОВА- СВІТЛО,котре висвітлює темноту людських думок і видають брехливість людських душ.
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02.09.2022 23:06 Ответить
Гроссу приїхав і таки отримав два три ляма як і планував, решта не видно
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02.09.2022 23:08 Ответить
Военные на атомных станциях способствуют безопасности он хочет сказать? )))
Давайте дождемся, когда он уедет от туда. Уверен, он запоет совсем другие песни и в другой тональности.
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02.09.2022 23:11 Ответить
Он поёт это в Вене. Читайте внимательней.
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03.09.2022 12:07 Ответить
В МАГАТЕ москалі багато вклали грошей,там навіть москаль заступник.Не дурно ж його зробили заступником.Там де є москалі,там замішані великі капітали.
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02.09.2022 23:13 Ответить
Гроссі , а нічого що це власність України ? Не соромно підтримувати кровавих ОККУПАНТІВ ?
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02.09.2022 23:17 Ответить
З початку здали Чонгар
потім Азов
зараз ЗАЕС ???
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02.09.2022 23:19 Ответить
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02.09.2022 23:20 Ответить
... підсумковий звіт- "закликаємо всі сторони соблюдать мєждународниє норми і правила... "
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02.09.2022 23:38 Ответить
Эта война показала, кто такие магатэ, оон, красный крест. Эти бесполезные организации должны быть расформированы и закрыты, как Лига наций в 1946.
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03.09.2022 04:03 Ответить
Еще одна проплаченная падаль ... у карлика деньги не кончаются
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03.09.2022 07:10 Ответить
РабZeя манипулирует с 7 ноября 1917 г...на белое говорят Чёрное...,круглое несут... квадратное катят...Шариковы... Сэр...🤣🤣🤣самое тупое существо когда либо существовавшее на планете Жылизяка и в дяревне Простоквашино...
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03.09.2022 09:02 Ответить
 
 