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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49 050 осіб, 235 літаків, 2034 танків та 4403 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 050 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09 орієнтовно становлять:

особового складу – 49050 (+350) осіб ліквідовано
танків  ‒ 2034 (+25) од,
бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,
артилерійських систем  – 1134 (+8) од,
РСЗВ  – 293 (+4) од,
засоби ППО - 153 (+0) од,
літаків – 235 (+1) од,
гелікоптерів – 205 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
крилаті ракети - 203 (+5),
кораблі /катери  15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
спеціальна техніка – 105 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", - додають у Генштабі.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49 050 осіб, 235 літаків, 2034 танків та 4403 броньовані машини 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Просто супер!Такими темпами палимо техніку!!!!!!!!
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03.09.2022 09:36
+14
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03.09.2022 09:52
+11
Як повідомляє Генштаб, на Запорізькому напрямку ЗСУ знищили колону вантажівок окупантів.

Одна із них була заповнена тілами загиблих та прямувала у бік Бердянська, де розгорнутий крематорій.
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03.09.2022 09:40
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Просто супер!Такими темпами палимо техніку!!!!!!!!
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03.09.2022 09:36 Відповісти
Як повідомляє Генштаб, на Запорізькому напрямку ЗСУ знищили колону вантажівок окупантів.

Одна із них була заповнена тілами загиблих та прямувала у бік Бердянська, де розгорнутий крематорій.
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03.09.2022 09:40 Відповісти
Так куди саме колона рухалася? Від Запоріжжя в бік Бердянська? Чи колона йшла в бік Запоріжжя, а машина з трупами була не в цій колоні, а рухалася в протилежному напрямку?
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03.09.2022 10:09 Відповісти
З Маріуполя в бік Бердянську.
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03.09.2022 10:17 Відповісти
Ясно!
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03.09.2022 10:54 Відповісти
Через Запоріжжя!!?
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03.09.2022 18:13 Відповісти
Это просто праздник какой-то!
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03.09.2022 09:43 Відповісти
Невже настільки все круто? Якщо так піде й далі, то весною армія рашистів стане схожою на наполеонівську зразка 1813 року.
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03.09.2022 09:45 Відповісти
Коли ти 2 місяці накопичуєш засоби та БК, місяць утюжиш ППО та аеродроми супротивника так, що він бойову авіацію ховає за 300+ км від лінії фронту, а вороже ППО більше не може твої байрактари контролювати - то і не таке буває.
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03.09.2022 22:58 Відповісти
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03.09.2022 09:52 Відповісти
- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) -"ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки", а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!

*

Путин:

- Для получения прогресса в «спецоперации» на Украине нужно удвоить усилия!

- Ясно! Значит - вместо «груза 200» будет «2 по 200»

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03.09.2022 10:15 Відповісти
Путлер объявил набор 140 000 хмырей Шариковых...,а это значит именно столько подохло рането его быдла...
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03.09.2022 10:23 Відповісти
По танкам и бмп идём на рекорд!
Браво! Бис!
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03.09.2022 10:37 Відповісти
Гарний улов.... так тримати.
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03.09.2022 10:50 Відповісти
49050. Свято наближається....

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03.09.2022 10:57 Відповісти
Танки впрееееед, следующая цель 2500.
По пехоте ждём полтинник вот вот. А там гляди и БПЛА отпразднуем
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03.09.2022 11:51 Відповісти
Вже є +1 гелікоптер сьогодні!
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03.09.2022 16:33 Відповісти
 
 