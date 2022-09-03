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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 49 050 человек, 235 самолетов, 2034 танка и 4403 бронированные машиы. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 3 сентября потери личного состава противника составляют около 49 050 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 3.09 ориентировочно составляют:

личного состава – 49050 (+350) человек ликвидировано,
танков ‒ 2034 (+25) ед.,
боевых бронированных машин ‒ 4403 (+37) ед.,
артиллерийских систем – 1134 (+8) ед,
РСЗО – 293 (+4) ед.,
средства ПВО - 153 (+0) ед.,
самолетов – 235 (+1) ед.,
вертолетов – 205 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+11),
крылатые ракеты - 203 (+5),
корабли/катера 15 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 3268 (+21) ед.,
специальная техника – 105(+0).

Читайте также: ВСУ отразили наступление оккупантов в районах шести населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях", - добавляют в Генштабе.

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 49 050 человек, 235 самолетов, 2034 танка и 4403 бронированные машиы 01
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Топ комментарии
+20
Просто супер!Такими темпами палимо техніку!!!!!!!!
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03.09.2022 09:36
+14
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03.09.2022 09:52
+11
Як повідомляє Генштаб, на Запорізькому напрямку ЗСУ знищили колону вантажівок окупантів.

Одна із них була заповнена тілами загиблих та прямувала у бік Бердянська, де розгорнутий крематорій.
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03.09.2022 09:40
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Просто супер!Такими темпами палимо техніку!!!!!!!!
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03.09.2022 09:36 Ответить
Як повідомляє Генштаб, на Запорізькому напрямку ЗСУ знищили колону вантажівок окупантів.

Одна із них була заповнена тілами загиблих та прямувала у бік Бердянська, де розгорнутий крематорій.
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03.09.2022 09:40 Ответить
Так куди саме колона рухалася? Від Запоріжжя в бік Бердянська? Чи колона йшла в бік Запоріжжя, а машина з трупами була не в цій колоні, а рухалася в протилежному напрямку?
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03.09.2022 10:09 Ответить
З Маріуполя в бік Бердянську.
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03.09.2022 10:17 Ответить
Ясно!
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03.09.2022 10:54 Ответить
Через Запоріжжя!!?
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03.09.2022 18:13 Ответить
Это просто праздник какой-то!
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03.09.2022 09:43 Ответить
Невже настільки все круто? Якщо так піде й далі, то весною армія рашистів стане схожою на наполеонівську зразка 1813 року.
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03.09.2022 09:45 Ответить
Коли ти 2 місяці накопичуєш засоби та БК, місяць утюжиш ППО та аеродроми супротивника так, що він бойову авіацію ховає за 300+ км від лінії фронту, а вороже ППО більше не може твої байрактари контролювати - то і не таке буває.
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03.09.2022 22:58 Ответить
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03.09.2022 09:52 Ответить
- Слушайте! А что это у вас за новости в захоронениях на кладбищах? Раньше было "Солдат №1" "Солдат№2" "Н\М"- это (я понимаю) -"ихтамнеты" в прятки играли! А сейчас ""Русский солдат - 100 шт"
- А это они игру изменили! Были "прятки", а сейчас - обычная "мала куча с чехардой"!!!

*

Путин:

- Для получения прогресса в «спецоперации» на Украине нужно удвоить усилия!

- Ясно! Значит - вместо «груза 200» будет «2 по 200»

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03.09.2022 10:15 Ответить
Путлер объявил набор 140 000 хмырей Шариковых...,а это значит именно столько подохло рането его быдла...
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03.09.2022 10:23 Ответить
По танкам и бмп идём на рекорд!
Браво! Бис!
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03.09.2022 10:37 Ответить
Гарний улов.... так тримати.
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03.09.2022 10:50 Ответить
49050. Свято наближається....

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03.09.2022 10:57 Ответить
Танки впрееееед, следующая цель 2500.
По пехоте ждём полтинник вот вот. А там гляди и БПЛА отпразднуем
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03.09.2022 11:51 Ответить
Вже є +1 гелікоптер сьогодні!
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03.09.2022 16:33 Ответить
 
 