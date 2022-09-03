Рятувальники гасять три осередки займання торфовищ на Київщині

Рятувальники продовжують ліквідовувати горіння трьох осередків торфу у Вишгородському та Бучанському районах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook головне управління ДСНС України у Київській області.

"Головне управління ДСНС України у Київській області вкотре звертається до громадян та гостей області: будь-яке недбальство чи легковажність може стати поштовхом до розвитку ще однієї торф’яної пожежі і завдати значного клопоту не тільки рятувальникам, але й місцевим мешканцям", - йдеться в повідомленні.

Так, станом на 12: 00 у Київській області триває ліквідація таких осередків пожеж: поблизу с. Соснівка та с. Дудки Вишгородського району, поблизу с. Лісове Бучанського району.

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