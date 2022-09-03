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Окупанти цілодобовими обстрілами практично знищили Нововоронцовську громаду на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

херсонщина,херсонська

На Херсонщині окупанти практично знищили Нововоронцовську громаду, обстріли тривають цілодобово. Люди вимушені жити без води та світла.

 Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

За словами голови ОВА, обстріли тривають цілодобово, у громаді багато зруйнованих та пошкоджених приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Також люди вимушені жити без води та світла, бо через бойові дії немає можливості відремонтувати пошкоджені мережі.

У самому селищі Нововоронцовка із більш як 6 тис. жителів лишилось - близько 400, зазначив Янушевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти пропонують місцевим на Херсонщині заповнювати анкети, щоб отримати паспорт РФ, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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Майор @zapustit_romana
Стало трохи краще бо сходили на світанку з морпехами в сіряк розкручувати збитий підарский мі-28. Вернулись цілими і з приколами, повернусь напишу тредік

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03.09.2022 15:40 Відповісти
Всё ******** полышалы и ********* ***** (с)
https://twitter.com/i/status/1566037284188733443
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03.09.2022 15:48 Відповісти
одне питання : -де контра арти або рсзв ..
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03.09.2022 15:48 Відповісти
Ой, про що ви говорите, це не на часi, ну стало однією громадою менше в Україні, що з того? У зеленого Міноборони є важливіші питання з вибору альтернативи слову "русофобія"
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03.09.2022 17:12 Відповісти
 
 