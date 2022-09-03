Окупанти цілодобовими обстрілами практично знищили Нововоронцовську громаду на Херсонщині

На Херсонщині окупанти практично знищили Нововоронцовську громаду, обстріли тривають цілодобово. Люди вимушені жити без води та світла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

За словами голови ОВА, обстріли тривають цілодобово, у громаді багато зруйнованих та пошкоджених приватних будинків та об’єктів інфраструктури. Також люди вимушені жити без води та світла, бо через бойові дії немає можливості відремонтувати пошкоджені мережі.

У самому селищі Нововоронцовка із більш як 6 тис. жителів лишилось - близько 400, зазначив Янушевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти пропонують місцевим на Херсонщині заповнювати анкети, щоб отримати паспорт РФ, - ОВА