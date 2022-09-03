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МАГАТЕ повідомило про чергове відключення Запорізької АЕС від мережі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

енергодар

Міжнародне агентство з питань ядерної енергії повідомило, що Запорізька атомна електростанція втратила зв’язок з останньою зовнішньою лінією електропередач, яка перебувала у робочому стані.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) в черговий раз втратила зв'язок з останньою магістральною зовнішньою лінією електропередачі, що залишилася, але об'єкт продовжує подавати електроенергію в мережу по резервній лінії", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в організації, менш ніж за 48 годин після того, як генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідав станцію разом із місією, він повідомив експертам Агентства, що четверта наявна 750-кіловольтна лінія електропередач на АЕС вийшла з ладу. При цьому три інші лінії було втрачені раніше під час конфлікту.

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"Проте експерти МАГАТЕ, які зараз присутні на найбільшій в Європі атомній електростанції, розташованій у центрі зони бойових дій, також дізналися, що резервна лінія 330/750 кВ, що з'єднує об'єкт із прилеглою тепловою електростанцією, постачає електроенергію, що виробляється ЗАЕС, на зовнішню мережу. Ця ж резервна лінія може також забезпечити резервне живлення ЗАЕС у разі потреби", — зазначили в агентстві.

Також керівництво станції проінформувало команду МАГАТЕ про те, що один із двох працюючих блоків ЗАЕС у другій половині дня 3 вересня був відключений через обмеження в мережі.

"Той самий блок 5 було відключено також 1 вересня — у день прибуття генерального директора Гроссі на об'єкт — через внутрішній збій в електропостачанні, але наступного дня його знову підключили", — зауважили в МАГАТЕ.

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В агентстві додали, що один реактор все ще працює і виробляє електроенергію як для охолодження, так і інших важливих функцій безпеки на майданчику, а також для домашніх господарств, заводів та інших об'єктів через мережу.
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Топ коментарі
+10
Ну и на хрена нужно было тащить сюда это дебильное МАГАТЕ? Сразу было видно что они путинские прихлебатели. Константирует оно, не для константации фактов вас продажные шлюхи вызвали на Запорожскую АЭС.
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03.09.2022 20:55
+6
МАГАТЕ це якась різновидність ОБСЕ?
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03.09.2022 21:13
+4
На( вони були треба? Ми й без них стан справ такий бачимо
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03.09.2022 21:04
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десять к одному, что оставшихся на станции экспертов МАГАТЕ не расстреляют.
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03.09.2022 20:54 Відповісти
а скільки в тебе акаунтів тут?
Одного, вважай, вже позбувся.
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03.09.2022 21:03 Відповісти
Кто?
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03.09.2022 21:23 Відповісти
Ну и на хрена нужно было тащить сюда это дебильное МАГАТЕ? Сразу было видно что они путинские прихлебатели. Константирует оно, не для константации фактов вас продажные шлюхи вызвали на Запорожскую АЭС.
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03.09.2022 20:55 Відповісти
А для чего?
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03.09.2022 21:32 Відповісти
видимо чтобы они вдесятером разблокировали 6 энергоблоков и выгнали несколько тысяч кадыровцев.
ну и заодно предотвратили ядерную катастрофу на крупнейшей АЭС в европе.
дебилы б...
даже не знаю кто тупее - те кто это говно пишет про МАГАТЭ или те кто их лайкает.
Это как с Зеленским - не знаешь кто тупее - сам Зеля или те кто за него голосует.
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03.09.2022 23:05 Відповісти
Их вызвали для того чтобы они рассказали всему миру что происходит на ЗАЭС , и больше всего тупыми других людей обзывают сами тупые. Это в ваш адрес женщина.
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04.09.2022 10:08 Відповісти
На( вони були треба? Ми й без них стан справ такий бачимо
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03.09.2022 21:04 Відповісти
Кацапам було навіть взападло тупо накрити ту ракету купою сміття… Gefickt Aschlöher
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03.09.2022 21:05 Відповісти
Эволюция русских: от обезьяны с гранатой - до обезьяны на атомной электростанции.
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03.09.2022 21:12 Відповісти
МАГАТЕ це якась різновидність ОБСЕ?
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03.09.2022 21:13 Відповісти
Дивимся в корінь. МАГАТЕ. Хто там? І, звідки? Хто спонсорує? І як чиновники живуть.
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03.09.2022 21:32 Відповісти
чем больше росияне тупят, тем больше помощь Украине и санкций против раши
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03.09.2022 21:46 Відповісти
походу перепідключають на живлення Криму
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03.09.2022 22:14 Відповісти
это технически пока невозможно.
Но сейчас главное не это, а чтобы реакторы не расплавились. А это возможно, если все блоки отключатся и не будет электропитания для охлаждения активной зоны.
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03.09.2022 23:06 Відповісти
 
 