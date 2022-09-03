Туреччина може стати посередником у ситуації із ЗАЕС, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним заявив, що його країна може виступити посередником у ситуації із Запорізькою атомною електростанцією, окупованою РФ.

Про це повідомила канцелярія турецького лідера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Лідери двох країн також обговорили реалізацію "зернової угоди" та висловили рішучість продовжити будівництво АЕС "Аккую" у Туреччині відповідно до планів, йдеться у повідомленні.

За інформацією Кремля, Путін та Ердоган серед інших питань торкнулися візиту місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС. "Ердоган наголосив на конструктивній ролі Росії в організації місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - повідомила пресслужба президента РФ.

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