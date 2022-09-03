Турция может стать посредником в ситуации с ЗАЭС, - Эрдоган
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить посредником в ситуации с Запорожской атомной электростанцией, оккупированной РФ.
Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Лидеры двух стран также обсудили реализацию "зернового соглашения" и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами, говорится в сообщении.
По информации Кремля, Путин и Эрдоган среди прочих вопросов затронули визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. "Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - сообщила пресс-служба президента РФ.
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Монморанси был, конечно, в самой гуще событий. Все честолюбие Монморанси заключается в том, чтобы как можно чаще попадаться под ноги и навлекать на себя проклятия. Если он ухитряется пролезть туда, где его присутствие особенно нежелательно, и всем осточертеть, и вывести людей из себя, и заставить их швырять ему в голову чем попало, то он чувствует, что день прожит не зря.
Кто не помнит, Монморанси - это та самая собака.
И почему вообще Турция лезет там где не очень просят? Без Турции не обойдется ?
Они же ведь пришли для борьбы з националистами и не вступлением Украины в НАТО!
Если так, то должны были обойти этот опасный объект и идти дальше выполнять свои цели.
Так нет... Вот и вся сущность лаптеногих. Врать и воровать.
Солдаты воруюют унитазы, а верхушка параши - АЭС и плотины с водой.
Скажем, не атаковать Крым в обмен на закончившиеся ракеты, которыми якобы не будут бомбить (а они будут, если хотя бы одна рабочая есть).
Переговорщики либо тупые как пробки, лижут жопу кацапам едва их видят, либо просто куплены с потрохами и имитируют проукраинскую деятельность, а на деле наносят вред по мере сил.
Кацапы сделают от и до все гадости, что у них есть. В любой день и час они могут взорвать Беслан номер 2 (который в прямом эфире кацапы расстреливали танками и из Шмелей Альфа в школьные классы пуляла, прямо снимали это, хотя в Буденновске те же Шмели использовали, только там получили ответку из пулеметов и снайперок и убежали в страхе) и объявить мобилизацию или что там еще хотят. Заградотряды ФСБ давно готовы сотни тысяч штук гнать мясо на убой. Это возможно в любой день в году сделать по их желанию. Бесполезно продавать это на переговорах. Даже ЕС сейчас это увидел, когда из-за капли масла закрыли трубу балтийскую. Просто так сами придумали и сделали что им выгодно. Можно на это ссылаться, показывая каждому европейскому политики, что любые мирные договоры бесполезны, они будут нарушены в любой день по личному желанию кацапов, пока у них нету ни суда, ни журналистов, ни прокуратуры и все это независимо должно быть от власти.
Ні, не треба.
Азербайджан рулит...
Потому путлер и рвет дупло...мое лектричество атомное..не отдам..
Короче гопника загоняют в Мавзолей с декабря наступает эмбарго на нефть и газ из помойки путлера...а это капздец🤣
"Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине и РАСШИРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ'
А помните как наша власть не хотела в НАТО? Типа у нас будет свой союз безопасности - Турция, Британия, и ещё хзк.
И где?
Помню эти крики: НАТО г-вно, нам туда не надо. Арестович п...ел словами путина, что в НАТО нас не ждут и т.п
И что? Где гаранты, ***?
А все просто, этот недомерок Зе хотел стать самым лучшим властелином,
Думал ухватил Бога за бороду, а нет.
Хто высоко взлетает, тот быстро и больно падёт. И это есть истина.