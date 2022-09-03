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Турция может стать посредником в ситуации с ЗАЭС, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес,магате

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить посредником в ситуации с Запорожской атомной электростанцией, оккупированной РФ.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Лидеры двух стран также обсудили реализацию "зернового соглашения" и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами, говорится в сообщении.

По информации Кремля, Путин и Эрдоган среди прочих вопросов затронули визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. "Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - сообщила пресс-служба президента РФ.

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Топ комментарии
+24
Спасибо, не надо. С зеленым коридором из Мариуполя и гарантиями безопасности Азову уже помогли.
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03.09.2022 14:57
+18
Эдик, с переговорами по Мариуполю ты уже обосрался. Сиди теперь и не мельтиши.
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03.09.2022 15:01
+16
А что вообще кацапы делают на АЭС?
Они же ведь пришли для борьбы з националистами и не вступлением Украины в НАТО!
Если так, то должны были обойти этот опасный объект и идти дальше выполнять свои цели.
Так нет... Вот и вся сущность лаптеногих. Врать и воровать.
Солдаты воруюют унитазы, а верхушка параши - АЭС и плотины с водой.
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03.09.2022 15:02
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Спасибо, не надо. С зеленым коридором из Мариуполя и гарантиями безопасности Азову уже помогли.
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03.09.2022 14:57 Ответить
Посередничок ти наш.
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03.09.2022 15:27 Ответить
Вспомнилось (Трое в лодке, не считая собаки):

Монморанси был, конечно, в самой гуще событий. Все честолюбие Монморанси заключается в том, чтобы как можно чаще попадаться под ноги и навлекать на себя проклятия. Если он ухитряется пролезть туда, где его присутствие особенно нежелательно, и всем осточертеть, и вывести людей из себя, и заставить их швырять ему в голову чем попало, то он чувствует, что день прожит не зря.

Кто не помнит, Монморанси - это та самая собака.
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03.09.2022 16:20 Ответить
Щось забагато він на себе бере...
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03.09.2022 14:58 Ответить
Ничего Турция не может. Этим должны заниматься более сильные страны
И почему вообще Турция лезет там где не очень просят? Без Турции не обойдется ?
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03.09.2022 14:59 Ответить
Диктатори один одному допомагають. Зеля теж допомагає Путлеру.
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03.09.2022 15:02 Ответить
Найкраще посередництво від турків - це закрити Босфор для будь-яких кацапських корит.
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03.09.2022 14:59 Ответить
Эдик, с переговорами по Мариуполю ты уже обосрался. Сиди теперь и не мельтиши.
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03.09.2022 15:01 Ответить
Нαχγ вони тут потрібни ?
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03.09.2022 15:01 Ответить
може стати... а може і не стати... і шо потребують здати-злити за це?
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03.09.2022 15:01 Ответить
А что вообще кацапы делают на АЭС?
Они же ведь пришли для борьбы з националистами и не вступлением Украины в НАТО!
Если так, то должны были обойти этот опасный объект и идти дальше выполнять свои цели.
Так нет... Вот и вся сущность лаптеногих. Врать и воровать.
Солдаты воруюют унитазы, а верхушка параши - АЭС и плотины с водой.
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03.09.2022 15:02 Ответить
Ердоган в кожній рєзіновой попє затичка
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03.09.2022 15:03 Ответить
Опять продадут какое-то фуфло в обмен на наши реальные уступки.

Скажем, не атаковать Крым в обмен на закончившиеся ракеты, которыми якобы не будут бомбить (а они будут, если хотя бы одна рабочая есть).

Переговорщики либо тупые как пробки, лижут жопу кацапам едва их видят, либо просто куплены с потрохами и имитируют проукраинскую деятельность, а на деле наносят вред по мере сил.

Кацапы сделают от и до все гадости, что у них есть. В любой день и час они могут взорвать Беслан номер 2 (который в прямом эфире кацапы расстреливали танками и из Шмелей Альфа в школьные классы пуляла, прямо снимали это, хотя в Буденновске те же Шмели использовали, только там получили ответку из пулеметов и снайперок и убежали в страхе) и объявить мобилизацию или что там еще хотят. Заградотряды ФСБ давно готовы сотни тысяч штук гнать мясо на убой. Это возможно в любой день в году сделать по их желанию. Бесполезно продавать это на переговорах. Даже ЕС сейчас это увидел, когда из-за капли масла закрыли трубу балтийскую. Просто так сами придумали и сделали что им выгодно. Можно на это ссылаться, показывая каждому европейскому политики, что любые мирные договоры бесполезны, они будут нарушены в любой день по личному желанию кацапов, пока у них нету ни суда, ни журналистов, ни прокуратуры и все это независимо должно быть от власти.
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03.09.2022 15:05 Ответить
Турки всюди готові лізти допомогти, а на виході нуль(0). Чомусь. Таке враження, що вони більше допомагають кацапні.
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03.09.2022 15:05 Ответить
Туреччина останнім часом готова стати посередником між ким завгодно і чим завгодно, як-от між ****** і ковадлом, і не тільки, але краще між ****** і новачком або полонієм.
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03.09.2022 15:07 Ответить
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03.09.2022 15:08 Ответить
Знову Ердоган!? Раніше таку роль приміряли французи: Ніколя Саркозі, Франсуа Олланд, Эмманюэль Макрон. Насправді адвокатували Кремлю і помагали легалізувати завоювання...
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03.09.2022 15:08 Ответить
Яким чином? Ердоган ще один "спільний" центр зорганізувати запропонує, бо "вимоги" капаців йому видаються "справедливими"?
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03.09.2022 15:10 Ответить
за 10% вартості електрики з ЗАЕС та за "ніяких санкцій на засрашку не накладатимемо і дозволимо через турецькі банки будь-які операції засранців"?

Ні, не треба.
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03.09.2022 15:20 Ответить
Хмыри мавзолейные кажись в Турции строят атомный станция...чи то правда чи не...не знаю...а то Иран кинул путлера нехило уже знает весь мир..и одет круче меня...🤣🤣🤣
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03.09.2022 15:39 Ответить
Да все лучше, чем Лукашенко.
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03.09.2022 15:42 Ответить
Сирию Ливию по факту путлер сдал Эрдогану..Н.Карабах тоже..одни паБеды мавзолейные Армия Эрдогана и армия Алиева по факту одна армия ..путлер сцыкло...
Азербайджан рулит...
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03.09.2022 15:44 Ответить
Фишка в том что Украина подключилась в марте этого года в европейской энергетической системе...
Потому путлер и рвет дупло...мое лектричество атомное..не отдам..
Короче гопника загоняют в Мавзолей с декабря наступает эмбарго на нефть и газ из помойки путлера...а это капздец🤣
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03.09.2022 15:52 Ответить
13:07
"Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Украине и РАСШИРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ'

А помните как наша власть не хотела в НАТО? Типа у нас будет свой союз безопасности - Турция, Британия, и ещё хзк.
И где?
Помню эти крики: НАТО г-вно, нам туда не надо. Арестович п...ел словами путина, что в НАТО нас не ждут и т.п

И что? Где гаранты, ***?
А все просто, этот недомерок Зе хотел стать самым лучшим властелином,
Думал ухватил Бога за бороду, а нет.
Хто высоко взлетает, тот быстро и больно падёт. И это есть истина.
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03.09.2022 16:12 Ответить
Нехай впрягається. Подивимось, що він запропонує.
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03.09.2022 16:23 Ответить
Взагалі не розумію про що та як там домовлятися? Одже тільки якщо на станцію увійдуть війська Туреччини?
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03.09.2022 16:26 Ответить
турецький холуй рашиста , є ворогом України і українського народу.Турецькі вороги -не посередники, а співучасники рашистської окупації України починаючи з 2014 року.СТАНЦІЯ МАЄ БУТИ ДЕМІЛІТАРИЗОВАНА ВІД РАШИСТСЬКИХ ВІЙСК.
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03.09.2022 16:31 Ответить
Забагато обнімашок з пуйлом останнім часом у Ердогана. Хто зна яким боком це може вилізти.
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03.09.2022 16:57 Ответить
 
 