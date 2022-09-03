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МАГАТЭ сообщила об очередном отключении Запорожской АЭС от сети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергодар

Международное агентство по ядерной энергии сообщило, что Запорожская атомная электростанция потеряла связь с последней внешней линией электропередач, находившейся в рабочем состоянии.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз потеряла связь с оставшейся последней магистральной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии", — говорится в сообщении.

Как отметили в организации, менее чем через 48 часов после того, как генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетил станцию вместе с миссией, он сообщил экспертам Агентства, что четвертая имеющаяся 750-киловольтная линия электропередач на АЭС вышла из строя. При этом три других линий были потеряны ранее во время конфликта.

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"Однако эксперты МАГАТЭ, которые сейчас присутствуют на крупнейшей в Европе атомной электростанции, расположенной в центре зоны боевых действий, также узнали, что резервная линия 330/750 кВ, соединяющая объект с близлежащей тепловой электростанцией, поставляет производимую электроэнергию ЗАЭС, на внешнюю сеть. Эта же резервная линия может также обеспечить резервное питание ЗАЭС по необходимости", — отметили в агентстве.

Также руководство станции проинформировало команду МАГАТЭ о том, что один из двух работающих блоков ЗАЭС во второй половине дня 3 сентября был отключен из-за ограничений в сети.

"Тот же блок 5 был отключен также 1 сентября — в день прибытия генерального директора Гросси на объект — из-за внутреннего сбоя в электроснабжении, но на следующий день его снова подключили", — отметили в МАГАТЭ.

В агентстве добавили, что один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов через сеть.
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Топ комментарии
+10
Ну и на хрена нужно было тащить сюда это дебильное МАГАТЕ? Сразу было видно что они путинские прихлебатели. Константирует оно, не для константации фактов вас продажные шлюхи вызвали на Запорожскую АЭС.
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03.09.2022 20:55
+6
МАГАТЕ це якась різновидність ОБСЕ?
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03.09.2022 21:13
+4
На( вони були треба? Ми й без них стан справ такий бачимо
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03.09.2022 21:04
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Правила форума Совет форумчан
десять к одному, что оставшихся на станции экспертов МАГАТЕ не расстреляют.
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03.09.2022 20:54 Ответить
а скільки в тебе акаунтів тут?
Одного, вважай, вже позбувся.
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03.09.2022 21:03 Ответить
Кто?
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03.09.2022 21:23 Ответить
Ну и на хрена нужно было тащить сюда это дебильное МАГАТЕ? Сразу было видно что они путинские прихлебатели. Константирует оно, не для константации фактов вас продажные шлюхи вызвали на Запорожскую АЭС.
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03.09.2022 20:55 Ответить
А для чего?
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03.09.2022 21:32 Ответить
видимо чтобы они вдесятером разблокировали 6 энергоблоков и выгнали несколько тысяч кадыровцев.
ну и заодно предотвратили ядерную катастрофу на крупнейшей АЭС в европе.
дебилы б...
даже не знаю кто тупее - те кто это говно пишет про МАГАТЭ или те кто их лайкает.
Это как с Зеленским - не знаешь кто тупее - сам Зеля или те кто за него голосует.
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03.09.2022 23:05 Ответить
Их вызвали для того чтобы они рассказали всему миру что происходит на ЗАЭС , и больше всего тупыми других людей обзывают сами тупые. Это в ваш адрес женщина.
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04.09.2022 10:08 Ответить
На( вони були треба? Ми й без них стан справ такий бачимо
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03.09.2022 21:04 Ответить
Кацапам було навіть взападло тупо накрити ту ракету купою сміття… Gefickt Aschlöher
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03.09.2022 21:05 Ответить
Эволюция русских: от обезьяны с гранатой - до обезьяны на атомной электростанции.
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03.09.2022 21:12 Ответить
МАГАТЕ це якась різновидність ОБСЕ?
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03.09.2022 21:13 Ответить
Дивимся в корінь. МАГАТЕ. Хто там? І, звідки? Хто спонсорує? І як чиновники живуть.
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03.09.2022 21:32 Ответить
чем больше росияне тупят, тем больше помощь Украине и санкций против раши
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03.09.2022 21:46 Ответить
походу перепідключають на живлення Криму
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03.09.2022 22:14 Ответить
это технически пока невозможно.
Но сейчас главное не это, а чтобы реакторы не расплавились. А это возможно, если все блоки отключатся и не будет электропитания для охлаждения активной зоны.
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03.09.2022 23:06 Ответить
 
 