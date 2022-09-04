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РФ вбила 4 цивільних на Донеччині за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

РФ вбила 4 цивільних на Донеччині за добу, - Кириленко 01

"За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Великій Новосілці, 1 у Сіверську та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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04.09.2022 10:45 Відповісти
 
 