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РФ вбила 4 цивільних на Донеччині за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Великій Новосілці, 1 у Сіверську та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Чайка Київ
показати весь коментар04.09.2022 10:45 Відповісти Мені подобається 0
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