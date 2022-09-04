РФ вбила 4 цивільних на Донеччині за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Великій Новосілці, 1 у Сіверську та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія випустила 8 ракет по Краматорську. Пошкоджені склади гумдопомоги. Є поранений у важкому стані, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.