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РФ убила 4 гражданских в Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Великой Новоселке, 1 в Северске и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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показать весь комментарий04.09.2022 10:45 Ответить Мне нравится 0
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