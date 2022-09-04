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РФ убила 4 гражданских в Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

РФ убила 4 гражданских в Донецкой области за сутки, - Кириленко 01

"За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Великой Новоселке, 1 в Северске и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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04.09.2022 10:45 Ответить
 
 