РФ убила 4 гражданских в Донецкой области за сутки, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 3 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Великой Новоселке, 1 в Северске и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В оккупированном Симферополе раздавались взрывы. ВИДЕО

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.