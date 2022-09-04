Греція стала одним з головних експортерів зерна з України, - ЗМІ
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Грецькі судновласники відіграють важливу роль у перевезенні зерна з українських портів. Приблизно 30% суден, які взяли на себе перевезення продовольства, представляють інтереси Греції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Naftemporiki.
Підрахунки засновані на офіційних даних ООН щодо приходу і відбуття суден з України. Перевезенням зерна займаються в основному Грецькі судна середнього і старшого віку, зафрахтовані для комерційних цілей.
Одне з них, судно Karteria (побудовано у 2000 році) компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EastMed), було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), що входить в систему ООН, і має перевезти 37 тисяч тонн пшениці. Вантаж призначений для Ємену.
ВПП прагне перевозити зерно в країни, які його гостро потребують, і очікується, що в майбутній період відповідні рейси активізуються.
Будь ласка, зачекайте...
тобто кацапи залучили своїх блазнів до торгівлі нашим зерном
Сколько пришло в бюджет от зернового сговора?
Нэначаси...
і СКІЛЬКІ в бюджет
і СКІЛЬКІ на западних рахунках лишилось
і по СКІЛЬКІ продавали зерно
і які ціни в світі
Дивіться уважно, як ***** підпихує своїх союзників.
с паРаши сняли санкции:
- разрешили торговать зерном - паРаша после этого получила возможность продавать украденное украинское зерно;
- разрешили продавать удобрения - паРаша может перегонять газ, от которого отказывается Европа, в энергозатратное производство удобрений.
- паРаша проверяет и диктует куда идти украинскому зерну...
и т.п.
сейчас гниды пропихивают продажу металла - бо у паРаши трудности...
І стало так:
"Транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області автомобільним транспортом заборонено. Але подібна заборона не поширюється на залізничний транспорт."
В середині липня це було. Після цього зарухалися зернові сухогрузи в портах Одещини.
Экспортер - это тот , кто продаёт за рубеж страны. Импортёр - тот кто покупает в страну из-за рубежа.
Правильнее - ФРАХТОВЩИК
Согласно ч. 1 ст. 912 ГКУ по договору чартера (фрахтования) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости в одном или нескольких транспортных средствах на один или несколько рейсов для перевозки груза, пассажиров, багажа, почты или другой целью.
Аж воно виходить так, що навіть і Греція заробляє бабло на українському зерні, тобто вона сіла на шию українському трактористу, комбайнеру, шоферу, фермеру!