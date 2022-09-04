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Греція (350) зерно (1228) порт (618) Україна (5194) експорт (720)

Греція стала одним з головних експортерів зерна з України, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно,порт

Грецькі судновласники відіграють важливу роль у перевезенні зерна з українських портів. Приблизно 30% суден, які взяли на себе перевезення продовольства, представляють інтереси Греції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Naftemporiki.

Підрахунки засновані на офіційних даних ООН щодо приходу і відбуття суден з України. Перевезенням зерна займаються в основному Грецькі судна середнього і старшого віку, зафрахтовані для комерційних цілей.

Одне з них, судно Karteria (побудовано у 2000 році) компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EastMed), було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), що входить в систему ООН, і має перевезти 37 тисяч тонн пшениці. Вантаж призначений для Ємену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна воює і водночас відправила продовольство у 20 країн, - Зеленський

ВПП прагне перевозити зерно в країни, які його гостро потребують, і очікується, що в майбутній період відповідні рейси активізуються.
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Топ коментарі
+9
не хочу искать - по памяти:
с паРаши сняли санкции:
- разрешили торговать зерном - паРаша после этого получила возможность продавать украденное украинское зерно;
- разрешили продавать удобрения - паРаша может перегонять газ, от которого отказывается Европа, в энергозатратное производство удобрений.
- паРаша проверяет и диктует куда идти украинскому зерну...
и т.п.

сейчас гниды пропихивают продажу металла - бо у паРаши трудности...
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04.09.2022 11:24
+7
Греция вообще стала перевозчиком. Водителя фуры почему то никто "импортером" или "экспортером" не называет
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04.09.2022 11:31
+5
це ж греція підтримувала роіську
тобто кацапи залучили своїх блазнів до торгівлі нашим зерном
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04.09.2022 11:11
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04.09.2022 11:11 Відповісти
Якось текст по дебільному написаний. За це не заплатять.
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04.09.2022 12:03 Відповісти
це ж греція підтримувала роіську
тобто кацапи залучили своїх блазнів до торгівлі нашим зерном
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04.09.2022 11:11 Відповісти
Це було давно. Ще трохи, і греки з турками об'єднаються для боротьби з запоребриком.
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04.09.2022 11:16 Відповісти
Нагадаєте, коли вони стануть проти раіські.
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04.09.2022 11:20 Відповісти
Навряд ли - греки с турками вековые враги . Турки их выпихнули с насиженных земель Мраморного моря
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04.09.2022 11:49 Відповісти
Та знаю, тому й навів це як приклад. Наступний крок - це об'єднання Ірану та Ізраїлю, але всьому свій час.
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04.09.2022 12:17 Відповісти
Якщо подивитись історію , то Ізраїль - це землі Османської имперіі
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04.09.2022 12:24 Відповісти
Ви бачите щось погане в тому, що вони отримують заробітну плату? Грекам це не положено? Чи може у тому, що допомагають Україні з продажем зерна?
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04.09.2022 11:37 Відповісти
Да конечно - Украине)))Барыга и себе.
Сколько пришло в бюджет от зернового сговора?
Нэначаси...
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04.09.2022 12:20 Відповісти
Цікаве питання
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04.09.2022 12:26 Відповісти
Було б непогано , шоб журналісти знайшли відповіді на питання - хто і СКІЛЬКІ заробив на зерновий угоді
і СКІЛЬКІ в бюджет
і СКІЛЬКІ на западних рахунках лишилось
і по СКІЛЬКІ продавали зерно
і які ціни в світі
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04.09.2022 12:28 Відповісти
знайдуть тільки після зміни влади..бо почнуться самовбивства журналістів..
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04.09.2022 12:31 Відповісти
Е ж і міжнародні журналісти
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04.09.2022 12:34 Відповісти
якщо погодяться)
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04.09.2022 12:37 Відповісти
Залучили у якісті тих, хто віддає нам за товар грошики. І най буде.
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04.09.2022 11:26 Відповісти
І вони заробляють.
Дивіться уважно, як ***** підпихує своїх союзників.
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04.09.2022 11:28 Відповісти
Можна подумати, що Ви вважаєте, що грецькі моряки не повинні заробляти на своїй роботі. Що їсти мають із свїх запасів, і паливо для суден теж самі оплачувати.
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04.09.2022 11:34 Відповісти
Вони не моряки. Вони судновластники у данному випадку.
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04.09.2022 13:44 Відповісти
Це немає ніякого значення для більшості судновласників, хто кого підтримує. Nothing personal, just business(c) Гадаю, freight rates там вище хмар. Ось і усе.
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04.09.2022 13:42 Відповісти
Хто в темі, що ввп отримав за те, що не заважає нам вивозити врожай? У альтруїзм з боку запоребрика не вірю. Перша думка була - щоб ми призупинили наступ на Півдні, однак ми наступаємо. Друга - щоб віддали Донбас - однак не віддаємо, орки у Пісках застрягли. Єдина думка, яка в мене залишається - це послаблення антизапоребриковських санкцій; про це також не чутно, однак може бути зроблено приховано.
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04.09.2022 11:15 Відповісти
не хочу искать - по памяти:
с паРаши сняли санкции:
- разрешили торговать зерном - паРаша после этого получила возможность продавать украденное украинское зерно;
- разрешили продавать удобрения - паРаша может перегонять газ, от которого отказывается Европа, в энергозатратное производство удобрений.
- паРаша проверяет и диктует куда идти украинскому зерну...
и т.п.

сейчас гниды пропихивают продажу металла - бо у паРаши трудности...
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04.09.2022 11:24 Відповісти
Дозволили завозити запчастини для літаків
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04.09.2022 11:48 Відповісти
Взамін ЕС принудив Литву частково зняти підсанкційну транспортну блокаду російського анклаву під назвою "калінінградська область".
І стало так:
"Транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області автомобільним транспортом заборонено. Але подібна заборона не поширюється на залізничний транспорт."

В середині липня це було. Після цього зарухалися зернові сухогрузи в портах Одещини.
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04.09.2022 12:35 Відповісти
ну пока по санкциям лично я не вижу послабления. С декабря эмбарго вступает в действия, а с визами, которые даже дипломатам российским сейчас пытаются не выдать, очень показательная ситуация
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04.09.2022 22:28 Відповісти
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04.09.2022 11:19 Відповісти
В такому випадку Греція стала імпортером, а неекспортером.
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04.09.2022 11:23 Відповісти
Греция вообще стала перевозчиком. Водителя фуры почему то никто "импортером" или "экспортером" не называет
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04.09.2022 11:31 Відповісти
так, якась новина не коректна
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04.09.2022 11:37 Відповісти
Точно. Только хотела об этом написать . Точность формулировок важна
Экспортер - это тот , кто продаёт за рубеж страны. Импортёр - тот кто покупает в страну из-за рубежа.

Правильнее - ФРАХТОВЩИК
Согласно ч. 1 ст. 912 ГКУ по договору чартера (фрахтования) одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости в одном или нескольких транспортных средствах на один или несколько рейсов для перевозки груза, пассажиров, багажа, почты или другой целью.
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04.09.2022 11:46 Відповісти
А казали ж що в Греції все єсть!
Аж воно виходить так, що навіть і Греція заробляє бабло на українському зерні, тобто вона сіла на шию українському трактористу, комбайнеру, шоферу, фермеру!
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04.09.2022 11:29 Відповісти
Ви якусь нісенітницю пишете. Водій автобуса, в якому кому Ви їдете, теж Вам на шию сів?
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04.09.2022 11:44 Відповісти
Читайте Карла Маркса ,,Капітал,, і зрозумієте чому всі посередники сидять на шиї українських виробників с/г продукції, тобто на шиї українського тракториста, комбайнера і фермера, а також і греки як посередники!
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04.09.2022 17:59 Відповісти
и Арістотель Онасіс ( греческий мільярдер создавший нищему князю Ренье Монте Карло і офшорною зону в Монако) обагатился , осуществляя перевозки во вторую мировою войну. Греки всегда посередине мостятся - посередником вигодно быть
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04.09.2022 11:39 Відповісти
Перепродує?
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04.09.2022 12:36 Відповісти
Заголовок до статті некоректний. Греція - перевізник, а не експортер.
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04.09.2022 12:39 Відповісти
греки контрабандисти з тисячолітнім досвідом, Вони возять усе, навіть графа Монте-Крісто і то греки врятували в морі. Наші так звані експортери завжди били себе в груди, які вони хвацькі хлопці, а по факту вийшло, що зерно поставляють тільки по програмам ООН по боротьбі з голодом. І греки там також із своїми флотиліями. Замаляє музику той, хто платить гроші. Гроші платить ООН.
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04.09.2022 13:08 Відповісти
Не треба возити в ті країни, які голосують в ООН на стороні рашки, або не підтримують санкції щодо ерефії
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04.09.2022 13:45 Відповісти
Блін, скільки нерозумних дописів. Та це не дивно. Якщо добряча половина дописувачів вчить Генштаб, як треба воювати, то чого б не вчити і усю морську галузь, як потрібно займатися перевезеннями?
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04.09.2022 13:51 Відповісти
Очень хорошо, что худо бедно, но экспорт таки идет. Но его нужно расширять. У нас хватает и других продуктов и товаров, которые также зависимы от портовой логистики
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04.09.2022 22:27 Відповісти
 
 