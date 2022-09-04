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Маляр про ситуацію на фронті: "Події розвиваються за планом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Станом на 4 вересня ситуація на лінію фронту залишається контрольованою, а події там розвиваються відповідно до планів українського Генштабу.

Про це на повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Лінія фронту дуже широка — 2500 кілометрів. На 1300 йдуть активні бойові дії. На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція — це комплекс різних заходів і постійна динаміка", — зазначила посадовиця.

Вона закликала дослухатися лише до тієї інформації, яку публікують офіційні джерела.

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"Станом на зараз події розвиваються за планом. Деталі — на сторінці Генштабу та оперативних командувань", — підкреслила заступниця міністра.

При цьому Маляр вкотре нагадала, наскільки важливо не поширювати як дезінформацію, так і дані про звільнені ЗСУ території.

"Ви всі круті інформаційні воїни — хто припинив постити неперевірену інформацію та випереджати Генштаб, називаючи деокуповані населені пункти. Ви цим допомагаєте вашим же Збройним силам", — зауважила посадовиця.

Ганна Маляр пояснила, що офіційна інформація надходить із свідомим запізненням.

"По-перше, тому що будь-який результат треба закріплювати, а вже потім про нього говорити. По-друге, оприлюднювати інформацію треба тоді, коли у ворога вже остаточно немає можливості нічого змінити", — підсумувала урядовиця.
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Топ коментарі
+21
Ржали над кацапами, що у них спец атомщик приматолог?

А в нас:
- клован президент,
- ларьочник всім в країні керує,
- фельдшер рулить нацбезпекою,
- хабалка з ток-шоу є лицем та голосом Міноборони.
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04.09.2022 20:17
+20
Херсон чекає
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04.09.2022 19:53
+15
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04.09.2022 19:58
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Херсон чекає
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04.09.2022 19:53 Відповісти
І Марік чекає, і Донецьк з Луганськом, а Севастополь як зачекався😁
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04.09.2022 20:03 Відповісти
обычно по кавуны постят боты те кто мобилизацию обходит десятой дорогой - все вам весело хи-хи, ха-ха ?
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04.09.2022 22:56 Відповісти
хоть за нашим планом? не по ***********???
а то ...
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04.09.2022 19:54 Відповісти
...ато знову приїде Боріс Джонсонюк і попа буде бита
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04.09.2022 19:56 Відповісти
За нашим , за нашим .. По *********** планам все йде лише в *********** змі . .

В кацапських тг каналах зараз стоїть несамовитий скульож , ну как жє так мовляв - наша елітная десантура , пад ударамі какіх то біндєровцев , винуждєна атхадіть с пазіцій .! Да єтава не может бить .! Враньйо і т.д. .!! .
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04.09.2022 20:37 Відповісти
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04.09.2022 20:46 Відповісти
Мабуть получили вказівку з ОП що добрі вісті повинен докладати тільки вова відосик в едином телемаровоні коломойского.
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04.09.2022 20:52 Відповісти
Ніби вона знає плани..
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04.09.2022 19:56 Відповісти
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04.09.2022 19:58 Відповісти
десь я це вже чув, плагіат
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04.09.2022 20:01 Відповісти
Невже не вистачає мізків, щоб не уподоблюватись рашистським заявам?
Тоді - у відставку!
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04.09.2022 20:04 Відповісти
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04.09.2022 20:07 Відповісти
ну реально морды у кацапов как у орков - только еще уродливей
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04.09.2022 22:58 Відповісти
Ждем - Вьо ідьот па-плану
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04.09.2022 20:09 Відповісти
Стоять, так это оно и было. Протупил.
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04.09.2022 20:11 Відповісти
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04.09.2022 20:11 Відповісти
фраза "за планом" меня пугает......
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04.09.2022 20:10 Відповісти
Не только тебя
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04.09.2022 20:21 Відповісти
Хто зна який план у них був в Омані ?
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04.09.2022 21:44 Відповісти
Харьков сдать был план. Если бы не ************* "втарой армии мира", то я бы щас червей кормил.
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04.09.2022 21:48 Відповісти
Ну касательно Херсонского направления она правду сказала
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04.09.2022 20:13 Відповісти
по-моему сладков говорил про 2000.
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04.09.2022 21:58 Відповісти
пробуйте писать в телеграмканалы "Николаев live", "Главное в Чернобаевке", "ХЕРСОН сегодня", "Херсонский вестник". Там точно будут благодарные читатели.
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04.09.2022 22:26 Відповісти
Вялікій стратег...
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04.09.2022 23:17 Відповісти
Мені здається, що всі повинні розуміти, що не буде звільнених територій без втрат. І коли постять про бавовнятко, то треба розуміти, що то не «казкова» істота, а піт і життя наших Героїв.. Успіхи є, ціна велика, варіантів… скажемо так, дуже мало, треба якось винищити цих потвор…
Слава Героям! Слава ЗСУ! Смерть ворогам.
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05.09.2022 00:15 Відповісти
а що може сказати адвокат, яка і дня не служила в армії і зразу стала заступником міністра під час війни? Що вона може і чим допомогти ЗСУ?
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04.09.2022 20:38 Відповісти
якщо хтось забув 25 лютого:

І важкий фінал біля Уралу з ЗУ - на відео розгублено кажуть "у них у всіх наші документи". Зрозуміло, чому ніхто не викладав жодного фото зблизька вбитих або затриманих.
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1566059790945685504/pu/vid/202x360/begylUYoe54J953B.mp4?tag=12

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04.09.2022 22:48 Відповісти
Ржали над кацапами, що у них спец атомщик приматолог?

А в нас:
- клован президент,
- ларьочник всім в країні керує,
- фельдшер рулить нацбезпекою,
- хабалка з ток-шоу є лицем та голосом Міноборони.
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04.09.2022 20:17 Відповісти
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04.09.2022 20:18 Відповісти
Ці "полководці" краще би не транділи, самі зі своїми радниками базікають, а потім кричать, щоб ніхто і ніщо не говорив.
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04.09.2022 20:18 Відповісти
що за планом, де наступ обіцяний ще 2 місяці назад,не можете дайте дорогу добровольцям котрим відмовляють в призову,генералу Забродському вчіться в 2014 році механізованою бригадою нічні рейди по тилам ворога звільнив сотні вивів з оточеня наших бійців цим розірвав фронт ,генералу Кривоносу дайте війська спецоперацій він рейдом звільнитьз оленівки наших азовців котрих офіс відав на тортури,верніть комбатів 2014 року легендарних котрі звільнили пів донбасу без важкої зброї
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04.09.2022 20:28 Відповісти
Tak oni tak i delajet.Sperva probyli koridor v odnom meste i razoslis po storonam stob udarit po tylam vraga.Oni na meste ne stojat vsegda dvygajetsia,tam na rovnom meste tak i nado delat.Gde budet mozno oni ukrepitsia i togda dolozit sto vziali takoj posiolok.
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04.09.2022 20:38 Відповісти
там де ти Малярша мовчиш пусте місце заповнює руська пропаганда
для кого ти гірше робиш
звичайно для України і українців
це не 41рік а роки інтернету і технологій
і приховувати інформацію не получиться
руські вправно заповнюють той вакум який ти організувала
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04.09.2022 20:36 Відповісти
Ох, страшно мені від цих планів
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04.09.2022 22:46 Відповісти
"При цьому Маляр вкотре нагадала, наскільки важливо не поширювати як дезінформацію, так і дані про звільнені ЗСУ території."

З дезою зрозуміло, але чому не можна говорити про звільнені території якщо це не дезінформація? Чи кацапи про відбиті у них території з українських новин дізнаються?
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05.09.2022 06:51 Відповісти
 
 