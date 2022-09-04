Маляр про ситуацію на фронті: "Події розвиваються за планом"
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Станом на 4 вересня ситуація на лінію фронту залишається контрольованою, а події там розвиваються відповідно до планів українського Генштабу.
Про це на повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Лінія фронту дуже широка — 2500 кілометрів. На 1300 йдуть активні бойові дії. На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція — це комплекс різних заходів і постійна динаміка", — зазначила посадовиця.
Вона закликала дослухатися лише до тієї інформації, яку публікують офіційні джерела.
"Станом на зараз події розвиваються за планом. Деталі — на сторінці Генштабу та оперативних командувань", — підкреслила заступниця міністра.
При цьому Маляр вкотре нагадала, наскільки важливо не поширювати як дезінформацію, так і дані про звільнені ЗСУ території.
"Ви всі круті інформаційні воїни — хто припинив постити неперевірену інформацію та випереджати Генштаб, називаючи деокуповані населені пункти. Ви цим допомагаєте вашим же Збройним силам", — зауважила посадовиця.
Ганна Маляр пояснила, що офіційна інформація надходить із свідомим запізненням.
"По-перше, тому що будь-який результат треба закріплювати, а вже потім про нього говорити. По-друге, оприлюднювати інформацію треба тоді, коли у ворога вже остаточно немає можливості нічого змінити", — підсумувала урядовиця.
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ботыте кто мобилизацию обходит десятой дорогой - все вам весело хи-хи, ха-ха ?
а то ...
В кацапських тг каналах зараз стоїть несамовитий скульож , ну как жє так мовляв - наша елітная десантура , пад ударамі какіх то біндєровцев , винуждєна атхадіть с пазіцій .! Да єтава не может бить .! Враньйо і т.д. .!! .
Тоді - у відставку!
Слава Героям! Слава ЗСУ! Смерть ворогам.
І важкий фінал біля Уралу з ЗУ - на відео розгублено кажуть "у них у всіх наші документи". Зрозуміло, чому ніхто не викладав жодного фото зблизька вбитих або затриманих.
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1566059790945685504/pu/vid/202x360/begylUYoe54J953B.mp4?tag=12
А в нас:
- клован президент,
- ларьочник всім в країні керує,
- фельдшер рулить нацбезпекою,
- хабалка з ток-шоу є лицем та голосом Міноборони.
для кого ти гірше робиш
звичайно для України і українців
це не 41рік а роки інтернету і технологій
і приховувати інформацію не получиться
руські вправно заповнюють той вакум який ти організувала
З дезою зрозуміло, але чому не можна говорити про звільнені території якщо це не дезінформація? Чи кацапи про відбиті у них території з українських новин дізнаються?