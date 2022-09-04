Маляр про ситуацію на фронті: "Події розвиваються за планом"

Станом на 4 вересня ситуація на лінію фронту залишається контрольованою, а події там розвиваються відповідно до планів українського Генштабу.

Про це на повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Лінія фронту дуже широка — 2500 кілометрів. На 1300 йдуть активні бойові дії. На одних напрямках і ділянках ми відбиваємо атаки ворога, на інших рухаємось вперед, адже оборонна операція — це комплекс різних заходів і постійна динаміка", — зазначила посадовиця.

Вона закликала дослухатися лише до тієї інформації, яку публікують офіційні джерела.

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"Станом на зараз події розвиваються за планом. Деталі — на сторінці Генштабу та оперативних командувань", — підкреслила заступниця міністра.

При цьому Маляр вкотре нагадала, наскільки важливо не поширювати як дезінформацію, так і дані про звільнені ЗСУ території.

"Ви всі круті інформаційні воїни — хто припинив постити неперевірену інформацію та випереджати Генштаб, називаючи деокуповані населені пункти. Ви цим допомагаєте вашим же Збройним силам", — зауважила посадовиця.

Ганна Маляр пояснила, що офіційна інформація надходить із свідомим запізненням.

"По-перше, тому що будь-який результат треба закріплювати, а вже потім про нього говорити. По-друге, оприлюднювати інформацію треба тоді, коли у ворога вже остаточно немає можливості нічого змінити", — підсумувала урядовиця.