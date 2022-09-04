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Маляр о ситуации на фронте: "События развиваются по плану"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маляр

По состоянию на 4 сентября ситуация на линии фронта остается контролируемой, а события развиваются в соответствии с планами украинского Генштаба.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Линия фронта очень большая - 2500 километров. На 1300 идут активные боевые действия. На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция - это комплекс разных мер и постоянная динамика", - отметила чиновник.

Она призвала прислушиваться только к той информации, которую публикуют официальные источники.

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"По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану. Детали — на странице Генштаба и оперативных командований", — подчеркнула замминистра.

При этом Маляр в очередной раз напомнила, что важно не распространять как дезинформацию, так и данные об освобожденных ВСУ территориях.

"Вы все крутые информационные воины - кто перестал постить непроверенную информацию и опережать Генштаб, называя деоккупированные населенные пункты. Вы этим помогаете вашим же Вооруженным силам", - отметила чиновник.

Анна Маляр объяснила, что официальная информация поступает с сознательным опозданием.

"Во-первых, потому что любой результат надо закреплять, а уж потом о нем говорить. Во-вторых, обнародовать информацию нужно тогда, когда у врага уже окончательно нет возможности ничего изменить", - подытожила чиновник.
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Топ комментарии
+21
Ржали над кацапами, що у них спец атомщик приматолог?

А в нас:
- клован президент,
- ларьочник всім в країні керує,
- фельдшер рулить нацбезпекою,
- хабалка з ток-шоу є лицем та голосом Міноборони.
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04.09.2022 20:17
+20
Херсон чекає
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04.09.2022 19:53
+15
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04.09.2022 19:58
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Херсон чекає
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04.09.2022 19:53 Ответить
І Марік чекає, і Донецьк з Луганськом, а Севастополь як зачекався😁
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04.09.2022 20:03 Ответить
обычно по кавуны постят боты те кто мобилизацию обходит десятой дорогой - все вам весело хи-хи, ха-ха ?
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04.09.2022 22:56 Ответить
хоть за нашим планом? не по ***********???
а то ...
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04.09.2022 19:54 Ответить
...ато знову приїде Боріс Джонсонюк і попа буде бита
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04.09.2022 19:56 Ответить
За нашим , за нашим .. По *********** планам все йде лише в *********** змі . .

В кацапських тг каналах зараз стоїть несамовитий скульож , ну как жє так мовляв - наша елітная десантура , пад ударамі какіх то біндєровцев , винуждєна атхадіть с пазіцій .! Да єтава не может бить .! Враньйо і т.д. .!! .
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04.09.2022 20:37 Ответить
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04.09.2022 20:46 Ответить
Мабуть получили вказівку з ОП що добрі вісті повинен докладати тільки вова відосик в едином телемаровоні коломойского.
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04.09.2022 20:52 Ответить
Ніби вона знає плани..
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04.09.2022 19:56 Ответить
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04.09.2022 19:58 Ответить
десь я це вже чув, плагіат
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04.09.2022 20:01 Ответить
Невже не вистачає мізків, щоб не уподоблюватись рашистським заявам?
Тоді - у відставку!
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04.09.2022 20:04 Ответить
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04.09.2022 20:07 Ответить
ну реально морды у кацапов как у орков - только еще уродливей
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04.09.2022 22:58 Ответить
Ждем - Вьо ідьот па-плану
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04.09.2022 20:09 Ответить
Стоять, так это оно и было. Протупил.
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04.09.2022 20:11 Ответить
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04.09.2022 20:11 Ответить
фраза "за планом" меня пугает......
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04.09.2022 20:10 Ответить
Не только тебя
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04.09.2022 20:21 Ответить
Хто зна який план у них був в Омані ?
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04.09.2022 21:44 Ответить
Харьков сдать был план. Если бы не ************* "втарой армии мира", то я бы щас червей кормил.
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04.09.2022 21:48 Ответить
Ну касательно Херсонского направления она правду сказала
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04.09.2022 20:13 Ответить
по-моему сладков говорил про 2000.
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04.09.2022 21:58 Ответить
пробуйте писать в телеграмканалы "Николаев live", "Главное в Чернобаевке", "ХЕРСОН сегодня", "Херсонский вестник". Там точно будут благодарные читатели.
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04.09.2022 22:26 Ответить
Вялікій стратег...
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04.09.2022 23:17 Ответить
Мені здається, що всі повинні розуміти, що не буде звільнених територій без втрат. І коли постять про бавовнятко, то треба розуміти, що то не «казкова» істота, а піт і життя наших Героїв.. Успіхи є, ціна велика, варіантів… скажемо так, дуже мало, треба якось винищити цих потвор…
Слава Героям! Слава ЗСУ! Смерть ворогам.
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05.09.2022 00:15 Ответить
а що може сказати адвокат, яка і дня не служила в армії і зразу стала заступником міністра під час війни? Що вона може і чим допомогти ЗСУ?
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04.09.2022 20:38 Ответить
якщо хтось забув 25 лютого:

І важкий фінал біля Уралу з ЗУ - на відео розгублено кажуть "у них у всіх наші документи". Зрозуміло, чому ніхто не викладав жодного фото зблизька вбитих або затриманих.
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1566059790945685504/pu/vid/202x360/begylUYoe54J953B.mp4?tag=12

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04.09.2022 22:48 Ответить
Ржали над кацапами, що у них спец атомщик приматолог?

А в нас:
- клован президент,
- ларьочник всім в країні керує,
- фельдшер рулить нацбезпекою,
- хабалка з ток-шоу є лицем та голосом Міноборони.
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04.09.2022 20:17 Ответить
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04.09.2022 20:18 Ответить
Ці "полководці" краще би не транділи, самі зі своїми радниками базікають, а потім кричать, щоб ніхто і ніщо не говорив.
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04.09.2022 20:18 Ответить
що за планом, де наступ обіцяний ще 2 місяці назад,не можете дайте дорогу добровольцям котрим відмовляють в призову,генералу Забродському вчіться в 2014 році механізованою бригадою нічні рейди по тилам ворога звільнив сотні вивів з оточеня наших бійців цим розірвав фронт ,генералу Кривоносу дайте війська спецоперацій він рейдом звільнитьз оленівки наших азовців котрих офіс відав на тортури,верніть комбатів 2014 року легендарних котрі звільнили пів донбасу без важкої зброї
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04.09.2022 20:28 Ответить
Tak oni tak i delajet.Sperva probyli koridor v odnom meste i razoslis po storonam stob udarit po tylam vraga.Oni na meste ne stojat vsegda dvygajetsia,tam na rovnom meste tak i nado delat.Gde budet mozno oni ukrepitsia i togda dolozit sto vziali takoj posiolok.
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04.09.2022 20:38 Ответить
там де ти Малярша мовчиш пусте місце заповнює руська пропаганда
для кого ти гірше робиш
звичайно для України і українців
це не 41рік а роки інтернету і технологій
і приховувати інформацію не получиться
руські вправно заповнюють той вакум який ти організувала
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04.09.2022 20:36 Ответить
Ох, страшно мені від цих планів
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04.09.2022 22:46 Ответить
"При цьому Маляр вкотре нагадала, наскільки важливо не поширювати як дезінформацію, так і дані про звільнені ЗСУ території."

З дезою зрозуміло, але чому не можна говорити про звільнені території якщо це не дезінформація? Чи кацапи про відбиті у них території з українських новин дізнаються?
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05.09.2022 06:51 Ответить
 
 