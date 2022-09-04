Маляр о ситуации на фронте: "События развиваются по плану"

По состоянию на 4 сентября ситуация на линии фронта остается контролируемой, а события развиваются в соответствии с планами украинского Генштаба.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Линия фронта очень большая - 2500 километров. На 1300 идут активные боевые действия. На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция - это комплекс разных мер и постоянная динамика", - отметила чиновник.

Она призвала прислушиваться только к той информации, которую публикуют официальные источники.

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"По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану. Детали — на странице Генштаба и оперативных командований", — подчеркнула замминистра.

При этом Маляр в очередной раз напомнила, что важно не распространять как дезинформацию, так и данные об освобожденных ВСУ территориях.

"Вы все крутые информационные воины - кто перестал постить непроверенную информацию и опережать Генштаб, называя деоккупированные населенные пункты. Вы этим помогаете вашим же Вооруженным силам", - отметила чиновник.

Анна Маляр объяснила, что официальная информация поступает с сознательным опозданием.

"Во-первых, потому что любой результат надо закреплять, а уж потом о нем говорить. Во-вторых, обнародовать информацию нужно тогда, когда у врага уже окончательно нет возможности ничего изменить", - подытожила чиновник.