Маляр о ситуации на фронте: "События развиваются по плану"
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По состоянию на 4 сентября ситуация на линии фронта остается контролируемой, а события развиваются в соответствии с планами украинского Генштаба.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Линия фронта очень большая - 2500 километров. На 1300 идут активные боевые действия. На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция - это комплекс разных мер и постоянная динамика", - отметила чиновник.
Она призвала прислушиваться только к той информации, которую публикуют официальные источники.
"По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану. Детали — на странице Генштаба и оперативных командований", — подчеркнула замминистра.
При этом Маляр в очередной раз напомнила, что важно не распространять как дезинформацию, так и данные об освобожденных ВСУ территориях.
"Вы все крутые информационные воины - кто перестал постить непроверенную информацию и опережать Генштаб, называя деоккупированные населенные пункты. Вы этим помогаете вашим же Вооруженным силам", - отметила чиновник.
Анна Маляр объяснила, что официальная информация поступает с сознательным опозданием.
"Во-первых, потому что любой результат надо закреплять, а уж потом о нем говорить. Во-вторых, обнародовать информацию нужно тогда, когда у врага уже окончательно нет возможности ничего изменить", - подытожила чиновник.
Пожалуйста, подождите...
ботыте кто мобилизацию обходит десятой дорогой - все вам весело хи-хи, ха-ха ?
а то ...
В кацапських тг каналах зараз стоїть несамовитий скульож , ну как жє так мовляв - наша елітная десантура , пад ударамі какіх то біндєровцев , винуждєна атхадіть с пазіцій .! Да єтава не может бить .! Враньйо і т.д. .!! .
Тоді - у відставку!
Слава Героям! Слава ЗСУ! Смерть ворогам.
І важкий фінал біля Уралу з ЗУ - на відео розгублено кажуть "у них у всіх наші документи". Зрозуміло, чому ніхто не викладав жодного фото зблизька вбитих або затриманих.
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1566059790945685504/pu/vid/202x360/begylUYoe54J953B.mp4?tag=12
А в нас:
- клован президент,
- ларьочник всім в країні керує,
- фельдшер рулить нацбезпекою,
- хабалка з ток-шоу є лицем та голосом Міноборони.
для кого ти гірше робиш
звичайно для України і українців
це не 41рік а роки інтернету і технологій
і приховувати інформацію не получиться
руські вправно заповнюють той вакум який ти організувала
З дезою зрозуміло, але чому не можна говорити про звільнені території якщо це не дезінформація? Чи кацапи про відбиті у них території з українських новин дізнаються?