За свою каденцію підписала три підозри у різних справах Медведчуку, - Венедіктова
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Ексгенеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що її внесок у вшанування пам’яті Василя Стуса - три підписані підозри Віктору Медведчуку по трьом різним кримінальним справам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексгенеральний прокурор Ірина Венедиктова написала у фейсбуці.
Вона зазначила: "В березні 2020 стала Генеральним прокурором. В квітні 2020 розпочала справу, в який фігурували потужні в 20-му нардепи.
В травні 2021 підписала підозри, в тому числі Медведчуку. Статті були тоді (за 10 місяців до повномасштабного вторгнення) - держзрада і порушення законів та звичаїв війни.
В червні 2022 відправила цю справу в суд.
У жовтні 2021 підписала Медведчуку підозру також у "вугільній справі" - за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.
Третю ж підозру двічі викритому на держзраді нардепові підписала в липні 2022 року в іншій справі - за організацію схеми незаконних польотів між рф і окупованим Кримом. У 2015 нардеп неодноразово "плутав сліди" - до рф літав літаком, а звідти до Криму - гелікоптером. На окупований півострів ці борти прибували поза українськими державними пунктами пропуску.
А як вшановуєте пам’ять Василя Стуса Ви?"
Будь ласка, зачекайте...
Зробили з "ведмедчука" страшило та все "підозри" йому висувають без жодних наслідків. Бо всі ваші "підозри" до "ведмедчука" розсиплються в будь якому суді. Та ще з його адвокатами. Смішно.
Може з мого коментаря не зрозуміло, але я точно не фанат Венедіктової...але пройде час і на її зміну прийдуть такі персони що ви будете ще за нею сумувати.
Нажаль мої найпесимістичніші прогнози справджуються в останні роки.
А це заява, настільки жалюгідна, що просто нема слів.
Нагадаю історію про замерзлого горобця, на якого ляпнула корова. Той відігрівся і почав цвірінькати. На цвірінькання прибігла кішка і зжерла горобчика. Звідси пішли три горобині істини, третя з яких говорить "попав в лайно - сиди і не цвірінькай"!
Скільки прокурорів з 24 лютого перейшли на бік кацапів???
Є відповідь?
Консулом її в теплі краї, бідолаху.
А Швейцария - центр международных шпионов и преступников, там должен сидеть человек"думающий", а у Нас считают ,что на отдых после тяжёлой работы.