За свою каденцію підписала три підозри у різних справах Медведчуку, - Венедіктова

Ексгенеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що її внесок у вшанування пам’яті Василя Стуса - три підписані підозри Віктору Медведчуку по трьом різним кримінальним справам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексгенеральний прокурор Ірина Венедиктова написала у фейсбуці.

Вона зазначила: "В березні 2020 стала Генеральним прокурором. В квітні 2020 розпочала справу, в який фігурували потужні в 20-му нардепи.

В травні 2021 підписала підозри, в тому числі Медведчуку. Статті були тоді (за 10 місяців до повномасштабного вторгнення) - держзрада і порушення законів та звичаїв війни.

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В червні 2022 відправила цю справу в суд.

У жовтні 2021 підписала Медведчуку підозру також у "вугільній справі" - за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Третю ж підозру двічі викритому на держзраді нардепові підписала в липні 2022 року в іншій справі - за організацію схеми незаконних польотів між рф і окупованим Кримом. У 2015 нардеп неодноразово "плутав сліди" - до рф літав літаком, а звідти до Криму - гелікоптером. На окупований півострів ці борти прибували поза українськими державними пунктами пропуску.

А як вшановуєте пам’ять Василя Стуса Ви?"

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