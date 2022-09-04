УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15816 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4 656 79
Медведчук (1323) Стус (73) Венедіктова (756) підозра (346)

За свою каденцію підписала три підозри у різних справах Медведчуку, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

венедіктова

Ексгенеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що її внесок у вшанування пам’яті Василя Стуса - три підписані підозри Віктору Медведчуку по трьом різним кримінальним справам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексгенеральний прокурор Ірина Венедиктова написала у фейсбуці.

Вона зазначила: "В березні 2020 стала Генеральним прокурором. В квітні 2020 розпочала справу, в який фігурували потужні в 20-му нардепи.

В травні 2021 підписала підозри, в тому числі Медведчуку. Статті були тоді (за 10 місяців до повномасштабного вторгнення) - держзрада і порушення законів та звичаїв війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн читає вірш під артобстрілом: "Хай шлях - до раю, пекла чи полону - усе пройди і винести зумій". ВIДЕО

В червні 2022 відправила цю справу в суд.

У жовтні 2021 підписала Медведчуку підозру також у "вугільній справі" - за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Третю ж підозру двічі викритому на держзраді нардепові підписала в липні 2022 року в іншій справі - за організацію схеми незаконних польотів між рф і окупованим Кримом. У 2015 нардеп неодноразово "плутав сліди" - до рф літав літаком, а звідти до Криму - гелікоптером. На окупований півострів ці борти прибували поза українськими державними пунктами пропуску.

А як вшановуєте пам’ять Василя Стуса Ви?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після арешту Медведчука деморалізація російської агентури в Україні була шаленою, - Данілов

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
Ну и? Подписала, а дальше что? Он перестал быть совладельцем Г+Г и других предприятий совместно с Беней? Все его имущество конфисковано в пользу государства и он уже осужден? Или его держат в нафталине как тяжелое оружие против оппонентов Боневтика?
показати весь коментар
04.09.2022 20:26
+30
а как.там Трухин из леса вернулся за пидозрой?
показати весь коментар
04.09.2022 20:27
+19
Шо там с "делом Байдена"?
показати весь коментар
04.09.2022 20:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну як саму себе не похвалити.
показати весь коментар
04.09.2022 20:23 Відповісти
Куртки замшевые - три. Магнитофон импортный...
показати весь коментар
04.09.2022 21:13 Відповісти
Шо там с "делом Байдена"?
показати весь коментар
04.09.2022 20:24 Відповісти
коли буде підозра ??
показати весь коментар
04.09.2022 20:41 Відповісти
О, випливло *** в ополонці!
показати весь коментар
04.09.2022 20:24 Відповісти
Ну и? Подписала, а дальше что? Он перестал быть совладельцем Г+Г и других предприятий совместно с Беней? Все его имущество конфисковано в пользу государства и он уже осужден? Или его держат в нафталине как тяжелое оружие против оппонентов Боневтика?
показати весь коментар
04.09.2022 20:26 Відповісти
а как.там Трухин из леса вернулся за пидозрой?
показати весь коментар
04.09.2022 20:27 Відповісти
Мабуть він в лісі підтерся тією "підозрою" та й вийшов
показати весь коментар
04.09.2022 20:32 Відповісти
Так уже того… суд був здається…. Трухін не був за кермом. Водій отримав штраф 800грв., здається
показати весь коментар
04.09.2022 23:01 Відповісти
Орден ей! СРОЧНО ОРДЕН!
показати весь коментар
04.09.2022 20:28 Відповісти
Як це Зє її в список орденоносців разом з Пікаловим і Кошевим не вніс? Мабуть забув...
показати весь коментар
04.09.2022 21:58 Відповісти
А я то думал ну почему его целых восемь лет не гоняли?
показати весь коментар
04.09.2022 20:37 Відповісти
И?
показати весь коментар
04.09.2022 20:30 Відповісти
ну них*я себе! может памятник тебе на Монументе Независимости" поставить?
показати весь коментар
04.09.2022 20:31 Відповісти
Нє. Виправити риси обличчя "баби з нєржавейки" і придати останній схожість з вєнєдіктовой.
показати весь коментар
04.09.2022 22:02 Відповісти
а Таранові, що не закупив жодного снаряда для Війська перед війною? А "бакланову", що наводнив СБУ кацапськими агентами?

Зробили з "ведмедчука" страшило та все "підозри" йому висувають без жодних наслідків. Бо всі ваші "підозри" до "ведмедчука" розсиплються в будь якому суді. Та ще з його адвокатами. Смішно.
показати весь коментар
04.09.2022 20:31 Відповісти
ватка хочет орден...
показати весь коментар
04.09.2022 20:33 Відповісти
Окромя пыдозр наша плутократура когда нибудь огласит хоть один приговор!!!!
показати весь коментар
04.09.2022 20:33 Відповісти
Як би це сумно не звучало, але приговори виносить наш гуманний суд(((
показати весь коментар
05.09.2022 05:36 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 20:35 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 20:36 Відповісти
просто спросите дэушку где штепа гуляет...
показати весь коментар
04.09.2022 20:39 Відповісти
Тут зараз буде багато критики Венедіктової, обгрунтованої і раціональної, та закладаюсь що за деякий час ми ще будемо згадувати її у позитивному ключі порівнюючи із тим що відбуватиметься надалі.
показати весь коментар
04.09.2022 20:40 Відповісти
Хотілося б почути позитивний ключ про венедіктову зараз а то крім піару щось не видно результату її роботи в ділі медведчука також щось не видно рішення суду ну хіба що рахувати за результат те що вона прибарахлилась і для онуків також
показати весь коментар
04.09.2022 21:49 Відповісти
Не садила ветеранів, волонтерів тощо, на відміну від рябошапки, не підписала сфабриковану справу проти Порошенка.
Може з мого коментаря не зрозуміло, але я точно не фанат Венедіктової...але пройде час і на її зміну прийдуть такі персони що ви будете ще за нею сумувати.
Нажаль мої найпесимістичніші прогнози справджуються в останні роки.
показати весь коментар
04.09.2022 22:48 Відповісти
ббляха ну как всегда у всех экс у кормушки.........у меня не хватило сделать хорошое ....
показати весь коментар
04.09.2022 20:41 Відповісти
....времени....
показати весь коментар
04.09.2022 20:43 Відповісти
ты чьейный холоп будишь?********* разлива от 04.08.2022 ? сколько минут падло живешь? ну падай ****--- убит !!!
показати весь коментар
04.09.2022 20:48 Відповісти
Робота прокурора є завершеною, коли суд виносить вирок.
А це заява, настільки жалюгідна, що просто нема слів.
показати весь коментар
04.09.2022 20:44 Відповісти
заодно бы нам поведала скоко тугриков выгребла с бюджета за каденцию..
показати весь коментар
04.09.2022 20:46 Відповісти
а що, по харі не видно??? Була .ука підпарканна, а тепер елітна .лядь.
показати весь коментар
05.09.2022 11:01 Відповісти
ото подвиг
показати весь коментар
04.09.2022 20:51 Відповісти
Мабуть номінально розраховує на звання Героїні України...
показати весь коментар
04.09.2022 20:53 Відповісти
Якщо лисого у Польщі нагородили, то і їй може же Героїню во Франції дадуть.
показати весь коментар
04.09.2022 21:40 Відповісти
У Франції Карпа. Там не получиться - Карпа її інтелектуально згвалтує в збоченій формі..
показати весь коментар
04.09.2022 22:06 Відповісти
Ти диви яка патрійотка знайшлася! А про безпідствні справи проти бойових генералів чому ж промовчала й ще багато про що?
Нагадаю історію про замерзлого горобця, на якого ляпнула корова. Той відігрівся і почав цвірінькати. На цвірінькання прибігла кішка і зжерла горобчика. Звідси пішли три горобині істини, третя з яких говорить "попав в лайно - сиди і не цвірінькай"!
показати весь коментар
04.09.2022 20:59 Відповісти
Бенедіктова, купи собі шоколадку!
Скільки прокурорів з 24 лютого перейшли на бік кацапів???
Є відповідь?
показати весь коментар
04.09.2022 21:03 Відповісти
Мафія над нами знущається оголошеними "підозрами". Де вироки і посадки?! Чи такий вид покарання не передбачений їхнім внутрішнім "кодексом"?
показати весь коментар
04.09.2022 21:05 Відповісти
Пройдись тепер курва по цвинтарями,у містах і селах,подивись до чого призводить "діяльність"невігласів та продажних потвор.
показати весь коментар
04.09.2022 21:10 Відповісти
Деяким танцюристам завжди щось заважає.
показати весь коментар
04.09.2022 21:20 Відповісти
Сірьозна???
показати весь коментар
04.09.2022 21:23 Відповісти
Оце гадаю, заходити не заходити, тут в нас спісталісти військові, юридичні і всьо таке, і ні мурмур, а мене обісрати за милу душу, то булгакова не люблю, то воєнна розвідка мені не подобається, і матюки тут такі пролітають, мені й не снилося. Я конкретно когось зачепила? Значить по ділу.
показати весь коментар
04.09.2022 21:23 Відповісти
Убивцям Небесної Сотні за 9 років теж тільки подозри, тому що ця влада, не влада українського народу.
показати весь коментар
04.09.2022 21:35 Відповісти
три підписані підозри i жодноi доведоноi до кiнця. то краще затулилаб пельку...
показати весь коментар
04.09.2022 22:00 Відповісти
*** твою мать, перепрацювалась.
Консулом її в теплі краї, бідолаху.
показати весь коментар
04.09.2022 22:36 Відповісти
В Еретрію
показати весь коментар
04.09.2022 23:33 Відповісти
Одного прокурора-крымского в РФ, хотели то же послать послом,правда не в Швейцарию, а на острова около Африки.Но потом что то переиграли.
А Швейцария - центр международных шпионов и преступников, там должен сидеть человек"думающий", а у Нас считают ,что на отдых после тяжёлой работы.
показати весь коментар
04.09.2022 22:46 Відповісти
чем подписцала?
показати весь коментар
04.09.2022 22:49 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 23:03 Відповісти
А хто напередодні вторгнення погодив звільненн Соколовського з під варти. ЕКС ГПУ як чувашці за походженям глибоко плювати на історію України. Вона Стуса згадала для красного слівця, Нагадує про себе і жде обіцяного стати повіренною у справах України та Чувашии в Берні (швейцарія)
показати весь коментар
04.09.2022 23:05 Відповісти
показати весь коментар
04.09.2022 23:07 Відповісти
Ніт, таки я @бнусь головою з танку. Воно щей Стуса приплело
показати весь коментар
04.09.2022 23:32 Відповісти
А я не можу ніяк забути, як вона сказала, що вона око государєво... Венедіктова замастилась зеленкою, які ще потрібні докази хто вона?
показати весь коментар
05.09.2022 00:20 Відповісти
то не Зе!ленка...
показати весь коментар
05.09.2022 11:05 Відповісти
очко государєво
показати весь коментар
05.09.2022 08:47 Відповісти
наволоч тупа і нагла?
показати весь коментар
05.09.2022 10:46 Відповісти
 
 