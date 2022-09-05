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Російські загарбники вночі вдарили по передмістю Запоріжжя, - міська рада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

У ніс проти 5 вересня російські окупанти завдали ударів по передмістю Запоріжжя та обстріляли селище у районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"За попередньою інформацією, вибухи були поза містом. У самому Запоріжжі прильотів не зафіксовано. Дані уточнюються. Також на цей час відомо, що цієї ночі від ворожих обстрілів постраждало одне з селищ Запорізького району. Там зруйновано житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

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опять не чяво ни слішол яя
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05.09.2022 10:33 Відповісти
 
 