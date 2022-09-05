УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10003 відвідувача онлайн
Новини Економіка
2 900 10
АЕС (278) енергетика (1649) Енергоатом (446) Совсун (48)

Депутати стурбовані сумнівними транзакціями між державним "Енергоатомом" і трейдером ЕКУ, - Совсун

Новини Цензор.НЕТ Економіка

совсун

Передача державним "Енергоатомом" безвідсоткової позики в 500 млн грн для трейдера "Енергетична компанія України" та відстрочки платежу за вироблену на державних АЕС електроенергію вказує на те, що трейдер має неконкурентні переваги над іншими учасниками ринку.

Таку думку в ексклюзивному коментарі для ExPro висловила народна депутатка України та членкиня Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКП Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.

"Головна проблема, яка повʼязана з цим рішенням (ред. - щодо позики та відтермінування оплати за електроенергію) це те, що виявляється, що цей трейдер створений не для того аби працювати в рівних умовах з інших, а для того аби мати певні преференції та пріоритет на ринку. Тобто, виявляється, що такий трейдер має такі переваги на ринку. Більше того, попередня директорка "Енергоатом-Трейдинг" Данилкова відмовилась підписувати рішення (ред.- щодо відтермінування оплати), шо мало б натякнути на підстави сумніватись у його правомірності", - вказує Совсун.

Також, Совсун вважає, що "Енергоатом" та "Енергетична компанія України" мають бути навпаки в конкурентних відносинах між собою.

Читайте також: Великий адронний колайдер може зупинитися через енергетичну кризу

"Цей єдиний державний трейдер складає конкуренцію і "Енергоатому". Фактично, те, що вони роблять могли б робити і в Енергоатомі. Тому ще більш не логічною виглядає ідея, що Енергоатом допомагає "ЕКУ", адже, за великим рахунком, він допомагає своєму конкуренту", - зазначила депутат.

Як вказала Совсун, народні депутати вже готують офіційне звернення для розʼяснення інформації щодо відносин між "Енергоатомом" та "Енергетичною компанією України".

"На мою думку, послідовність дій має бути такою: спершу отримати офіційну інформацію щодо цього, а після вже мають давати оцінку цьому правоохоронні органи, в тому числі, Антимонопольний Комітет", - повідомляє народна депутатка.

Нагадаємо, державний трейдер "Енергетична компанія України" став найбільшим експортером електроенергії до Румунії та Словаччини. Компанія постачає 62-63 МВт рівним графіком за обома напрямами. Частка держави в експорті електроенергії до Румунії та Словаччини досягла 50%.

Також читайте: На Європу чекають від 5 до 10 складних зим, - прем’єр Бельгії Де Кроо

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Знову зелена наволоч почала кармани набивати...
показати весь коментар
05.09.2022 12:23
+7
показати весь коментар
05.09.2022 12:25
+3
це прилічна депутатка, партія "Голос".
показати весь коментар
05.09.2022 12:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це прилічна депутатка, партія "Голос".
показати весь коментар
05.09.2022 12:21 Відповісти
Новыя лица.
показати весь коментар
05.09.2022 12:29 Відповісти
А набирал он из бывших замминистра и тд. У нее очень стандартная биография для новых лиц. Почитайте, там интересно как в 25 лет недвижимости набралось на более полумиллиона, назначение, как принято сейчас говорить на должность сосны, и семейные данные вообще прелесть из разных источников разные связи.
показати весь коментар
05.09.2022 12:43 Відповісти
Знову зелена наволоч почала кармани набивати...
показати весь коментар
05.09.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 12:25 Відповісти
Це вже нові літса. чи ще старі?
показати весь коментар
05.09.2022 12:30 Відповісти
Депутати стурбовані,бо з ними не поділилися.
показати весь коментар
05.09.2022 12:35 Відповісти
Ребята порешали свои финансовые вопросы за наш счет.
показати весь коментар
05.09.2022 12:40 Відповісти
Це та з Голосу що продалася Єрмаківщині разом з їхнім споснором Пінчуком
показати весь коментар
05.09.2022 15:56 Відповісти
 
 