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Латвія (854) церква (659) автокефалія (409)

Латвійську православну церкву хочуть відокремити від Московського патріархату

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рига

Президент Латвії Егілс Левітс подав на розгляд Сейму поправки до закону про Латвійську Православну церкву, які передбачають її самостійний і незалежний (автокефальний) статус.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Поправки до закону було підготовлено у співпраці з міністром юстиції Янісом Бордансом.

"Коли закон набуде чинності, буде виключено будь-який вплив чи владу Московського патріархату над нашою православною церквою. Відмова від будь-яких зв'язків із Московським патріархом - це суттєве питання для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - заявив Егілс Левітс.

Підготовлений законопроєкт сьогодні вранці обговорювався зі спікером Сейму Інарою Мурнієце та керівниками всіх фракцій Сейму. Латвійську православну церкву також поінформували про законопроєкт.

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У даний час ЛПЦ діє при Московському патріархаті, який підтримує правлячий у Росії режим та війну проти України. За словами Левітса, запропонований ним закон відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу Московського патріарха над церквою у Латвії.

"Прийняттям поправок до закону Латвійська держава визнає, що Латвійська православна церква є повністю самостійною та незалежною (автокефальною) церквою. Вона не залежить від влади будь-якої іншої церкви за межами Латвії", - йдеться у заяві президента.

Як зазначив Левітс, у "незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква".

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Він зазначив, що законопроєкт був обговорений з усіма компетентними державними установами, на засіданні Ради з національної безпеки. Про нього поінформували комісію з національної безпеки та комісію з прав людини та зв'язків із громадськістю Сейму, які відповідатимуть за подальшу роботу з цим законопроєктом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
ce nepomozhe. tu FSBshnu kantoru treba zakrivati. prihozhane tam 99% otpetije vatniki i na golovu boljnie sovki.
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05.09.2022 14:05
+19
у рпц одна дорога - за руським военним кораблем.....
ще б нам верунов из Лавр повиганяти......
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05.09.2022 14:13
+17
Переживаете за кацапскую агентуру, которая притворяется церковью? Так может и игил разрешить свои "мечети" открывать?
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05.09.2022 14:17
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ce nepomozhe. tu FSBshnu kantoru treba zakrivati. prihozhane tam 99% otpetije vatniki i na golovu boljnie sovki.
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05.09.2022 14:05 Відповісти
Класичний рецепт: чемодан, вокзал, роZія.
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05.09.2022 14:10 Відповісти
ot dobroi voli eti urodi nikudi nepoedut esli tolko gruzom v skoto-vagonah
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05.09.2022 14:12 Відповісти
Надійніше у рефрижераторах. В нас поки вони зайняті, а потім - будь ласка.
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05.09.2022 14:26 Відповісти
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05.09.2022 14:32 Відповісти
mi dlja nih priberegli koe shto......

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05.09.2022 14:43 Відповісти
Егілс Левітс - язичнік, ні?
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05.09.2022 14:53 Відповісти
na skolko mene izvestno to vin jurist...ta i prezident na danny moment...no ja jak bi ne znakom s evo biografijei
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05.09.2022 14:55 Відповісти
Я помилився. Raimonds Vējonis язичнік.
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05.09.2022 14:59 Відповісти
tot proshly prezident
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05.09.2022 14:59 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Egils_Levits
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05.09.2022 14:56 Відповісти
ti idi vagon ponjuhai - mesta sebe uzhe prismotri
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05.09.2022 15:18 Відповісти
у рпц одна дорога - за руським военним кораблем.....
ще б нам верунов из Лавр повиганяти......
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05.09.2022 14:13 Відповісти
Ну їм простіше , у них є інститут негромадянства і все било і совки голосувати не можуть.
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05.09.2022 14:14 Відповісти
совки голосувати не можуть......tak , ale problem ot nih ne menshe ot etovo
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05.09.2022 14:17 Відповісти
Ну да, Это "совки" лишенные гражданских прав продали энергосистему Латвии Газпрому)))Кстати Кариньш подтвердил, что Газпром "выкручивает руки"..
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05.09.2022 15:09 Відповісти
vata , ti s nachala posmotri shto komu prinadlezhit , potom prapor na svoi(akfafresh) pomenjai i zdristni v spame
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05.09.2022 15:12 Відповісти
Ты не веришь Кариньшу?Да ты сам вата и совок)))Ты бы сходило на кофетайм,ато метёшь пургу 7/24.Посменно что ли работаете?
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05.09.2022 15:18 Відповісти
PRIDUROK - esho raz : nijakoi "Latvijas Gaze" uzhe neisnue. po faktu - ce lish ostatny gazpromovsky gaz - ibo vse astaljnoe gazpromu otobrali - trubi , gazohranilishe , dogovori i kvoti. ot sotrudnichestva s gazpromom uzhe letom otkazalis.

tak shto mozhes iti za korabelom
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05.09.2022 15:21 Відповісти
Ой ,а в ГАЗО акционеры другие конечно)))Ну а PRIDUROK -это несомненно показатель культуральности.
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05.09.2022 15:27 Відповісти
Голосувати не можуть, за те можуть галасувати
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05.09.2022 14:37 Відповісти
vot kak raz tut adin takoi e - галасуe

andrej andrej

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Реєстрація:17.06.2022
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05.09.2022 15:13 Відповісти
Пришлось сменить профиль - и что?
Типично латышские дела - заканчиваются аргументы - переходим на личности.
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05.09.2022 15:22 Відповісти
v spame kukarekai.
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05.09.2022 15:23 Відповісти
ОК в спам так в спам -отправляю тебя на постоянной основе)))
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05.09.2022 15:28 Відповісти
Как специально. только религиозных войн нам не хватало. не время сейчас
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05.09.2022 14:14 Відповісти
Переживаете за кацапскую агентуру, которая притворяется церковью? Так может и игил разрешить свои "мечети" открывать?
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05.09.2022 14:17 Відповісти
Україна отримала Томос і визнання Правослваної Церкви України
6 січня 2019 року.
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05.09.2022 14:18 Відповісти
З Богом
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05.09.2022 14:15 Відповісти
А зачем латышам 5-я колонна из москвы?
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05.09.2022 14:16 Відповісти
Вони сподіваються на природнє виродження кацапні.
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05.09.2022 14:31 Відповісти
тю, вони шо, не бачили, який в гундяя великий золотий хрест?
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05.09.2022 14:26 Відповісти
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05.09.2022 14:27 Відповісти
латиші-литовці-естонці, женіть цю ФСБшну секту зі своєї землі..
навіть не очікував, що ці засланці у вас досі ще Є?!..
десь у 1985му, коли жив-працював у вас на практиці в Олайне, під Ригою, під час навчання у Полтаві, мені навіть тодІ ще здалося, що у кацапів, а особливо тепер, після усЬого, геть нема шансу щось замутити у Латвії, Литві, Естонії..
РуZZія, недодержава 404, має бути зруйнована..
нехай живуть і процвітають: вільна Якутія, Ічкерія, Татарстан, Дагестан, Чукотка, Рязань, Новгород, Сахалін, Башкартостан, Тива, Бурятія...............
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05.09.2022 14:28 Відповісти
Beidzot
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05.09.2022 14:28 Відповісти
триндець
скрізь ці фашистські попи поналазили як колоради на картоплю
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05.09.2022 14:31 Відповісти
реанімація тут не допоможе, тільки в морг, всю секту з усіми попами. а зміна вивіски - то таке, Україна наглядно продемонструвала це. від того, що мацковський сатанат став називатися українською церквою, змінивши вивіску, він не перестав бути сатанатом.
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05.09.2022 14:34 Відповісти
ФСБешники до цих пір сидять в Прибалтійських країнах? Гоніть їх с**ними тряпками!
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05.09.2022 14:36 Відповісти
Молодці! А наші законотворці все дивляться в очі (гумову попу) пуйла, щоб чогось не трапилось. І це коли найстрашніше вже відбулось - війна. Як можна в часи війни під боком терпіти церкву ворога?!
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05.09.2022 14:38 Відповісти
У конституціях майже всіх країн Європи зафіксовано, що церква відокремлена від держави, тому статус церкви щодо її автокефальності не визначається законом чи іншим рішенням влади. Ну вициганили Порошенко з Наріком-Петровським для УПЦКП і УАПЦ у Стамбульського Патріярха томос, але від цього вони Православною Церквою все одно не стали, бо 10 з 14 Православних Церков СЦУ за Церкву не вважають.
І вбивати українців за гроші їдуть і мусульмани і буддисти і йудеї і язичники і рідновіри і харизмати і атеїсти... Але в агентів ФСБ чомусь "записують" лише православних.
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05.09.2022 15:02 Відповісти
Дело - позитивное однозначно. Надо вытеснять из страны шпионское кубло РПЦ . . .

Но сам факт вмешательства государства в церковные дела несколько удивляет. Интересно, они с католиками тоже так поступают ? И потом, закон кадры не поменяет шпионские, анти-латвийские. Так что с эффективностью мероприятия, которое идёт не от церкви, а "сверху", могут быть вопросы. Я бы на месте властей Латвии за конкретных священников взялся, проверил бы, не выпирают ли погоны ФСБ из-под рясы . . . Это было бы более правильно и эффективно, с моей точки зрения.
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05.09.2022 16:07 Відповісти
ljubaja cerkov dolzhna sobljudatj zakoni gosudarstva v kotorom ono isnue. kopatsa v moskovskih popah ne gosudarstvennoe delo - ce govno sama cerkva dolzhna ragrebatj.
javljaetsa li RPC cerkovju - ce vopros retorichesky.
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05.09.2022 16:12 Відповісти
 
 