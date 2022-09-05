Латвійську православну церкву хочуть відокремити від Московського патріархату
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Латвії Егілс Левітс подав на розгляд Сейму поправки до закону про Латвійську Православну церкву, які передбачають її самостійний і незалежний (автокефальний) статус.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
Поправки до закону було підготовлено у співпраці з міністром юстиції Янісом Бордансом.
"Коли закон набуде чинності, буде виключено будь-який вплив чи владу Московського патріархату над нашою православною церквою. Відмова від будь-яких зв'язків із Московським патріархом - це суттєве питання для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - заявив Егілс Левітс.
Підготовлений законопроєкт сьогодні вранці обговорювався зі спікером Сейму Інарою Мурнієце та керівниками всіх фракцій Сейму. Латвійську православну церкву також поінформували про законопроєкт.
У даний час ЛПЦ діє при Московському патріархаті, який підтримує правлячий у Росії режим та війну проти України. За словами Левітса, запропонований ним закон відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу Московського патріарха над церквою у Латвії.
"Прийняттям поправок до закону Латвійська держава визнає, що Латвійська православна церква є повністю самостійною та незалежною (автокефальною) церквою. Вона не залежить від влади будь-якої іншої церкви за межами Латвії", - йдеться у заяві президента.
Як зазначив Левітс, у "незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква".
Він зазначив, що законопроєкт був обговорений з усіма компетентними державними установами, на засіданні Ради з національної безпеки. Про нього поінформували комісію з національної безпеки та комісію з прав людини та зв'язків із громадськістю Сейму, які відповідатимуть за подальшу роботу з цим законопроєктом.
Будь ласка, зачекайте...
ще б нам верунов из Лавр повиганяти......
tak shto mozhes iti za korabelom
andrej andrej
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Реєстрація:17.06.2022
Типично латышские дела - заканчиваются аргументы - переходим на личности.
6 січня 2019 року.
навіть не очікував, що ці засланці у вас досі ще Є?!..
десь у 1985му, коли жив-працював у вас на практиці в Олайне, під Ригою, під час навчання у Полтаві, мені навіть тодІ ще здалося, що у кацапів, а особливо тепер, після усЬого, геть нема шансу щось замутити у Латвії, Литві, Естонії..
РуZZія, недодержава 404, має бути зруйнована..
нехай живуть і процвітають: вільна Якутія, Ічкерія, Татарстан, Дагестан, Чукотка, Рязань, Новгород, Сахалін, Башкартостан, Тива, Бурятія...............
скрізь ці фашистські попи поналазили як колоради на картоплю
І вбивати українців за гроші їдуть і мусульмани і буддисти і йудеї і язичники і рідновіри і харизмати і атеїсти... Але в агентів ФСБ чомусь "записують" лише православних.
Но сам факт вмешательства государства в церковные дела несколько удивляет. Интересно, они с католиками тоже так поступают ? И потом, закон кадры не поменяет шпионские, анти-латвийские. Так что с эффективностью мероприятия, которое идёт не от церкви, а "сверху", могут быть вопросы. Я бы на месте властей Латвии за конкретных священников взялся, проверил бы, не выпирают ли погоны ФСБ из-под рясы . . . Это было бы более правильно и эффективно, с моей точки зрения.
javljaetsa li RPC cerkovju - ce vopros retorichesky.