28 російських військових і два склади боєприпасів ліквідували на Херсонщині

У Херсонській області сили оборони України ліквідували 28 російських загарбників, дві ворожі гаубиці та два склади боєприпасів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневі завдання виконувалися по понтонній переправі в районі Каховського мосту, по логістичних та управлінських об'єктах окупаційних військ. Підтверджені втрати ворога складають 28 рашистів, 2 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С", 3 одиниці авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів у Херсонському районі", – ідеться в повідомленні.

За даними командування, станом на сьогодні обстановка в операційній зоні півдня України напружена й динамічна. Противник веде оборонні бої, здійснює обстріли населених пунктів як уздовж лінії зіткнення, так і в тилових районах.

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Для коригування вогню загарбники активізують повітряну розвідку. Зокрема, у районі Високопілля двічі за ніч були виявлені та знищені два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".