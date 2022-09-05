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Новини За кордоном
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Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року, - Варгеї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Європейська комісія надасть Україні свою оцінку як країні кандидату наступного року.

Про це повідомив Європейський комісар з переговорів про розширення та європейську політику сусідства Олівер Варгеї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми дамо нашу оцінку Україні як країні кандидату наступного року. Нещодавно ми (Європейська комісія) підготували наші висновки (за заявкою України на членство в ЄС) і ще працюватимемо над іншою частиною висновків щодо рівня відповідності України законодавству ЄС. Це ми маємо зробити до кінця року", - сказав Варгеї у понеділок у Брюсселі на пресконференції після завершення засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Говорячи про перспективу надання Україні членства в ЄС, єврокомісар констатував, що процес розширення "ґрунтується на заслугах і завжди залежить від того, наскільки виконано Копенгагенські критерії". "Коли ви подивитеся на наші висновки, ви побачите дуже чітко, що потрібно зробити для того, щоб набути статусу кандидата. Це сім критеріїв, де, як ми розуміємо, Україна вже досягла певного поступу", - деталізував Варгеї.

За його словами, попереду "ще багато роботи". "Завжди легко говорити про дати, про наступні кроки, але головне – виконувати практичну роботу", - наголосив єврокомісар.

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Автор: Володимир Янченко
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Угу. С государственной политикой мародерства на гуманитарке Украине, конечно, двери в ЕС широко открыты.
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05.09.2022 18:10 Відповісти
как бы нэ ********...бо скоро киев будет раздавать ярлык на княжество даунам всяким...
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05.09.2022 18:15 Відповісти
То-то я дивлюсь пліснява старається отримати перспективу на скоче членстово України в ЄС.

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05.09.2022 18:29 Відповісти
оцінка вже є- вона написанв великими черними буквами на йбальніках агрохламідії, абдрістовічя, стіфанчюка, дєрьмака.
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05.09.2022 18:32 Відповісти
Нееть ‼️

зерно українське в Італію зараз возите - ось і в ЕС зараз приймайте
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05.09.2022 18:35 Відповісти
Більше 8 років вони нам втирали, що маленький Донбас годує велику Україну...
А тут виявилось, що Україна годує пів світу.
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05.09.2022 18:36 Відповісти
 
 