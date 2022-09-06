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Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів, якими російські окупанти обстрілювали Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив: "А особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!

І обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ретельно та акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів. Росіяни втечуть, не маючи жодної іншої надії на порятунок, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
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05.09.2022 23:00
+35
Лайк не гундосику, а ЗСУ !!!
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05.09.2022 23:02
+23
Який же жалюгідний блазень,
на троні короля.
Який мудрий нарід, що це дозволив...
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05.09.2022 23:44
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05.09.2022 23:00 Відповісти
А продовження пісеньки де?

"Виїдь Хаймарсику,

Й.бни по складику -

Все там з землею зрівняй!"
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06.09.2022 07:27 Відповісти
Лайк не гундосику, а ЗСУ !!!
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05.09.2022 23:02 Відповісти
Сам ты гундосик, таких ФСБ любит..
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05.09.2022 23:34 Відповісти
гарна новина
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05.09.2022 23:06 Відповісти
Так я думал они из-за паребрика запускают, а мы за паребрик ни-ни. Как мы склад С300 разнесли, где он находился?
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05.09.2022 23:07 Відповісти
Там де був, вже нема )
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05.09.2022 23:09 Відповісти
Ну починати колись треба. Ми і в Крим донедавна ані-ні
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05.09.2022 23:31 Відповісти
С300 по наземным максимум 40км летит

Значит склад тоже недалеко был
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05.09.2022 23:44 Відповісти
Дуже схоже на те, що то наші захоплені склади зараз знищують наші ж ЗС.
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05.09.2022 23:51 Відповісти
Наши склады давно закончились. Иначе бы нам не приходилось просить у партнёров.
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05.09.2022 23:53 Відповісти
Я так зрозумів це С300 перероблені, котрі можна гатити по землі, у нас таких не було.
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05.09.2022 23:54 Відповісти
всю жизнь они били в том числе по наземным целям. просто русские gps еще дкшевый прикрутили для повышения точности
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06.09.2022 01:55 Відповісти
В Куп'янську склад сьогодні **********, чи ти в новини тільки висратись заходиш?
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06.09.2022 01:53 Відповісти
То не ми, то знову хтось не там закурив, а може і навпаки, як раз там де треба ))
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06.09.2022 02:15 Відповісти
ЗСУ - віримо! (і дякуємо) (і молимося за них)
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05.09.2022 23:10 Відповісти
Лучше маленький донат чем триллион молитв
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05.09.2022 23:11 Відповісти
одно другому не мешает !
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05.09.2022 23:12 Відповісти
Мешает. У человека есть чувство долга(благодарности). Оно не бесконечно психологически. Вот человек помолился и его чувство долга обнулилось, ведь он сделал все что мог. А другой не молился, а скинул сотку гривен, тоже обнулив свое чувство долга. Оба вроде как сделали благое дело и ощущают что исполнили на сегодня долг перед страной. Однако реальная польза первого 0 процентов, а второго сто.
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05.09.2022 23:34 Відповісти
нет , не мешает... мне лично не мешает... одно прекрасно дополняет другое ...
более того, эти два действа спокойно могут проходить одновременно...
и о благотворительности или молитве нельзя рассуждать как о чувстве долга - ибо в одном случае я ничего никому не должен, а во втором - мне ничего не должны)))
а Вы вольны поступать и думать так как Вам кажется правильным...
и вообще ...на ночь... схоластика ))) или философские рассуждения - перебор...))))
доброй и тихой ночи !
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05.09.2022 23:52 Відповісти
Как то предложил местному дякуле скинуться вдвоём по сотке на двух тяжёлораненых. Исчез.
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05.09.2022 23:15 Відповісти
да , да, гривен.
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05.09.2022 23:16 Відповісти
там белгород должен уже давно эвакуироваться
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05.09.2022 23:12 Відповісти
Толко скажи где он находитса!
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05.09.2022 23:13 Відповісти
только после его слов уже прилёт двух...(((
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05.09.2022 23:14 Відповісти
Хороша річ MLRS. Але асфальт краще(с)
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05.09.2022 23:31 Відповісти
Який же жалюгідний блазень,
на троні короля.
Який мудрий нарід, що це дозволив...
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05.09.2022 23:44 Відповісти
Скоро зеля будет сообщать об прочистке сортиров в освобожденных городах...

Ведь , что ни говори, это забота об избирателях...

Неподготовкой к войне уложили в гроб десятки тысяч людей..Зато для остальных прочистили сортиры...
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05.09.2022 23:32 Відповісти
акаквіхатели войні без трупов не бівает.
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06.09.2022 08:25 Відповісти
Не пройшло і пів року!
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05.09.2022 23:37 Відповісти
Ну все у пукинаХуйла очело вааще рвануло!нужно по московии по кровавойПлощади садонуть!!!парой питардой!!! ХИМАРС!!!
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05.09.2022 23:43 Відповісти
"А особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Джерело: https://censor.net/ua/n3365299

Зеля не називає місце розташування кацапського складу, видно Завгосп попередив, що обом влетить за розголошення держтаємниці рашки і дискредитацію орди рашистів.
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05.09.2022 23:44 Відповісти
Я не знаю про які склади він каже, а тільки зараз пуски ракет з бєлгорода і вже два вибухи у Харкові
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06.09.2022 00:24 Відповісти
Вірю тільки ЗСУ і іхнім новинам 😠
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06.09.2022 01:29 Відповісти
Сьогодні ЗСУ завдали вогневої поразки ще 5 складам БК і 2 базам окупантів.
- Балаклія, Харківська обл;
- Куп'янськ, Харківська обл;
- Томіна Балка, Херсонська обл;
- Чорнобаївка, Херсонська обл;
- Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл;
- Снігурівка, Миколаївська обл.
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06.09.2022 02:34 Відповісти
Щось не дуже сходиться. В Харків ракетами пуляють з Белгорода. Найближщий бавовняний склад у Куп'янську. Це що, русня завозить ракети у Куп'янськ, щоб відтілля возити в Белгород? Чи Презедент трохи видає бажане за дійсне?
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06.09.2022 08:25 Відповісти
Цьому телепню по барабану що ротом говорити
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06.09.2022 08:44 Відповісти
Що від цього чтеца-деламатора хочете? Що йому написали, те він ічитає.
ВночіХапрків був обстріляний ракетами.
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06.09.2022 11:09 Відповісти
Мені потрібень ПРЕЗИДЕНТ,а не прес-секретар ,який тільки бреше і базікає.
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06.09.2022 09:55 Відповісти
 
 