Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про те, що ЗСУ знищили склад боєприпасів, якими російські окупанти обстрілювали Харків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський.
Він зазначив: "А особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!
І обов’язково буде окупантам відповідь і за сьогоднішній ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території".
Топ коментарі
+35 Вася Шевченко f77d76ba
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+35 Бенина Мама
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+23 Олександр Дніпро
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"Виїдь Хаймарсику,
Й.бни по складику -
Все там з землею зрівняй!"
Значит склад тоже недалеко был
более того, эти два действа спокойно могут проходить одновременно...
и о благотворительности или молитве нельзя рассуждать как о чувстве долга - ибо в одном случае я ничего никому не должен, а во втором - мне ничего не должны)))
а Вы вольны поступать и думать так как Вам кажется правильным...
и вообще ...на ночь... схоластика ))) или философские рассуждения - перебор...))))
доброй и тихой ночи !
на троні короля.
Який мудрий нарід, що це дозволив...
Ведь , что ни говори, это забота об избирателях...
Неподготовкой к войне уложили в гроб десятки тысяч людей..Зато для остальных прочистили сортиры...
Зеля не називає місце розташування кацапського складу, видно Завгосп попередив, що обом влетить за розголошення держтаємниці рашки і дискредитацію орди рашистів.
- Балаклія, Харківська обл;
- Куп'янськ, Харківська обл;
- Томіна Балка, Херсонська обл;
- Чорнобаївка, Херсонська обл;
- Кам'янка-Дніпровська, Запорізька обл;
- Снігурівка, Миколаївська обл.
ВночіХапрків був обстріляний ракетами.