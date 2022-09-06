Україна наступає не тільки на Херсонщині, - Зеленський
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Українські війська зосереджені не лише на наступі у Херсонській області.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Президент наголосив, що українцям "потрібно крок за кроком деокупувати нашу територію". "Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде", - додав він, зазначивши, що це лише питання часу.
На запитання, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ саме в Херсонській області, Зеленський відповів: "Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон… Є напрямок або напрямки – множинні – і ми повинні рухатися вперед".
На прохання уточнити, що Херсонський контрнаступ – не єдиний, Зеленський сказав, що "не може говорити про деталі будь-яких військових дій". "Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи", — додав він.
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по всій Україні. Ключ до симпатій народі простий - на словах цілуй народу у дупу і частіше кричи Слава Україні, що і видно на прикладі розкрадачів гуманітарки з Запоріжжя.
сосатьбрать
наступаєш на кацапів на Херсонщині - це виглядає недолуго і смішно.