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Україна наступає не тільки на Херсонщині, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Українські війська зосереджені не лише на наступі у Херсонській області.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Президент наголосив, що українцям "потрібно крок за кроком деокупувати нашу територію". "Це завдання складне, і воно залежить не тільки від нас, але я впевнений, що так і буде", - додав він, зазначивши, що це лише питання часу.

На запитання, чому українські військові вирішили розпочати контрнаступ саме в Херсонській області, Зеленський відповів: "Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон… Є напрямок або напрямки – множинні – і ми повинні рухатися вперед".

На прохання уточнити, що Херсонський контрнаступ – не єдиний, Зеленський сказав, що "не може говорити про деталі будь-яких військових дій". "Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи", — додав він.

Також читайте: Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Ага.

Ще ЗЕрмаки наступають на НАБУ та звільнили Запоріжжя від гуманітарки.
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06.09.2022 00:04
+30
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06.09.2022 00:19
+23
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06.09.2022 00:42
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Ага.

Ще ЗЕрмаки наступають на НАБУ та звільнили Запоріжжя від гуманітарки.
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06.09.2022 00:04 Відповісти
Немає бідолга Президент часу зрадою серед своїх займатися . Треба ВР братися за плісняву самим , йти в посольства країн партнерів за підтримкою , Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТСЬКА! Парламентарі від партіїї президента та призначенні від неї адміністративні органи виявилися в багатьох випадках колаборантами , силовики теж зрадники. Парламентаріям патріотам треба щось робити з зеленою мерзотою у ВР
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06.09.2022 00:07 Відповісти
А що з нею зробиш як що це більщість влади така.
Кримінал врахував помилки влади Януковоща і під новими лозунгами у 2019 прийшов до влади
по всій Україні. Ключ до симпатій народі простий - на словах цілуй народу у дупу і частіше кричи Слава Україні, що і видно на прикладі розкрадачів гуманітарки з Запоріжжя.
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06.09.2022 00:29 Відповісти
Ну як він може боротися з зрадниками серед своїх, коли він сам оманський зрадник і свої це теж такі самі криси? Все це шобло треба негайно арештувати і судити.
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06.09.2022 07:18 Відповісти
не белемкай багато... хай наступає.. по факту вже будемо радіти...
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06.09.2022 00:15 Відповісти
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06.09.2022 00:19 Відповісти
Чомусь після цієї картинки Генадія Москаля згадала і його афоризми.Де він зараз,цікаво
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06.09.2022 00:27 Відповісти
cкурвился твой Москаль как стал у мертветчука и мураева бабки сосать брать
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06.09.2022 03:30 Відповісти
.. а детальніше..!))) Тільки не сховайся у мовчанці!
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06.09.2022 10:34 Відповісти
ты в своем уме или косишь под дурочка посмотри старые видео на каналаз мертветчкука
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06.09.2022 16:34 Відповісти
..Слава..не бійся ..виходь з доказами! Тут не бьють.... Тут тільки НАХ*й посилають... і блискавично!
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06.09.2022 15:36 Відповісти
таким ботам как ты доказывать что Москаль у мураева и мертветчука перед войной вату гнал иди ты на хер
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06.09.2022 16:43 Відповісти
..Слава! Ты яркий пример полудурка, абсоютно не понимающего, чего Москаль там бы и уж точно не знаешь...что он там говорил! Когда полудурку нечего сказать, он всегда сцыкливо вспоминает ботов. Ты где ..дурноватое... тут ботов увидел? Поэтому...убогое умишком... точно НАХ*Й... )))
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06.09.2022 17:37 Відповісти
не позорься еще раз и не коси под дурочка - москаль там очень хорошо отрабатывал то - зачем его туда и приглашали - а ты что возле кормушки у него или зелебот?
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06.09.2022 17:55 Відповісти
.. для мене гундосий... такий же ворог як і мертвечук з мураєвим... і всією зеленою мразотою..включно виборці і поціновувачі зеленого скунса. Але Москаль сказав одну фразу... за яку його такі як Ви приписали до ОПЗЖистів.... Він сказав... що у мене з мертверчуком один ворог... Зеленський... А будучи на іх каналах він поносив гундосого та його команду.... і це стало формуою Вашого обвинувачення? Еу ясно..ворог..якщо у ОПЗЖистів виступає та ще гундоса опускає по повній... Чи то Москаь за русню щось добре сказав? Ото сиди... хопче..і не пізди...якщо нічого не розумієш!
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06.09.2022 18:30 Відповісти
так он там не только про зеленского говорил не надо мне заливать - он 100% флюгель и гнал мертвечуковскую пропагнаду против ЕС и Порошенко в том числе.. иначе его бы туда хрен приглашали
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06.09.2022 20:17 Відповісти
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06.09.2022 12:36 Відповісти
В тому й проблема, що оте шо невтікло тільки й робить що "белемкає"!
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06.09.2022 01:03 Відповісти
Клоун якого ти х**а сидячи у своєму бункері робиш вигляд що це ти персонально
наступаєш на кацапів на Херсонщині - це виглядає недолуго і смішно.
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06.09.2022 00:26 Відповісти
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06.09.2022 00:42 Відповісти
він став сутенером
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06.09.2022 12:38 Відповісти
Просили ж "НЕ ПИ#ДІТЬ" так у Вовкі янєлоха нетерплячька.... скумбрія збирає дані про пересування ЗСУ?
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06.09.2022 01:08 Відповісти
Порох винен. Якби він сів у тюрму то можливо не закрили би програму . А так і Марченко треба було арештовувати. А може і ні агент бігос дав команду закрити і тепер броників нема.
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06.09.2022 12:42 Відповісти
Ти ще не запилив відосик?
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06.09.2022 01:48 Відповісти
А ти значиш мародери наживаються на крові
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06.09.2022 07:15 Відповісти
.... а і на антикорупційну систему України також
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06.09.2022 08:00 Відповісти
наполеончик гонит и загоняет - я, я, я, я... скорее бы его якалка закрылась... он хоть и президент Украины, но степень разочарования в нем уже процентов 90 минимум...
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06.09.2022 09:45 Відповісти
Про наступ повинні розповідати Залужний або компетентні військові в необхідний час, а не абристовичі, подоляки, єрмаки та інша гидота!
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06.09.2022 11:42 Відповісти
 
 