Російські окупанти обстрілюють Харків, пошкоджено житлову багатоповерхівку в Київському районі, - мер Терехов (оновлено)
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Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях, оскільки в місті лунають вибухи.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях!" - заявив він.
Водночас мер Ігор Терехов повідомив: "Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району. Про жертви та руйнування інформація уточнюється".
Також очільник міста розповів про ще один "приліт" також в центральній частині Київського району.
"Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає. Житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав", - зазначив Терехов.
ЗМІ оприлюднили фото після ракетних ударів РФ по Харкову.
Будь ласка, зачекайте...
это зеля склады с ракетами языком уничтожает.....
"Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський"
Ще не забувайте, що Харків очолює ворог України - Терехов, і навколо нього такі самі колаборанти та агенти кремля.
хто небудь його обирав у Харкові?
ця проросійска курва підробила доручення від вже дохлого Гепочки
щоб збереглося неправидне нажите майно богоізбраних "бізнесменов", пов'язаних с Гепочкой - Ярославський, Федман та ще з десяток обрізанних нібито "бізнесменів"