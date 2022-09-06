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Російські окупанти обстрілюють Харків, пошкоджено житлову багатоповерхівку в Київському районі, - мер Терехов (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Жителів Харкова закликають перебувати в укриттях, оскільки в місті лунають вибухи.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях!" - заявив він.

Водночас мер Ігор Терехов повідомив: "Внаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоповерховий будинок у центральній частині Київського району. Про жертви та руйнування інформація уточнюється".

Також очільник міста розповів про ще один "приліт" також в центральній частині Київського району.

"Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає. Житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав", - зазначив Терехов.

ЗМІ оприлюднили фото після ракетних ударів РФ по Харкову.

Російські окупанти обстрілюють Харків, пошкоджено житлову багатоповерхівку в Київському районі, - мер Терехов 01

Читайте: Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
та не обращайте внимания....
это зеля склады с ракетами языком уничтожает.....
"Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський"
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06.09.2022 09:32
+4
Це мабуть вибухи від запущених ракет взятих зі складу якого вже нема
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06.09.2022 09:30
+2
ну й звичайно, щоб ще років 100 можна було ремонтувати зоопарк та розпродавати ділянки у лісопарку, щоб Журавлевку можно було вивести з природоохранної зони та застроїти, щоб ще 230 мільонів доларів кредитів можна було взяти у Європі а потом розвести по сторонах глазки та сказать - а хто його знає куди вони поділися, ніхто не знає
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06.09.2022 10:54
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Це мабуть вибухи від запущених ракет взятих зі складу якого вже нема
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06.09.2022 09:30 Відповісти
та не обращайте внимания....
это зеля склады с ракетами языком уничтожает.....
"Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова, - Зеленський"
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06.09.2022 09:32 Відповісти
Щоб припинити обстріл Харкова необхідно стерти з лиця землі Білгород (для початку).
Ще не забувайте, що Харків очолює ворог України - Терехов, і навколо нього такі самі колаборанти та агенти кремля.
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06.09.2022 09:36 Відповісти
Ніззя, Бідон хімарсов більше не дасть. А як на мене, якщо Харків зруйнуть вщент, мені буде все рівно що той Бідон дасть чи не дасть.
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06.09.2022 09:51 Відповісти
Навпаки-Бідон дасть більше зброї, якщо ЗСУ будуть жорсткіше воювати. Штати зацікавлені у найшвидшому знищенні рішки.
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06.09.2022 10:04 Відповісти
Так чого ж, як ви говорите, не "стерають з лиця землі Білгород"? Чи це не буде ще означати "жорсткіше воювати"?
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06.09.2022 11:58 Відповісти
У цьому секрету немає. Україні заважають воювати, заважають отримувати допомогу - українські олігархи, чиновники, політики. Для них затягувати війну потрібно, щоб відвести від себе кримінальні розслідування.
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06.09.2022 12:13 Відповісти
терехов, когда Вы выучите украинский язык? хотя если Вы коренной руский, то не сможете... кацапы к языкам не способны...
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06.09.2022 09:40 Відповісти
х*ню несут..... "максимально перебувайте в укриттях" здесь значит "сдохните с голоду".......
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06.09.2022 10:23 Відповісти
Хвотка из Основянского раёна и старая.
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06.09.2022 10:35 Відповісти
Та которая в новости - так это ж бти
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06.09.2022 10:39 Відповісти
Вообще в Харькове максимальное внимание уделяют почему-то только центру города.Сегодня в районе ХТЗ было тоже несколько прилетов,есть убитые,и такого внимания от отцов города и области нет.Это видно по публикациям во всевозможних сми.Быдло живет на хтз?
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06.09.2022 10:45 Відповісти
огидно, коли Терехова називають "мером"
хто небудь його обирав у Харкові?

ця проросійска курва підробила доручення від вже дохлого Гепочки

щоб збереглося неправидне нажите майно богоізбраних "бізнесменов", пов'язаних с Гепочкой - Ярославський, Федман та ще з десяток обрізанних нібито "бізнесменів"
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06.09.2022 10:50 Відповісти
ну й звичайно, щоб ще років 100 можна було ремонтувати зоопарк та розпродавати ділянки у лісопарку, щоб Журавлевку можно було вивести з природоохранної зони та застроїти, щоб ще 230 мільонів доларів кредитів можна було взяти у Європі а потом розвести по сторонах глазки та сказать - а хто його знає куди вони поділися, ніхто не знає
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06.09.2022 10:54 Відповісти
"Наполеон" недоделанный еще вчера все склады победил, а люди как умирали под бомбежками, так и продолжают умирать, потому что для Зеленского важнее как набить свои офшоры наворованными деньгами, смародеренных из гуманитарной помощи и финансовой поддержки украинской армии от наших партнеров.
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06.09.2022 16:21 Відповісти
"Максимально перебувайте в укриттях!" Цікаво, скільки в Харкові за півроку війни зробили укриттів для цивільного населення? По-моему, аж ніхера. То в яких укриттях повинні перебувати харків'яни? В подвалах богатоповерхівок, де от гнилих труб стоїть сирість і сморід і які в разі попадання стануть братерською могилою? То таке, призвав, наче потурбувався за нарід - молодець, далі руби бабло на висажуванні та поливі квіточок.
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06.09.2022 16:58 Відповісти
 
 