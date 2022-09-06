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Новини За кордоном
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Латвія (857) Росія (47196) еміграція (72)

Коаліція в Латвії не змогла домовитися про обмеження проживання росіян

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

паспорт,рф

У Латвії правляча коаліція не змогла прийти до єдиної думки про поправки до закону про імміграцію, які передбачають суворіші вимоги до видачі тимчасових дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Про це повідомив після засідання коаліції міністр внутрішніх справ Латвії Крістоп Еклонс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Міністерство внутрішніх справ подало поправки, що обмежують видачу росіянам дозволів на проживання. Але оскільки коаліція з ними не погодилася, до Сейму вже подали альтернативний законопроєкт.

За словами міністра внутрішніх справ, обмеження передбачають низку винятків, щоб зберегти раніше взяті на себе зобов'язання перед громадянами та підприємцями інших країн, а також дати людям, які вступили на шлях інтеграції в Латвії, можливість залишитися в країні та інтегруватися у суспільство.

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На питання, чи вдасться обмежити в'їзд у країну з тих країн Євросоюзу, які не обмежать видачу дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі, Еклонс зазначив, що з цього питання повної одностайності в ЄС немає. Наскільки це можливо, Латвія намагатиметься об'єднатися із сусідніми країнами, щоб розробити єдину політику та спільно вирішувати це питання на рівні всього ЄС.

Як повідомлялося, міністерство внутрішніх справ підготувало зміни до закону про імміграцію, які передбачають припинення до 30 червня 2023 року повторної видачі дозволів громадянам Росії та Білорусі, при цьому запропоновані зміни вплинуть на можливості роботодавців продовжувати трудові відносини з працівниками цих країн.

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Нині перехідні правила закону про імміграцію передбачають обмеження отримання першого тимчасового дозволу на проживання для громадян Росії та Білорусі.

Станом на 1 липня 2022 року з дійсними дозволами на проживання у Латвії перебувало 2180 працівників та 144 зареєстрованих у комерційному регістрі посадових осіб із відповідних країн, а також 22 інвестори, які вклали кошти в основний капітал комерційних товариств. З дійсними візами, які були видані у зв'язку із зайнятістю, на 1 серпня 2022 року в Латвії перебувало 2099 громадян Росії та Білорусі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Коли станеш "Віктором", тоді й рота відкривай.
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06.09.2022 11:56
+3
Сделайте им резервацию... и возите туда туристов на сафари... аленина бегающая по лесам - счастье для охотника-гурмана..
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06.09.2022 11:43
+3
шановні брати латиші, посилайте росіян за курсом відомого корабля аби потім не шкодувати
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06.09.2022 13:25
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Сделайте им резервацию... и возите туда туристов на сафари... аленина бегающая по лесам - счастье для охотника-гурмана..
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06.09.2022 11:43 Відповісти
Сам не намагався вчити українську, так кацапом і подохнеш,псевдо-патріот України?
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06.09.2022 11:53 Відповісти
Коли станеш "Віктором", тоді й рота відкривай.
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06.09.2022 11:56 Відповісти
ничо... напугали срусню и то молодцы...
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06.09.2022 11:48 Відповісти
можливість залишитися в країні та інтегруватися у суспільство.....DA NU NAHER
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06.09.2022 11:49 Відповісти
ці козломорді кацаби нікому нах... не треба... хай сидять у себе на росії і їдять своє грьобане щі... а ми будемо жити в Європейському союзі https://www.youtube.com/watch?v=u5LPvJlxFlA&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=114
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06.09.2022 12:03 Відповісти
Шо за приступ ідіотизму? Інтегрувати в себе орків? Ну ви даєте))) ага, пустіть до себе додому пожить ********* маніяка, а краще - десяток тисяч ******** маньяків. А через 5-10 років маніяки скажуть, що вони тут іспакон вєков живуть, і випустять вам, хазяїну квартири, кишки. Капєц. Я дивлюся, політики у всіх країнах - однакове, скуплене на корню нікчемне лайно, яке за 5 баксів радо продасть не то шо країну, а що завгодно, свою шестимісячну дитину гвалтівникові, наприклад.
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06.09.2022 13:10 Відповісти
шановні брати латиші, посилайте росіян за курсом відомого корабля аби потім не шкодувати
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06.09.2022 13:25 Відповісти
«інтеграції в суспільство» - і як москалі інтегруються якщо мову вчити не хочуть, історію не знають,
хвалять парашу і радянський союз
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06.09.2022 14:28 Відповісти
В Латвії занадто багато кацапів.
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06.09.2022 19:38 Відповісти
 
 