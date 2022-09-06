Відбулося певне просування ЗСУ на Луганщині, - Гайдай

Українські захисники просунулись на декілька сотень метрів вглиб Луганщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька сотень метрів у нас навіть за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки та були певні невеличкі просування, закріпились там наші захисники", - сказав він.

Також, додав Гайдай, на території різних будівель, які займали окупантами, сталася "бавовна".

"Це склади БК, техніка і особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 людей особового складу в різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там перебувала. Сподіваюсь, найближчим часом, ми почуємо ще гарні новини від наших захисників", - зазначив очільник ОВА.

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