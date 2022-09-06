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Відбулося певне просування ЗСУ на Луганщині, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники просунулись на декілька сотень метрів вглиб Луганщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька сотень метрів у нас навіть за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки та були певні невеличкі просування, закріпились там наші захисники", - сказав він.

 Також, додав Гайдай, на території різних будівель, які займали окупантами, сталася "бавовна". 

"Це склади БК, техніка і особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 людей особового складу в різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там перебувала. Сподіваюсь, найближчим часом, ми почуємо ще гарні новини від наших захисників", - зазначив очільник ОВА.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
всі поверніться живими.. бережіть себе
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06.09.2022 12:02
+20
Даже несколько сот метров уже не позволяют Параше врать об оккупации всей Луганщины.
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06.09.2022 12:07
+16
Гайдай навіть , так би мовити - поскромнічав ... Судячи з даних онлайн карти боїв , ЗСУ просунулись в напрямку Сєвєродонецька ( на ділянці між Берестовим і Верхньокам'янським ) , навіть кілометрів на 5 .. Там ще правда - тривають бої , але все ж .
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06.09.2022 12:16
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всі поверніться живими.. бережіть себе
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06.09.2022 12:02 Відповісти
Даже несколько сот метров уже не позволяют Параше врать об оккупации всей Луганщины.
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06.09.2022 12:07 Відповісти
Два села они так и не захватили, а теперь еще сесколько сотен метров добавилось. Но все равно будут врать.
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06.09.2022 12:09 Відповісти
вже мовчать. заткнулись. поки що.
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06.09.2022 12:12 Відповісти
Тогда надо честно, прежде всего для самих себя сказать, что Гайдай руководит 2-мя сёлами в Луганской области и не морочить мозги людям. А военные новости из этого региона оставить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО пресс-службам ВСУ
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06.09.2022 12:12 Відповісти
Мой пост не о зарплате Гайдая, а о территориальной целостности Украины.
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06.09.2022 13:10 Відповісти
це капєц. рашня вже третій місяць не може відбити ЗСУ від кордонів луганщини.
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06.09.2022 12:08 Відповісти
Потихенько починаєм.
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06.09.2022 12:10 Відповісти
"Певне просування" - эта "частичный успех" или "жест доброй воли"?
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06.09.2022 12:11 Відповісти
Гайдай навіть , так би мовити - поскромнічав ... Судячи з даних онлайн карти боїв , ЗСУ просунулись в напрямку Сєвєродонецька ( на ділянці між Берестовим і Верхньокам'янським ) , навіть кілометрів на 5 .. Там ще правда - тривають бої , але все ж .
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06.09.2022 12:16 Відповісти
Моє джерело, на місці подій, теж говорить про 5 км
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06.09.2022 12:42 Відповісти
5 км по Донецькій області (Спірне - Донецька обл.), а по Луганській може і сотні метрів.
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06.09.2022 13:34 Відповісти
Дякую за український Донбас.
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06.09.2022 14:43 Відповісти
 
 