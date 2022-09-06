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Состоялось определенное продвижение ВСУ в Луганской области, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские защитники продвинулись на несколько сотен метров вглубь Луганщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько сотен метров у нас даже за вчерашний день добавилось, какие наши военные контролируют. Были отбиты атаки и были определенные небольшие продвижения, закрепились там наши защитники", - сказал он.

Также, добавил Гайдай, на территории разных зданий, занятых оккупантами, произошел "хлопок".

"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц техники, которая там находилась. Надеюсь, в ближайшее время мы услышим еще хорошие новости от наших защитников", - отметил руководитель ОВА.

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Топ комментарии
+33
всі поверніться живими.. бережіть себе
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06.09.2022 12:02
+20
Даже несколько сот метров уже не позволяют Параше врать об оккупации всей Луганщины.
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06.09.2022 12:07
+16
Гайдай навіть , так би мовити - поскромнічав ... Судячи з даних онлайн карти боїв , ЗСУ просунулись в напрямку Сєвєродонецька ( на ділянці між Берестовим і Верхньокам'янським ) , навіть кілометрів на 5 .. Там ще правда - тривають бої , але все ж .
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06.09.2022 12:16
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всі поверніться живими.. бережіть себе
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06.09.2022 12:02 Ответить
Даже несколько сот метров уже не позволяют Параше врать об оккупации всей Луганщины.
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06.09.2022 12:07 Ответить
Два села они так и не захватили, а теперь еще сесколько сотен метров добавилось. Но все равно будут врать.
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06.09.2022 12:09 Ответить
вже мовчать. заткнулись. поки що.
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06.09.2022 12:12 Ответить
Тогда надо честно, прежде всего для самих себя сказать, что Гайдай руководит 2-мя сёлами в Луганской области и не морочить мозги людям. А военные новости из этого региона оставить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО пресс-службам ВСУ
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06.09.2022 12:12 Ответить
Мой пост не о зарплате Гайдая, а о территориальной целостности Украины.
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06.09.2022 13:10 Ответить
це капєц. рашня вже третій місяць не може відбити ЗСУ від кордонів луганщини.
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06.09.2022 12:08 Ответить
Потихенько починаєм.
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06.09.2022 12:10 Ответить
"Певне просування" - эта "частичный успех" или "жест доброй воли"?
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06.09.2022 12:11 Ответить
Гайдай навіть , так би мовити - поскромнічав ... Судячи з даних онлайн карти боїв , ЗСУ просунулись в напрямку Сєвєродонецька ( на ділянці між Берестовим і Верхньокам'янським ) , навіть кілометрів на 5 .. Там ще правда - тривають бої , але все ж .
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06.09.2022 12:16 Ответить
Моє джерело, на місці подій, теж говорить про 5 км
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06.09.2022 12:42 Ответить
5 км по Донецькій області (Спірне - Донецька обл.), а по Луганській може і сотні метрів.
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06.09.2022 13:34 Ответить
Дякую за український Донбас.
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06.09.2022 14:43 Ответить
 
 