УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10655 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном
4 370 31
Росія (47196) Японія (593) безвізовий режим (994) Курили (54)

Росія розірвала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

японія,курили,кунашира

РФ скасувала угоду з Японією про спрощене відвідування Південних Курил. Відповідне рішення підписав голова уряду Росії Михайло Мішустін

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

З 1999 року між Японією та Росією діяла угода про безвізове відвідування спірних територій колишніми їхніми мешканцями та членами їхніх сімей. Під дію угоди підпадали такі острови, як Кунашир, Ітуруп та ще кілька островів Малої Курильської гряди, що належать до Сахалінської області Російської Федерації. Вони ввійшли до складу СРСР у 1946 році. Японія не визнала їхню належність до СРСР і, відповідно, Росії, проте вела економічні переговори з РФ у галузі спільної господарської діяльності.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Японія запровадила проти РФ низку санкцій, які стосувалися зокрема президента та інших високопосадовців Росії. Також вона позбавила Росію статусу найбільшого сприяння у торгівлі, заморозила активи 15 російських осіб та дев’яти організацій. Водночас Японія оголосила про надання військової та гуманітарної допомоги Україні.

У відповідь на санкції Росія внесла Японію до складу "недружніх" країн і заявила про скасування угоди щодо налагодження спільної господарської діяльності на Південних Курилах. Також РФ повідомила, що блокує продовження статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва з секторального діалогу.

У відповідь на це прем'єр-міністр Японії Фумідо Кісіда заявив, що дії Росії є "нерозумними та абсолютно неприйнятними".

Читайте: Японія вперше за два десятиліття назвала Курили незаконно окупованими Росією

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Логично. Зачем японцам визы на свою территорию?
показати весь коментар
06.09.2022 12:47
+15
пора Курилам в родную гавань, а мокшанам в родную говень
показати весь коментар
06.09.2022 12:51
+12
Курили мають повернутися Японії!

クリリスは日本に帰るべし！
показати весь коментар
06.09.2022 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
nu nichevo , japonci skora na tankah tuda zaedut...
показати весь коментар
06.09.2022 12:44 Відповісти
Таки да))) Курилы НАШ))) А Мы поможем)
показати весь коментар
06.09.2022 12:49 Відповісти
Скоро мы станем свидетелями разрыва этого рейха на куски!
показати весь коментар
06.09.2022 12:50 Відповісти
ось ці території кацапи змародьорили у Китаю, який був знесилений опіумними війнами
показати весь коментар
06.09.2022 12:56 Відповісти
нада ******* їм надааать за це
показати весь коментар
06.09.2022 12:58 Відповісти
Північна Манчжурія
показати весь коментар
06.09.2022 13:04 Відповісти
Вот это дожились. Россия уже не пускает японцев на их историческую Родину. Япония, разорвите дипломатические отношения, прекратите торговать, эмбарго на все российское.
показати весь коментар
06.09.2022 12:47 Відповісти
Логично. Зачем японцам визы на свою территорию?
показати весь коментар
06.09.2022 12:47 Відповісти
пора Курилам в родную гавань, а мокшанам в родную говень
показати весь коментар
06.09.2022 12:51 Відповісти
прем'єр-міністр Японії Фумідо Кісіда заявив, що дії Росії є
"нерозумними та абсолютно неприйнятними".
показати весь коментар
06.09.2022 12:52 Відповісти
Япона мама могла б посміливіше.
показати весь коментар
06.09.2022 12:56 Відповісти
k stati - japonci esho tak i nezakonchili WW2 s rusnjei.....estj vozmozhnostj shas
показати весь коментар
06.09.2022 12:58 Відповісти
Рекомендую Японії Хаймарси та Байрактари. Провірено - працює
показати весь коментар
06.09.2022 13:01 Відповісти
У Японии F-35, это круче
показати весь коментар
06.09.2022 13:08 Відповісти
Не бачив, не знаю.
показати весь коментар
06.09.2022 13:11 Відповісти
Одно другому не мешает
показати весь коментар
06.09.2022 17:02 Відповісти
японці ще не раз переконаються в тому , що обирати потрібно було війну а не позор
показати весь коментар
06.09.2022 13:02 Відповісти
Коли це вони обирали позор?
показати весь коментар
06.09.2022 13:09 Відповісти
у них со второй мировой война с кацапами официально не закончена. это у нас мирныйплан с 14 года.
показати весь коментар
06.09.2022 14:09 Відповісти
Роziя розірвала свою дупу.
показати весь коментар
06.09.2022 13:02 Відповісти
руки геть від Карафуто
показати весь коментар
06.09.2022 13:05 Відповісти
Курили мають повернутися Японії!

クリリスは日本に帰るべし！
показати весь коментар
06.09.2022 13:08 Відповісти
Правильно. Зачем им визы на своей территории.
показати весь коментар
06.09.2022 14:53 Відповісти
Это те Курилы что названия у них чиста рюZZkаго происхождения.. Кунашир Итуруп и прочие Исфаханы...
Так это ж меняет дело ...пару раз по Мавзолею звездануть японцам надо той бонбой что на них Америка скинула ..Мавзолейные шакалы вернут все...даже Мавзолей чЛенина...правда без вонючего трупа вонючки мирового пролетайрята🦍🦍🦍🖤🖤🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.09.2022 15:16 Відповісти
незабаром халява з праворульними тачками закінчитьсч
показати весь коментар
06.09.2022 15:34 Відповісти
Бензаколонку пора резать на металлолом.
показати весь коментар
06.09.2022 16:27 Відповісти
Это ХОРОШО! Забыли кацапы позор 1904 года! Самураи могут повторить! БАНЗАЙ!
Вообще, в этом регионе намечается очень "большой замес" кацапов с китаезами и КИМами, против Тайваня, Японии и Кореи (нормальной).
показати весь коментар
06.09.2022 20:54 Відповісти
 
 