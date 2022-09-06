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Єврокомісія розглядає два варіанти обмеження ціни на російський газ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Європейська комісія визначила два можливих варіанти обмеження ціни на російський газ після чергового скорочення постачання "блакитного палива" в Європу російським "Газпромом".

Зокрема, зазначається, що Європейська комісія розробила документ, який обговорюватиметься на семінарі представниками країн ЄС у середу, 7 вересня, та додатково обговорюватиметься міністрами енергетики країн Євросоюзу на позачерговій зустрічі у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Цей документ окреслює два можливих інструменти обмеження оптових цін на газ у разі подальших перебоїв поставок з Росії або навіть повного їх припинення.

Перший варіант включатиме обмеження ціни на імпортований газ з Росії, тоді як другий передбачає створення адміністративних зон ціноутворення для найбільш постраждалих країн ЄС, які називатимуться "червоними зонами".

У документі вказано, що обидва інструменти мають свої плюси та мінуси і не виключають один одного. Однак він визнає, що створення регіональних зон ціноутворення є більш складним для реалізації та вимагатиме значної регулятивної та технічної комплексної підготовки.

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Водночас експерти у галузі енергетики налаштовані доволі скептично стосовно запропонованих Єврокомісією заходів.

Зокрема, Тьєррі Брос, професор Інституту політичних досліджень в Парижі та експерт платформи Natural Gas News, зазначив, що ідея з обмеженням ціни буде марною у разі, якщо експорт російського газу до Європи впаде до нуля.

Щодо створення різних цінових зон, на думку експерта, ця ідея має мало шансів знайти підтримку серед країн ЄС, крім Німеччини.

Автори документу Єврокомісії також розуміють можливі ризики повної зупинки газопостачання в Європу в разі встановлення ЄС цінових обмежень на російський газ. Тому, додається в документі, обмеження ціни на газ слід розуміти "як квазісанкційний захід проти Росії". У ньому вказано, що країни ЄС повинні бути готові "зафіксувати" своє рішення та уникати відступу від нього навіть "у разі російських погроз повністю припинити постачання газу до ЄС".
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Ще є третій, найкращий варіант - відмовитись від кацапського газу взагалі. Так, буде нелегко, але так чи інакше, до цього дійдуть...
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06.09.2022 16:25 Відповісти
Як би там не було це кінець енергетичної " смехдєржави". Нагнути покупця можна, але тільки один раз...
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06.09.2022 16:30 Відповісти
Самое прикольное что лапти почти не имеют гешефта от высокой цены на газ. По нынешней цене газ не поставляют. Хотя могли бы. Заключив краткосрочные контракты, но не хотят . Ведь тогда цена на газ будет падать. Все что они поставляют это по долгосрочным контрактам, в там цена 250-300 дол. Задача не заработать а взвинтить цены. На эту зиму получиться, через год их место займут Норвегия , США и другие. В итоге цены упадут, но рынок будет уже освоен. П
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06.09.2022 16:52 Відповісти
 
 