ВР продовжуватиме проводити засідання без трансляцій

Верховна Рада підтримала постанову 7739 "Про деякі питання висвітлення роботи Верховної ради України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану", яка передбачає обмеження прямих трансляцій парламентських засідань.

Відповідне рішення підтримав 241 народний обранець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідного документа на сайті парламенту.

Ухвалений депутатами документ передбачає, що державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" в інтересах національної безпеки зможе обмежувати ведення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної ради.

"Прийняття даного проєкту постанови забезпечить посилення інформаційної політики держави під час героїчної боротьби українського народу проти російської військової агресії, сприятиме протидії пропаганді агресора та повнішому інформуванню суспільства про соціально-політичні та військові процеси в Україні", - зазначається у тексті пояснювальної записки.

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Також постанова доручає підприємству забезпечити створення та трансляцію новин та інших інформаційних й інформаційно-аналітичних матеріалів, спрямованих на виконання рішень щодо забезпечення єдиної інформаційної політики в період дії в Україні воєнного стану.