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війна (56365) ВР (11730) трансляція (51)

ВР продовжуватиме проводити засідання без трансляцій

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

депутат,вр,рада,верховна

Верховна Рада підтримала постанову 7739 "Про деякі питання висвітлення роботи Верховної ради України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану", яка передбачає обмеження прямих трансляцій парламентських засідань.

Відповідне рішення підтримав 241 народний обранець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідного документа на сайті парламенту.

Ухвалений депутатами документ передбачає, що державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" в інтересах національної безпеки зможе обмежувати ведення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної ради.

"Прийняття даного проєкту постанови забезпечить посилення інформаційної політики держави під час героїчної боротьби українського народу проти російської військової агресії, сприятиме протидії пропаганді агресора та повнішому інформуванню суспільства про соціально-політичні та військові процеси в Україні", - зазначається у тексті пояснювальної записки.

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Також постанова доручає підприємству забезпечити створення та трансляцію новин та інших інформаційних й інформаційно-аналітичних матеріалів, спрямованих на виконання рішень щодо забезпечення єдиної інформаційної політики в період дії в Україні воєнного стану.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+46
Тобто щоб можна було тихенько проштовхувати абсурдні законопроекти... Саранча зелена бл#
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06.09.2022 16:53
+34
Будут и дальше мутить дела делишки подальше от глаз нариту
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06.09.2022 16:54
+34
Такої ганьби з руйнуванням демократичних основ не було при жодному президенті.
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06.09.2022 17:11
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Тобто щоб можна було тихенько проштовхувати абсурдні законопроекти... Саранча зелена бл#
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06.09.2022 16:53 Відповісти
Тільки ось гроші і великі отримані і іменно для трансляції
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06.09.2022 17:11 Відповісти
Будут и дальше мутить дела делишки подальше от глаз нариту
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06.09.2022 16:54 Відповісти
А депутати будуть на телефони знимать і КАЦАПАМ ПРОДАВАТЬ
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06.09.2022 16:58 Відповісти
А чого вони бояться показувати голосування виборцям ?
Взагалі опупіли ?
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06.09.2022 17:07 Відповісти
Під прикриттям війни та пафосної, спевдопартіоричної риторики продовжується узурпація країни дерьмаком, його презЕдентом і "слугами"
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06.09.2022 17:44 Відповісти
Такої ганьби з руйнуванням демократичних основ не було при жодному президенті.
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06.09.2022 17:11 Відповісти
Боневтік Щоневдік Ажневтік I - це вам не якийсь там жоден...
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06.09.2022 21:25 Відповісти
тобто як це- заборона трансляцій сприяє більш повному інформуванню суспільства?два варіанти-або у когось проблеми з головою, або навіть зараз знахабніли вже настільки, що взагалі плювати на народ,приймати що завгодно і красти без перешкод, щоб не заважав взагалі ніхто
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06.09.2022 17:12 Відповісти
Звісно другий варіант, знахабніли
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06.09.2022 17:24 Відповісти
А увечері в записі? Сцикотно?
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06.09.2022 17:16 Відповісти
Тварі плісняві. Сподіваються, по-тихому протягти антиєвропейські закони дерьмака-портнова та "велике крадівництво" щеневтіка.
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06.09.2022 17:20 Відповісти
Даже при Януковиче во время Майдана трансляции не прекращались. Твари зелёные!
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06.09.2022 17:23 Відповісти
яникОвощ чорт, а це титульна нація, що вивільняє Україну від українців вже друге століття.
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06.09.2022 21:27 Відповісти
так легче деньги пизедить. Зелень в алчном экстазе сливается с "майбахом", "довирой" и ОПГ, произрастающей на руине ОПЗЖ, и вот уже минимально необходимое большинство в ВР для "законного" дерибана.прекрасно работает. 241 депутат проголосовал за возвращение великого крадівництва. Деньги из нищего украинского бюджета перераспределены с ВСУ на дороги. А шоб мутрому нариду нихера не было понятно\известно, то для этого отключили трансляции заседаний ВР, которые не покажут даже в записи. Зато включили зелемарафон.
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06.09.2022 17:31 Відповісти
такая стратегия. Не меняется.

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06.09.2022 17:52 Відповісти
Наприкінці липня міністр оборони Олексій Резніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для 200 000 українських солдатів,

За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ.--За даними штаб-квартири НАТО, можна покрити близько 50 відсотків зазначених Україною потреб. Німеччина також хоче взяти участь у зимовій допомозі НАТО Україні, повідомляє міноборони ФРН.--
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07.09.2022 07:25 Відповісти
Дерибан втихаря. Зеленая дерьмократия.
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06.09.2022 17:35 Відповісти
а шо, їх хтось колись дивився ті трансляції? Це у Львові в кафе "Мозох" висів тєлік і там "Раду" постійно крутили...
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06.09.2022 17:36 Відповісти
Вкотре пишу про це, жодна кацапська ракета ніколи не була і не буде спрямована на ВР та ОПу. Це збіговисько під куполом та взагалі вся "влада" на чолі з Зевідосмейкером є інструментом знищення країни.

Якщо щось виглядає як зрадник, розмовляє як зрадник, діє як зрадник...
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06.09.2022 17:39 Відповісти
ЗеОБОРОТЕНЬ и его ПРИСЛУГА превращают Свободную Украину в *********№ 2
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06.09.2022 17:57 Відповісти
Слугам є що приховувати! Але який в цьому сенс? Всеодно більшість з них «напрацювало» на пожиттєве ув'язнення. Тому й намагаються відтягти нашу перемогу, приймаючи всяку х#рню!
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06.09.2022 18:06 Відповісти
Для дерибана бабла Лохторат лишний свидетель...
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06.09.2022 18:29 Відповісти
И эти гниды зебильные с жопоблохом и клепто-олигархией хотят чтоб Украину в ЕС и НАТО приняли?
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06.09.2022 18:33 Відповісти
А вы смотрите марафон ******* про собачку и кошечку.....
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06.09.2022 19:09 Відповісти
Ну десь так підкацапник ЗЄ вибудовує з України Білорусь.
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06.09.2022 19:29 Відповісти
А гундоса пика кожен день не заважає? Може тра "прекратіть трансляцію" за кошти платників податків?
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06.09.2022 19:40 Відповісти
Или я, *****, идиот, или они текст переврали!

"ограничивать ведение прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной рады....... будет способствовать ........более полному информированию общества о социально-политических и военных процессах в Украине",
Это как, мать вашу???
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06.09.2022 19:43 Відповісти
Влада дедалі більше узурпується
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06.09.2022 19:47 Відповісти
Головне, щоб була трансляція Мюслів Поворознюка та лисого квартальця.
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06.09.2022 20:09 Відповісти
Там полюбому несколько десятков ахентов ФСБ а может и жучки напрямую в кабинет Путина идут. Все эта тайна заседания только чтобы украинцы не могли контролировать как зелебольшинство пилят деньги
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06.09.2022 20:12 Відповісти
І кладуть Україну до ніг путіна.
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07.09.2022 07:27 Відповісти
Можно и в записи транслировать без купюр (кроме военных тайн) безопасность при этом никак не пострадает!
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06.09.2022 20:58 Відповісти
Из вас сделали идиотами ещё на стадионе...когда Буратин сказал...Я ваш приговор...
многие подумали это в сторону Порошенко...нет чуваки ...это вам сказано было...вам...потому и война полномасштабная...типа ракетный террор только по всем городам Украины...стройте дороги ...дальше...
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06.09.2022 21:23 Відповісти
********, в плох смысле этого слова....
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06.09.2022 21:47 Відповісти
не хочуть плебос дратувати$$)
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06.09.2022 22:14 Відповісти
В парламентско-президентской республике самый главный государственный орган становится тайным, а населению подсовывают говорящую голову в виде бубочки. Эх, вспоминаю любили раньше дида Панаса с его сказочками, любовь никуда не делась, просто переключилась на другого сказочника.
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06.09.2022 22:17 Відповісти
Ну да ! Конечно ! Вопрос серьёзный!

Потому что одно дело во время заседаний 3.14еть, орать, трондеть по телефонам, абсолютно не слушать выступающих в мирное время

А другое дело когда избранники 3.14ят, орут, трондят по телефонам, абсолютно не слушать выступающих во время войны.

Ели это показать - так народ и люлей навесить может...
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06.09.2022 23:00 Відповісти
Це пряме порушення Конституції України Стефанчуком-Зеленським!!!
Оманські провокації в дії!!!
За такі порушення Законів карають не судді-кастрати, а Людський Суд Українців !!!
Чергові Харківські Угоди!!
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07.09.2022 00:15 Відповісти
демократія))))))))))як у відео https://www.youtube.com/watch?v=0uecLJzfi5E
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07.09.2022 03:00 Відповісти
И это важнейший орган страны прячется за войной, вот оно лицо слуг народа вместе с бубочкой.
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07.09.2022 07:21 Відповісти
 
 