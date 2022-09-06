ВР продовжуватиме проводити засідання без трансляцій
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Верховна Рада підтримала постанову 7739 "Про деякі питання висвітлення роботи Верховної ради України дев’ятого скликання в умовах дії воєнного стану", яка передбачає обмеження прямих трансляцій парламентських засідань.
Відповідне рішення підтримав 241 народний обранець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку відповідного документа на сайті парламенту.
Ухвалений депутатами документ передбачає, що державне підприємство "Парламентський телеканал "Рада" в інтересах національної безпеки зможе обмежувати ведення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань Верховної ради.
"Прийняття даного проєкту постанови забезпечить посилення інформаційної політики держави під час героїчної боротьби українського народу проти російської військової агресії, сприятиме протидії пропаганді агресора та повнішому інформуванню суспільства про соціально-політичні та військові процеси в Україні", - зазначається у тексті пояснювальної записки.
Також постанова доручає підприємству забезпечити створення та трансляцію новин та інших інформаційних й інформаційно-аналітичних матеріалів, спрямованих на виконання рішень щодо забезпечення єдиної інформаційної політики в період дії в Україні воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі опупіли ?
За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ.--За даними штаб-квартири НАТО, можна покрити близько 50 відсотків зазначених Україною потреб. Німеччина також хоче взяти участь у зимовій допомозі НАТО Україні, повідомляє міноборони ФРН.--
Якщо щось виглядає як зрадник, розмовляє як зрадник, діє як зрадник...
"ограничивать ведение прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной рады....... будет способствовать ........более полному информированию общества о социально-политических и военных процессах в Украине",
Это как, мать вашу???
многие подумали это в сторону Порошенко...нет чуваки ...это вам сказано было...вам...потому и война полномасштабная...типа ракетный террор только по всем городам Украины...стройте дороги ...дальше...
Потому что одно дело во время заседаний 3.14еть, орать, трондеть по телефонам, абсолютно не слушать выступающих в мирное время
А другое дело когда избранники 3.14ят, орут, трондят по телефонам, абсолютно не слушать выступающих во время войны.
Ели это показать - так народ и люлей навесить может...
Оманські провокації в дії!!!
За такі порушення Законів карають не судді-кастрати, а Людський Суд Українців !!!
Чергові Харківські Угоди!!