ВР будет продолжать проводить заседания без трансляций

Верховная Рада поддержала постановление 7739 "О некоторых вопросах освещения работы Верховной рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения", которое предусматривает ограничение прямых трансляций парламентских заседаний.

Соответствующее решение поддержал 241 народный избранник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего документа на сайте парламента.

Принятый депутатами документ предусматривает, что государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности сможет ограничивать ведение прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной рады.

"Принятие данного проекта постановления обеспечит усиление информационной политики государства во время героической борьбы украинского народа против российской военной агрессии, будет способствовать противодействию пропаганде агрессора и более полному информированию общества о социально-политических и военных процессах в Украине", - отмечается в пояснительной записке.

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Постановление поручает предприятию обеспечить создание и трансляцию новостей и других информационных и информационно-аналитических материалов, направленных на выполнение решений по обеспечению единой информационной политики в период действия в Украине военного положения.