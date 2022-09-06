ВР будет продолжать проводить заседания без трансляций
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Верховная Рада поддержала постановление 7739 "О некоторых вопросах освещения работы Верховной рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения", которое предусматривает ограничение прямых трансляций парламентских заседаний.
Соответствующее решение поддержал 241 народный избранник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего документа на сайте парламента.
Принятый депутатами документ предусматривает, что государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности сможет ограничивать ведение прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной рады.
"Принятие данного проекта постановления обеспечит усиление информационной политики государства во время героической борьбы украинского народа против российской военной агрессии, будет способствовать противодействию пропаганде агрессора и более полному информированию общества о социально-политических и военных процессах в Украине", - отмечается в пояснительной записке.
Постановление поручает предприятию обеспечить создание и трансляцию новостей и других информационных и информационно-аналитических материалов, направленных на выполнение решений по обеспечению единой информационной политики в период действия в Украине военного положения.
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Взагалі опупіли ?
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Якщо щось виглядає як зрадник, розмовляє як зрадник, діє як зрадник...
"ограничивать ведение прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной рады....... будет способствовать ........более полному информированию общества о социально-политических и военных процессах в Украине",
Это как, мать вашу???
многие подумали это в сторону Порошенко...нет чуваки ...это вам сказано было...вам...потому и война полномасштабная...типа ракетный террор только по всем городам Украины...стройте дороги ...дальше...
Потому что одно дело во время заседаний 3.14еть, орать, трондеть по телефонам, абсолютно не слушать выступающих в мирное время
А другое дело когда избранники 3.14ят, орут, трондят по телефонам, абсолютно не слушать выступающих во время войны.
Ели это показать - так народ и люлей навесить может...
Оманські провокації в дії!!!
За такі порушення Законів карають не судді-кастрати, а Людський Суд Українців !!!
Чергові Харківські Угоди!!