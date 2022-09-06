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война (46726) ВР (28728) трансляция (83)

ВР будет продолжать проводить заседания без трансляций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

депутат,вр,рада,верховна

Верховная Рада поддержала постановление 7739 "О некоторых вопросах освещения работы Верховной рады Украины девятого созыва в условиях действия военного положения", которое предусматривает ограничение прямых трансляций парламентских заседаний.

Соответствующее решение поддержал 241 народный избранник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку соответствующего документа на сайте парламента.

Принятый депутатами документ предусматривает, что государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности сможет ограничивать ведение прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной рады.

"Принятие данного проекта постановления обеспечит усиление информационной политики государства во время героической борьбы украинского народа против российской военной агрессии, будет способствовать противодействию пропаганде агрессора и более полному информированию общества о социально-политических и военных процессах в Украине", - отмечается в пояснительной записке.

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Постановление поручает предприятию обеспечить создание и трансляцию новостей и других информационных и информационно-аналитических материалов, направленных на выполнение решений по обеспечению единой информационной политики в период действия в Украине военного положения.
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Топ комментарии
+46
Тобто щоб можна було тихенько проштовхувати абсурдні законопроекти... Саранча зелена бл#
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06.09.2022 16:53
+34
Будут и дальше мутить дела делишки подальше от глаз нариту
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06.09.2022 16:54
+34
Такої ганьби з руйнуванням демократичних основ не було при жодному президенті.
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06.09.2022 17:11
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Тобто щоб можна було тихенько проштовхувати абсурдні законопроекти... Саранча зелена бл#
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06.09.2022 16:53 Ответить
Тільки ось гроші і великі отримані і іменно для трансляції
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06.09.2022 17:11 Ответить
Будут и дальше мутить дела делишки подальше от глаз нариту
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06.09.2022 16:54 Ответить
А депутати будуть на телефони знимать і КАЦАПАМ ПРОДАВАТЬ
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06.09.2022 16:58 Ответить
А чого вони бояться показувати голосування виборцям ?
Взагалі опупіли ?
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06.09.2022 17:07 Ответить
Під прикриттям війни та пафосної, спевдопартіоричної риторики продовжується узурпація країни дерьмаком, його презЕдентом і "слугами"
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06.09.2022 17:44 Ответить
Такої ганьби з руйнуванням демократичних основ не було при жодному президенті.
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06.09.2022 17:11 Ответить
Боневтік Щоневдік Ажневтік I - це вам не якийсь там жоден...
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06.09.2022 21:25 Ответить
тобто як це- заборона трансляцій сприяє більш повному інформуванню суспільства?два варіанти-або у когось проблеми з головою, або навіть зараз знахабніли вже настільки, що взагалі плювати на народ,приймати що завгодно і красти без перешкод, щоб не заважав взагалі ніхто
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06.09.2022 17:12 Ответить
Звісно другий варіант, знахабніли
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06.09.2022 17:24 Ответить
А увечері в записі? Сцикотно?
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06.09.2022 17:16 Ответить
Тварі плісняві. Сподіваються, по-тихому протягти антиєвропейські закони дерьмака-портнова та "велике крадівництво" щеневтіка.
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06.09.2022 17:20 Ответить
Даже при Януковиче во время Майдана трансляции не прекращались. Твари зелёные!
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06.09.2022 17:23 Ответить
яникОвощ чорт, а це титульна нація, що вивільняє Україну від українців вже друге століття.
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06.09.2022 21:27 Ответить
так легче деньги пизедить. Зелень в алчном экстазе сливается с "майбахом", "довирой" и ОПГ, произрастающей на руине ОПЗЖ, и вот уже минимально необходимое большинство в ВР для "законного" дерибана.прекрасно работает. 241 депутат проголосовал за возвращение великого крадівництва. Деньги из нищего украинского бюджета перераспределены с ВСУ на дороги. А шоб мутрому нариду нихера не было понятно\известно, то для этого отключили трансляции заседаний ВР, которые не покажут даже в записи. Зато включили зелемарафон.
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06.09.2022 17:31 Ответить
такая стратегия. Не меняется.

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06.09.2022 17:52 Ответить
Наприкінці липня міністр оборони Олексій Резніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для 200 000 українських солдатів,

За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ.--За даними штаб-квартири НАТО, можна покрити близько 50 відсотків зазначених Україною потреб. Німеччина також хоче взяти участь у зимовій допомозі НАТО Україні, повідомляє міноборони ФРН.--
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07.09.2022 07:25 Ответить
Дерибан втихаря. Зеленая дерьмократия.
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06.09.2022 17:35 Ответить
а шо, їх хтось колись дивився ті трансляції? Це у Львові в кафе "Мозох" висів тєлік і там "Раду" постійно крутили...
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06.09.2022 17:36 Ответить
Вкотре пишу про це, жодна кацапська ракета ніколи не була і не буде спрямована на ВР та ОПу. Це збіговисько під куполом та взагалі вся "влада" на чолі з Зевідосмейкером є інструментом знищення країни.

Якщо щось виглядає як зрадник, розмовляє як зрадник, діє як зрадник...
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06.09.2022 17:39 Ответить
ЗеОБОРОТЕНЬ и его ПРИСЛУГА превращают Свободную Украину в *********№ 2
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06.09.2022 17:57 Ответить
Слугам є що приховувати! Але який в цьому сенс? Всеодно більшість з них «напрацювало» на пожиттєве ув'язнення. Тому й намагаються відтягти нашу перемогу, приймаючи всяку х#рню!
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06.09.2022 18:06 Ответить
Для дерибана бабла Лохторат лишний свидетель...
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06.09.2022 18:29 Ответить
И эти гниды зебильные с жопоблохом и клепто-олигархией хотят чтоб Украину в ЕС и НАТО приняли?
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06.09.2022 18:33 Ответить
А вы смотрите марафон ******* про собачку и кошечку.....
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06.09.2022 19:09 Ответить
Ну десь так підкацапник ЗЄ вибудовує з України Білорусь.
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06.09.2022 19:29 Ответить
А гундоса пика кожен день не заважає? Може тра "прекратіть трансляцію" за кошти платників податків?
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06.09.2022 19:40 Ответить
Или я, *****, идиот, или они текст переврали!

"ограничивать ведение прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной рады....... будет способствовать ........более полному информированию общества о социально-политических и военных процессах в Украине",
Это как, мать вашу???
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06.09.2022 19:43 Ответить
Влада дедалі більше узурпується
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06.09.2022 19:47 Ответить
Головне, щоб була трансляція Мюслів Поворознюка та лисого квартальця.
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06.09.2022 20:09 Ответить
Там полюбому несколько десятков ахентов ФСБ а может и жучки напрямую в кабинет Путина идут. Все эта тайна заседания только чтобы украинцы не могли контролировать как зелебольшинство пилят деньги
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06.09.2022 20:12 Ответить
І кладуть Україну до ніг путіна.
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07.09.2022 07:27 Ответить
Можно и в записи транслировать без купюр (кроме военных тайн) безопасность при этом никак не пострадает!
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06.09.2022 20:58 Ответить
Из вас сделали идиотами ещё на стадионе...когда Буратин сказал...Я ваш приговор...
многие подумали это в сторону Порошенко...нет чуваки ...это вам сказано было...вам...потому и война полномасштабная...типа ракетный террор только по всем городам Украины...стройте дороги ...дальше...
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06.09.2022 21:23 Ответить
********, в плох смысле этого слова....
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06.09.2022 21:47 Ответить
не хочуть плебос дратувати$$)
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06.09.2022 22:14 Ответить
В парламентско-президентской республике самый главный государственный орган становится тайным, а населению подсовывают говорящую голову в виде бубочки. Эх, вспоминаю любили раньше дида Панаса с его сказочками, любовь никуда не делась, просто переключилась на другого сказочника.
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06.09.2022 22:17 Ответить
Ну да ! Конечно ! Вопрос серьёзный!

Потому что одно дело во время заседаний 3.14еть, орать, трондеть по телефонам, абсолютно не слушать выступающих в мирное время

А другое дело когда избранники 3.14ят, орут, трондят по телефонам, абсолютно не слушать выступающих во время войны.

Ели это показать - так народ и люлей навесить может...
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06.09.2022 23:00 Ответить
Це пряме порушення Конституції України Стефанчуком-Зеленським!!!
Оманські провокації в дії!!!
За такі порушення Законів карають не судді-кастрати, а Людський Суд Українців !!!
Чергові Харківські Угоди!!
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07.09.2022 00:15 Ответить
демократія))))))))))як у відео https://www.youtube.com/watch?v=0uecLJzfi5E
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07.09.2022 03:00 Ответить
И это важнейший орган страны прячется за войной, вот оно лицо слуг народа вместе с бубочкой.
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07.09.2022 07:21 Ответить
 
 