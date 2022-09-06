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Депутаты призвали институции и страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

вр,рада,голосування

Верховная Рада Украины приняла обращение к институциям Европейского Союза, парламентам и правительствам его государств-членов по поводу ограничения выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора – Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, принятие соответствующего проекта постановления № 7733 поддержали 327 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Рада призвала Европейский Совет утвердить политическое решение Евросоюза, принятое в ходе встречи Министров иностранных дел ЕС в формате "Химних" (31.08.2022, г. Прага, Чешская Республика) по поводу полного прекращения действия Соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке оформления виз, непризнания российских паспортов, выданных на недавно оккупированных территориях Украины, а также выработки совместной позиции ЕС об аннулировании 10 миллионов уже выданных россиянам действующих шенгенских виз.

В парламенте призывают институции Европейского Союза, парламенты и правительства его государств-членов установить ограничения на выдачу шенгенских и национальных виз и запрет на въезд для граждан государства-агрессора – Российской Федерации, за исключением определенных категорий – гуманитарные вопросы, воссоединение семьи, политические преследования, получение разрешения на иммиграцию.

Также читайте: Наличие визы еще не гарантирует россиянам въезд в ЕС, - Боррель
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Дивно,7 закликала не мутить з НАБУ, а тепер депутати закликали. Скільки кацапів в Україні перебуває під патронатом оп
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06.09.2022 17:14 Ответить
І Шуфричу!
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06.09.2022 17:18 Ответить
..а также Клочку, Татарову, Аграхимии, Безумной и шефу их Елдаку.
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06.09.2022 17:33 Ответить
ЗеКодломойские...хватит смешить ЕС...
Находящегося под санкция Рому Абрамовича отмазали от санкций...теперь вам никто не верит .. стадо болванов ..
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06.09.2022 17:54 Ответить
........ інституції та країни ЄС закликали деПутаНів - припинити видачу віз росіянам!!!!....

ДБДЫ БЛД!!!! 😡😡😡😡
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06.09.2022 19:53 Ответить
 
 