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Депутати закликали інституції та країни ЄС припинити видачу віз росіянам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

вр,рада,голосування

Верховна Рада України ухвалила звернення до інституцій Європейського Союзу, парламентів і урядів його держав-членів щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора – Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, ухвалення відповідного проєкту постанови № 7733 підтримали 327 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок. Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Рада закликала Європейську Раду затвердити політичне рішення Євросоюзу, ухвалене під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі "Гімніх" (31.08.2022, м. Прага, Чеська Республіка) щодо повного припинення дії угоди між ЄС та Росією про спрощений порядок оформлення віз, невизнання російських паспортів, виданих на нещодавно окупованих територіях України, а також вироблення спільної позиції ЄС щодо анулювання 10 мільйонів вже виданих росіянам чинних шенгенських віз.

У парламенті закликають інституції Європейського Союзу, парламенти та уряди його держав-членів встановити обмеження на видачу шенгенських і національних віз і заборону на в'їзд для громадян держави-агресора – Російської Федерації, за винятком певних категорій – гуманітарні питання, возз'єднання сім'ї, політичні переслідування, отримання дозволу на імміграцію.

Також читайте: Наявність візи ще не гарантуватиме росіянам в’їзд у ЄС, - Боррель

Автор: Анастасія Потіха
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Дивно,7 закликала не мутить з НАБУ, а тепер депутати закликали. Скільки кацапів в Україні перебуває під патронатом оп
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06.09.2022 17:14 Відповісти
І Шуфричу!
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06.09.2022 17:18 Відповісти
..а также Клочку, Татарову, Аграхимии, Безумной и шефу их Елдаку.
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06.09.2022 17:33 Відповісти
ЗеКодломойские...хватит смешить ЕС...
Находящегося под санкция Рому Абрамовича отмазали от санкций...теперь вам никто не верит .. стадо болванов ..
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06.09.2022 17:54 Відповісти
........ інституції та країни ЄС закликали деПутаНів - припинити видачу віз росіянам!!!!....

ДБДЫ БЛД!!!! 😡😡😡😡
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06.09.2022 19:53 Відповісти
 
 