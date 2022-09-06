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МАГАТЕ представила звіт за підсумками місії на ЗАЕС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

магате

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Об’єкт з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, що турбує не тільки владу України, а й світову спільноту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".

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Члени місії підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2".

Також місія МАГАТЕ зафіксувала присутність експертної групи "Росатома", яка, як заявила їм російська сторона "надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС".

"МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу "Росатома" може призвести до втручання в нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень", – зазначається у звіті.

Також згадується, що присутність росіян на ЗАЕС мала негативний вплив на український персонал станції, який перебуває в "надзвичайно стресових умовах".

У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає до негайного припинення будь-яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження, для чого потрібна "згода всіх відповідних сторін". При цьому не вказується, хто саме здійснює обстріли.

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Також фахівці організації закликають до вивезення з території ЗАЕС "усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання", а також створити належні робочі умови для персоналу.

Окрема рекомендація стосується "негайного створення зони ядерного захисту" довкола Запорізької АЕС, у чому МАГАТЕ готова посприяти.

"Ситуація в Україні є безпрецедентною. Уперше збройний конфлікт триває на території великої ядерної установки", – підкреслюється у висновках звіту, де наголошується на загрозі потенційного ядерного конфлікту.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
інша точка зору на цей звіт - від Олега Шарпа:
"МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС:
Геніально! Оці всі ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ та інші "незаполітизовані" міжнародні організації - як наші "білі пальта": за все хороше, проти всього поганого. І рибку з`їсти, і на гроші від "Газпрому" сісти.
Поки міжнародне співтовариство однозначно не визнає, що чорне, а що біле - путін ловитиме рибку у 50 відтінках сірого.
Отже: ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ - в сад! ЗСУ - на вихід! Тільки вам довіра".
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06.09.2022 18:34
+25
Такий прекрасний звіт міг би написати і школяр, ніколи не бувавший на ЗАЕС
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06.09.2022 18:20
+19
Головне з цього звіту:

1) Військова техніка у машзалі ☑️
2) Росатом - заважає керуванню станцією і додає ризики до катастрофи. ☑️
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06.09.2022 18:21
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Дуже скупо, але хоч так.
Хоча, можливо, просто інфа скупа. А в реалі в звіті МАГАТЕ - можуть бути "заморочки".
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06.09.2022 18:13 Відповісти
інша точка зору на цей звіт - від Олега Шарпа:
"МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС:
Геніально! Оці всі ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ та інші "незаполітизовані" міжнародні організації - як наші "білі пальта": за все хороше, проти всього поганого. І рибку з`їсти, і на гроші від "Газпрому" сісти.
Поки міжнародне співтовариство однозначно не визнає, що чорне, а що біле - путін ловитиме рибку у 50 відтінках сірого.
Отже: ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ - в сад! ЗСУ - на вихід! Тільки вам довіра".
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06.09.2022 18:34 Відповісти
Якщо ООН не хоче робити нічого суттєвого, то ніякі МАГАТЕ, ЧЕРВОНІ ХРЕСТИ та інші не будуть брати на себе ініціативу по обвинуваченню агресора, та введенні проти нього санкцій. Тут імпотентність ООН все вирішує. Ще непоганий звіт написали, а могли б як АІ.
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06.09.2022 19:27 Відповісти
Ви відверто брешете!!! Амнесті немає фінансування від рашистів. Вчіться не брехати Українці.... навіть коли це ВАМ корисно!
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06.09.2022 19:49 Відповісти
Олег Шарп в цій цитаті такого не стверджує.

А я - переконаний, що через другі-треті руки до АІ заходить бабло з NS1-2 або Urals. І не тільки я переконаний в цьому.
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07.09.2022 01:33 Відповісти
Й сразу "спам " .... неприємно критику отримувати , бажання лише критикувати.....
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07.09.2022 09:35 Відповісти
ЗВІТ:
Желаю, что бы все.
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07.09.2022 11:25 Відповісти
Про про белые пальто Андрей Луганский постоянно говорит.
Сложно с этим спорить. Эта миссия ни о чем, по определению.
Мы ждем одно. Рашисты другое. А что на уме МАГАТЕ - тоже не всем понятно.
Давайте подождем пару дней, когда они выйдут из зоны риска и скажут действительно то, что они хотят думать.
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06.09.2022 20:26 Відповісти
Коли на ЗАЕС бабахне як на ЧАЕС в 1986 мабуть тоді й підірвуть Маскву з Алтаєм і кремлем
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07.09.2022 00:19 Відповісти
А давайте! Вот только выйдут так сразу кааак рубанут правду-матку! Прям как Байден, который сидит на расстоянии абсолютной безопасности от кремля, и: рашка никакой не террорист... И не говорите, что сравнение неуместно ибо Байден о мире думает. Фигня! Ибо сказано: " Наши дети-наше все (Байден). Своя рубашка ближе к телу. После нас хоть потоп. Деньги не пахнут.(Народные мудрости)".
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07.09.2022 07:30 Відповісти
Звіт вже написаний, те, що вони розповідатимуть, то вже другорядне. На кожну їх розповідь кацапи надлубають з носа десять своїх, дотичних до звіту, та звинуватять МАГАТЕ в маніпуляціях. Звіт ні про шо, виникає питання, нашо те МАГАТЕ взагалі потрібне...
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07.09.2022 08:40 Відповісти
За все хороше проти всього поганого!

Отже - як завше - "Ніхто крім нас!"
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06.09.2022 18:13 Відповісти
Так, ніде немає національної влади, під конгломератами й понині…. Якщо дати літаки то НАТО вступить в війну… а хімарси то НЛО? Зло давно грає в демократію та справедливу боротьбу… яСаме тому головний терорист світу не буде ним названий… а і надалі буде виконувати поставлені задачі.

За що воюють орки?
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07.09.2022 11:33 Відповісти
Ватажки за владу і території. Плебс за гроші, побутову техніку і емоційну втіху (ще може адреналіну).

Просять їх не називати орками. Не ображати орків.
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07.09.2022 11:55 Відповісти
nechital orginal - no to shto skazono to VJALO🤬
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06.09.2022 18:16 Відповісти
Такий прекрасний звіт міг би написати і школяр, ніколи не бувавший на ЗАЕС
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06.09.2022 18:20 Відповісти
Головне з цього звіту:

1) Військова техніка у машзалі ☑️
2) Росатом - заважає керуванню станцією і додає ризики до катастрофи. ☑️
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06.09.2022 18:21 Відповісти
слишом завуалировано, замылено....
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06.09.2022 18:22 Відповісти
Все-таки поц в темных очках убедил в поворачиваемости снарядов в воздухе!
И как эти МАГАТЭшники со своими мозгами могут обеспечить ядерную безопасность?
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06.09.2022 18:24 Відповісти
da nichevo on ******** - avtomatchiki im prosta skazali - hotite esho tut priehatj , derzhite jazik v zhope.
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06.09.2022 18:31 Відповісти
могли и не ехать ради такого
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06.09.2022 18:32 Відповісти
Всі бояться, напевно ***** здохне і ******** розпадеться , а Європа ще років 40 буде на шухері і шопотом опустивши голову
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06.09.2022 18:34 Відповісти
Коротше кажучи, закликали закликать!
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06.09.2022 18:35 Відповісти
це на фото , вони рекламують V ?
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06.09.2022 18:38 Відповісти
Прикривають неіснуючі яйця.
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07.09.2022 10:16 Відповісти
Видимо для смі московитів, складені руки на кштал схилиної голови. Така заява в якій не уточнюється хто обстрілює аес дає ваті впевненість щоми.
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07.09.2022 11:28 Відповісти
Украинским спец.подразделениям, надо немедленно взять под свой контроль Курскую АЭС.
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06.09.2022 19:07 Відповісти
дурню не меліть..якщо забокопорити на курській - Україні теж неперелівки буде
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06.09.2022 19:30 Відповісти
Ага а сейчас все норм у нас, даже по отчетам МАГАТЭ. Просто нервная обстановка на одной станции.
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06.09.2022 20:43 Відповісти
я цтого не говорила, не перекручуйте..
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07.09.2022 15:10 Відповісти
Что же вы тогда имели ввиду хуже? Ещё раз: сейчас хорошо по вашему?
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07.09.2022 15:11 Відповісти
тобто Ви хочете зробити гірше?? підривайте Білібінську
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07.09.2022 15:15 Відповісти
Вы можете определиться Сейчас хорошо, а что будет хуже? Или хотите как 8 лет назад давайте без эскалации подписывать очередной минск?
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07.09.2022 15:20 Відповісти
я давно визначилась. з мовою, країною..навіть ніком на форумах.

і неєх приплітати, що було 8 років тому..я одне прокоментувала, а Ви брєд несете..відваліть вже, не цікаве Ви мені.
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07.09.2022 15:24 Відповісти
Шо вы приплетаете увиливая от ответа это ваше личное дело. А то что вы конкретно не можете определится что такое хорошо и что такое плохо для страны это ни мовой ни ником ничем не прикроешь.
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07.09.2022 15:41 Відповісти
Ви нереально тупе..я відповіла - не зрозуміли? то питання не до мене
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07.09.2022 15:47 Відповісти
С вами все ясно, виляйте дальше с такими аргументами. Можете ещё и в монитор плюнуть, для вас это очень интеллектуально будет. Но запомните на реальность как не обижайся она от этого не меняется.
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07.09.2022 15:52 Відповісти
не треба судити по собі
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07.09.2022 15:57 Відповісти
Храбки й боягузи керують світом от ***** й йому подібні розпустилися!!!
Хоча Китай трохи поставила "на місце" Америка.
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06.09.2022 19:55 Відповісти
МАГАТЕ подтвердило своё бессилие и бесполезность при возникновении угроз ядерным станциям планеты - сборище персонажей, поглощающих вливаемые в их "организацию" финансовые потоки.
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06.09.2022 20:08 Відповісти
По суті своєї МАГАТЕ виявилось такою ж безпорадною, імпотентною, підсліпуватою та бездарною організацією як і ОБСЄ, ООН та інший гній. "Хтось у машзалі", "хтось обстрілює", "згода всіх відповідних сторін".....
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06.09.2022 20:11 Відповісти
Даю переклад, як що коротко : сліпий не побачив, глухий не почув, а німий промовчав
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06.09.2022 20:11 Відповісти
#ПРЯМИЙ

☢️ Чайку не ПОПЬЕТЕ? МАГАТЕ СБЕЖАЛИ С ЗАЭС ОТ СТРАХА

| У персонала ПРОСТРЕЛЕНЫ ЛАДОНИ / ШЕЙТЕЛЬМАН

https://youtu.be/kLpkdOAE2YI
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06.09.2022 20:15 Відповісти
Звіт МАГАТЕ як в тому фільмі
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06.09.2022 21:19 Відповісти
Все было понятно еще по кадрам с кучей пропагандистов кацапских с камерами, что это их ип-операция. Кто такая магатэ и кто за нее платит? Австрийские бизнесмены, которые наверное ближе всех повязаны с Москвой. Это же их анклав в Европе, благо прошлого канцлера двумя разоблачениями слили, но вместо него пришел из его же команды человек (вообще на удивление не настолько прислуживает кацапам). Там все куплены с потрохами. И до войны было ясно, что купили. Так как наименование (слово "МАГАТЭ") очень, очень часто употреблялось в пространстве. Специально так было сделано, чтобы вбить своему народу о значимости этой организации. Такой параметр как частота употребления аббревиатуры организации в кремлевских медиа даёт хорошую корреляцию с тем, сколько людей они там купили и какие у них должности.

Еще бы из Венгрии взяли людей, хотя они там и работают же, соседние страны. Красный Крест, кстати, намного более мерзкая структура. Она децентрализована и полностью отдана на откуп странам, где она присутствует. Там начальники прямые ФСБшники, целиком ее контролирующие, а сотни (тысячи) ее работников - это низкооплачиваемые бюджетники, которым предложили повышение после косяка на госслужбе, сделав из них личных рабов. Они все последние годы делают то, что им приказали из ФСБ. Именно из-за структуры управления, что в каждом регионе свой хозяин сидит и он делает все что хочет и куда хочет. На выборах и мероприятиях постоянно засылают как шпионов или чтобы проголосовали как нужно ФСБ.

Пока такие рожи, как Рене Фазель, который судит матч с командой Путина против раздвигающих ноги вратарей (в прямом смысле этого слова, специально пропускают шайбу в ворота между ног), прекрасно чувствуют себя и живут припеваючи, то никто от сотрудничества с кацапами отказываться не будет. Вот когда Платини или Шредера посадят на 20 лет в настоящую тюрьму, вот тогда побегут петухи из курятника. Но этого же не будет, вообще никогда скорее всего.
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06.09.2022 21:32 Відповісти
"...експертної групи "Росатома", яка, як заявила їм російська сторона "надає поради"
******! Без них та їх їбучих порад начебто не справлялись!
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06.09.2022 21:34 Відповісти
ещё одни импотенты...
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06.09.2022 21:46 Відповісти
жінка вечором в ліжку чекає на секс. Чоловік прийшов з партійних зборів.
-ну шо будемо?
-я не проти але я воздєржуся
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07.09.2022 09:43 Відповісти
Короче липа а не звіт
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06.09.2022 22:13 Відповісти
Ну і що далі з тим звітом зробити?Єдиний варіант скрутити у трубочку за запхати ***** до 7раки,але це може зробити тільки ЗСУ!ООН та їх підрозділи МАГАТЕ червоний хрест та інші є непотрібні грантоїди.
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06.09.2022 22:23 Відповісти
Ну а что не нравится?
- Факт военных машин в реакторах зафиксирован.
- Давление на персонал тоже зафиксирован.
- демилитаризация станции способствует безопасности.
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06.09.2022 22:46 Відповісти
Щось не побачив в звіті нічого про демілітаризацію станції, тобто про вивід військових із станції.
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07.09.2022 05:17 Відповісти
Як Росатомом продиктовано: 1. Немає головного - виведення рос. військ та демілітаризації ЗАЕС. 2. 'Конфлікт', - так собі дрібничка 3. Обстріли 'усіх сторін'! І головне - там же не просто 'війська', а - іноземні без дозволу.
Такекеріництво МАГАТЕ можливо лише як слабкість Заходу
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07.09.2022 07:33 Відповісти
вивезення з території ЗАЕС "усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання"

Шо за брєд ? Які транспортні засоби можуть втручатися в роботу систем безпеки ??
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07.09.2022 11:46 Відповісти
 
 