МАГАТЕ представила звіт за підсумками місії на ЗАЕС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Об’єкт з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, що турбує не тільки владу України, а й світову спільноту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою "Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора".
Члени місії підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів у енергоблоках 1 і 2".
Також місія МАГАТЕ зафіксувала присутність експертної групи "Росатома", яка, як заявила їм російська сторона "надає поради щодо ядерної безпеки, захищеності й дій керівництву ЗАЕС".
"МАГАТЕ вважає, що присутність старшого технічного персоналу "Росатома" може призвести до втручання в нормальну роботу операційного керівництва та створити потенційне тертя в контексті процесу ухвалення рішень", – зазначається у звіті.
Також згадується, що присутність росіян на ЗАЕС мала негативний вплив на український персонал станції, який перебуває в "надзвичайно стресових умовах".
У своїх рекомендаціях МАГАТЕ закликає до негайного припинення будь-яких обстрілів станції для уникнення її подальшого пошкодження, для чого потрібна "згода всіх відповідних сторін". При цьому не вказується, хто саме здійснює обстріли.
Також фахівці організації закликають до вивезення з території ЗАЕС "усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання", а також створити належні робочі умови для персоналу.
Окрема рекомендація стосується "негайного створення зони ядерного захисту" довкола Запорізької АЕС, у чому МАГАТЕ готова посприяти.
"Ситуація в Україні є безпрецедентною. Уперше збройний конфлікт триває на території великої ядерної установки", – підкреслюється у висновках звіту, де наголошується на загрозі потенційного ядерного конфлікту.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча, можливо, просто інфа скупа. А в реалі в звіті МАГАТЕ - можуть бути "заморочки".
"МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС:
Геніально! Оці всі ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ та інші "незаполітизовані" міжнародні організації - як наші "білі пальта": за все хороше, проти всього поганого. І рибку з`їсти, і на гроші від "Газпрому" сісти.
Поки міжнародне співтовариство однозначно не визнає, що чорне, а що біле - путін ловитиме рибку у 50 відтінках сірого.
Отже: ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ - в сад! ЗСУ - на вихід! Тільки вам довіра".
А я - переконаний, що через другі-треті руки до АІ заходить бабло з NS1-2 або Urals. І не тільки я переконаний в цьому.
Желаю, что бы все.
Сложно с этим спорить. Эта миссия ни о чем, по определению.
Мы ждем одно. Рашисты другое. А что на уме МАГАТЕ - тоже не всем понятно.
Давайте подождем пару дней, когда они выйдут из зоны риска и скажут действительно то, что они хотят думать.
Отже - як завше - "Ніхто крім нас!"
За що воюють орки?
Просять їх не називати орками. Не ображати орків.
1) Військова техніка у машзалі ☑️
2) Росатом - заважає керуванню станцією і додає ризики до катастрофи. ☑️
И как эти МАГАТЭшники со своими мозгами могут обеспечить ядерную безопасность?
і неєх приплітати, що було 8 років тому..я одне прокоментувала, а Ви брєд несете..відваліть вже, не цікаве Ви мені.
Хоча Китай трохи поставила "на місце" Америка.
☢️ Чайку не ПОПЬЕТЕ? МАГАТЕ СБЕЖАЛИ С ЗАЭС ОТ СТРАХА
| У персонала ПРОСТРЕЛЕНЫ ЛАДОНИ / ШЕЙТЕЛЬМАН
https://youtu.be/kLpkdOAE2YI
Еще бы из Венгрии взяли людей, хотя они там и работают же, соседние страны. Красный Крест, кстати, намного более мерзкая структура. Она децентрализована и полностью отдана на откуп странам, где она присутствует. Там начальники прямые ФСБшники, целиком ее контролирующие, а сотни (тысячи) ее работников - это низкооплачиваемые бюджетники, которым предложили повышение после косяка на госслужбе, сделав из них личных рабов. Они все последние годы делают то, что им приказали из ФСБ. Именно из-за структуры управления, что в каждом регионе свой хозяин сидит и он делает все что хочет и куда хочет. На выборах и мероприятиях постоянно засылают как шпионов или чтобы проголосовали как нужно ФСБ.
Пока такие рожи, как Рене Фазель, который судит матч с командой Путина против раздвигающих ноги вратарей (в прямом смысле этого слова, специально пропускают шайбу в ворота между ног), прекрасно чувствуют себя и живут припеваючи, то никто от сотрудничества с кацапами отказываться не будет. Вот когда Платини или Шредера посадят на 20 лет в настоящую тюрьму, вот тогда побегут петухи из курятника. Но этого же не будет, вообще никогда скорее всего.
******! Без них та їх їбучих порад начебто не справлялись!
-ну шо будемо?
-я не проти але я воздєржуся
- Факт военных машин в реакторах зафиксирован.
- Давление на персонал тоже зафиксирован.
- демилитаризация станции способствует безопасности.
Такекеріництво МАГАТЕ можливо лише як слабкість Заходу
Шо за брєд ? Які транспортні засоби можуть втручатися в роботу систем безпеки ??