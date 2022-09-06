МАГАТЭ представила отчет по итогам миссии на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Объект с марта находится под контролем российских оккупационных войск, что беспокоит не только власти Украины, но и мировое сообщество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".

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Члены миссии подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила им российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС".

"МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала "Росатома" может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальное трение в контексте процесса принятия решений", – отмечается в отчете.

Также упоминается, что присутствие россиян на ЗАЭС оказало негативное влияние на украинский персонал станции, который находится в "чрезвычайно стрессовых условиях".

В своих рекомендациях МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению любых обстрелов станции во избежание ее дальнейшего повреждения, для чего нужно "согласие всех соответствующих сторон". При этом не указывается, кто именно производит обстрелы.

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Также специалисты призывают к вывозу с территории ЗАЭС "всех транспортных средств, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования", а также создать надлежащие рабочие условия для персонала.

Отдельная рекомендация касается "немедленного создания зоны ядерной защиты" вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь.

"Ситуация в Украине беспрецедентна. Впервые вооруженный конфликт продолжается на территории крупной ядерной установки", – подчеркивается в выводах отчета, где отмечается угроза потенциального ядерного конфликта.