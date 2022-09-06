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МАГАТЭ (259) отчет (405) Запорожская АЭС (541)

МАГАТЭ представила отчет по итогам миссии на ЗАЭС

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

магате

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Объект с марта находится под контролем российских оккупационных войск, что беспокоит не только власти Украины, но и мировое сообщество.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".

Также читайте: Опубликован новый прогноз распространения радиации при аварии на ЗАЭС. ИНФОГРАФИКА

Члены миссии подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".

Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила им российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС".

"МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала "Росатома" может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальное трение в контексте процесса принятия решений", – отмечается в отчете.

Также упоминается, что присутствие россиян на ЗАЭС оказало негативное влияние на украинский персонал станции, который находится в "чрезвычайно стрессовых условиях".

В своих рекомендациях МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению любых обстрелов станции во избежание ее дальнейшего повреждения, для чего нужно "согласие всех соответствующих сторон". При этом не указывается, кто именно производит обстрелы.

Читайте: МАГАТЭ сообщила об очередном отключении Запорожской АЭС от сети

Также специалисты призывают к вывозу с территории ЗАЭС "всех транспортных средств, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования", а также создать надлежащие рабочие условия для персонала.

Отдельная рекомендация касается "немедленного создания зоны ядерной защиты" вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь.

"Ситуация в Украине беспрецедентна. Впервые вооруженный конфликт продолжается на территории крупной ядерной установки", – подчеркивается в выводах отчета, где отмечается угроза потенциального ядерного конфликта.
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Топ комментарии
+30
інша точка зору на цей звіт - від Олега Шарпа:
"МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС:
Геніально! Оці всі ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ та інші "незаполітизовані" міжнародні організації - як наші "білі пальта": за все хороше, проти всього поганого. І рибку з`їсти, і на гроші від "Газпрому" сісти.
Поки міжнародне співтовариство однозначно не визнає, що чорне, а що біле - путін ловитиме рибку у 50 відтінках сірого.
Отже: ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ - в сад! ЗСУ - на вихід! Тільки вам довіра".
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06.09.2022 18:34
+25
Такий прекрасний звіт міг би написати і школяр, ніколи не бувавший на ЗАЕС
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06.09.2022 18:20
+19
Головне з цього звіту:

1) Військова техніка у машзалі ☑️
2) Росатом - заважає керуванню станцією і додає ризики до катастрофи. ☑️
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06.09.2022 18:21
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Дуже скупо, але хоч так.
Хоча, можливо, просто інфа скупа. А в реалі в звіті МАГАТЕ - можуть бути "заморочки".
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06.09.2022 18:13 Ответить
інша точка зору на цей звіт - від Олега Шарпа:
"МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС:
Геніально! Оці всі ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ та інші "незаполітизовані" міжнародні організації - як наші "білі пальта": за все хороше, проти всього поганого. І рибку з`їсти, і на гроші від "Газпрому" сісти.
Поки міжнародне співтовариство однозначно не визнає, що чорне, а що біле - путін ловитиме рибку у 50 відтінках сірого.
Отже: ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ - в сад! ЗСУ - на вихід! Тільки вам довіра".
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06.09.2022 18:34 Ответить
Якщо ООН не хоче робити нічого суттєвого, то ніякі МАГАТЕ, ЧЕРВОНІ ХРЕСТИ та інші не будуть брати на себе ініціативу по обвинуваченню агресора, та введенні проти нього санкцій. Тут імпотентність ООН все вирішує. Ще непоганий звіт написали, а могли б як АІ.
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06.09.2022 19:27 Ответить
Ви відверто брешете!!! Амнесті немає фінансування від рашистів. Вчіться не брехати Українці.... навіть коли це ВАМ корисно!
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06.09.2022 19:49 Ответить
Олег Шарп в цій цитаті такого не стверджує.

А я - переконаний, що через другі-треті руки до АІ заходить бабло з NS1-2 або Urals. І не тільки я переконаний в цьому.
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07.09.2022 01:33 Ответить
Й сразу "спам " .... неприємно критику отримувати , бажання лише критикувати.....
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07.09.2022 09:35 Ответить
ЗВІТ:
Желаю, что бы все.
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07.09.2022 11:25 Ответить
Про про белые пальто Андрей Луганский постоянно говорит.
Сложно с этим спорить. Эта миссия ни о чем, по определению.
Мы ждем одно. Рашисты другое. А что на уме МАГАТЕ - тоже не всем понятно.
Давайте подождем пару дней, когда они выйдут из зоны риска и скажут действительно то, что они хотят думать.
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06.09.2022 20:26 Ответить
Коли на ЗАЕС бабахне як на ЧАЕС в 1986 мабуть тоді й підірвуть Маскву з Алтаєм і кремлем
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07.09.2022 00:19 Ответить
А давайте! Вот только выйдут так сразу кааак рубанут правду-матку! Прям как Байден, который сидит на расстоянии абсолютной безопасности от кремля, и: рашка никакой не террорист... И не говорите, что сравнение неуместно ибо Байден о мире думает. Фигня! Ибо сказано: " Наши дети-наше все (Байден). Своя рубашка ближе к телу. После нас хоть потоп. Деньги не пахнут.(Народные мудрости)".
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07.09.2022 07:30 Ответить
Звіт вже написаний, те, що вони розповідатимуть, то вже другорядне. На кожну їх розповідь кацапи надлубають з носа десять своїх, дотичних до звіту, та звинуватять МАГАТЕ в маніпуляціях. Звіт ні про шо, виникає питання, нашо те МАГАТЕ взагалі потрібне...
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07.09.2022 08:40 Ответить
За все хороше проти всього поганого!

Отже - як завше - "Ніхто крім нас!"
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06.09.2022 18:13 Ответить
Так, ніде немає національної влади, під конгломератами й понині…. Якщо дати літаки то НАТО вступить в війну… а хімарси то НЛО? Зло давно грає в демократію та справедливу боротьбу… яСаме тому головний терорист світу не буде ним названий… а і надалі буде виконувати поставлені задачі.

За що воюють орки?
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07.09.2022 11:33 Ответить
Ватажки за владу і території. Плебс за гроші, побутову техніку і емоційну втіху (ще може адреналіну).

Просять їх не називати орками. Не ображати орків.
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07.09.2022 11:55 Ответить
nechital orginal - no to shto skazono to VJALO🤬
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06.09.2022 18:16 Ответить
Такий прекрасний звіт міг би написати і школяр, ніколи не бувавший на ЗАЕС
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06.09.2022 18:20 Ответить
Головне з цього звіту:

1) Військова техніка у машзалі ☑️
2) Росатом - заважає керуванню станцією і додає ризики до катастрофи. ☑️
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06.09.2022 18:21 Ответить
слишом завуалировано, замылено....
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06.09.2022 18:22 Ответить
Все-таки поц в темных очках убедил в поворачиваемости снарядов в воздухе!
И как эти МАГАТЭшники со своими мозгами могут обеспечить ядерную безопасность?
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06.09.2022 18:24 Ответить
da nichevo on ******** - avtomatchiki im prosta skazali - hotite esho tut priehatj , derzhite jazik v zhope.
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06.09.2022 18:31 Ответить
могли и не ехать ради такого
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06.09.2022 18:32 Ответить
Всі бояться, напевно ***** здохне і ******** розпадеться , а Європа ще років 40 буде на шухері і шопотом опустивши голову
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06.09.2022 18:34 Ответить
Коротше кажучи, закликали закликать!
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06.09.2022 18:35 Ответить
це на фото , вони рекламують V ?
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06.09.2022 18:38 Ответить
Прикривають неіснуючі яйця.
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07.09.2022 10:16 Ответить
Видимо для смі московитів, складені руки на кштал схилиної голови. Така заява в якій не уточнюється хто обстрілює аес дає ваті впевненість щоми.
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07.09.2022 11:28 Ответить
Украинским спец.подразделениям, надо немедленно взять под свой контроль Курскую АЭС.
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06.09.2022 19:07 Ответить
дурню не меліть..якщо забокопорити на курській - Україні теж неперелівки буде
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06.09.2022 19:30 Ответить
Ага а сейчас все норм у нас, даже по отчетам МАГАТЭ. Просто нервная обстановка на одной станции.
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06.09.2022 20:43 Ответить
я цтого не говорила, не перекручуйте..
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07.09.2022 15:10 Ответить
Что же вы тогда имели ввиду хуже? Ещё раз: сейчас хорошо по вашему?
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07.09.2022 15:11 Ответить
тобто Ви хочете зробити гірше?? підривайте Білібінську
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07.09.2022 15:15 Ответить
Вы можете определиться Сейчас хорошо, а что будет хуже? Или хотите как 8 лет назад давайте без эскалации подписывать очередной минск?
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07.09.2022 15:20 Ответить
я давно визначилась. з мовою, країною..навіть ніком на форумах.

і неєх приплітати, що було 8 років тому..я одне прокоментувала, а Ви брєд несете..відваліть вже, не цікаве Ви мені.
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07.09.2022 15:24 Ответить
Шо вы приплетаете увиливая от ответа это ваше личное дело. А то что вы конкретно не можете определится что такое хорошо и что такое плохо для страны это ни мовой ни ником ничем не прикроешь.
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07.09.2022 15:41 Ответить
Ви нереально тупе..я відповіла - не зрозуміли? то питання не до мене
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07.09.2022 15:47 Ответить
С вами все ясно, виляйте дальше с такими аргументами. Можете ещё и в монитор плюнуть, для вас это очень интеллектуально будет. Но запомните на реальность как не обижайся она от этого не меняется.
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07.09.2022 15:52 Ответить
не треба судити по собі
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07.09.2022 15:57 Ответить
Храбки й боягузи керують світом от ***** й йому подібні розпустилися!!!
Хоча Китай трохи поставила "на місце" Америка.
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06.09.2022 19:55 Ответить
МАГАТЕ подтвердило своё бессилие и бесполезность при возникновении угроз ядерным станциям планеты - сборище персонажей, поглощающих вливаемые в их "организацию" финансовые потоки.
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06.09.2022 20:08 Ответить
По суті своєї МАГАТЕ виявилось такою ж безпорадною, імпотентною, підсліпуватою та бездарною організацією як і ОБСЄ, ООН та інший гній. "Хтось у машзалі", "хтось обстрілює", "згода всіх відповідних сторін".....
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06.09.2022 20:11 Ответить
Даю переклад, як що коротко : сліпий не побачив, глухий не почув, а німий промовчав
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06.09.2022 20:11 Ответить
#ПРЯМИЙ

☢️ Чайку не ПОПЬЕТЕ? МАГАТЕ СБЕЖАЛИ С ЗАЭС ОТ СТРАХА

| У персонала ПРОСТРЕЛЕНЫ ЛАДОНИ / ШЕЙТЕЛЬМАН

https://youtu.be/kLpkdOAE2YI
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06.09.2022 20:15 Ответить
Звіт МАГАТЕ як в тому фільмі
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06.09.2022 21:19 Ответить
Все было понятно еще по кадрам с кучей пропагандистов кацапских с камерами, что это их ип-операция. Кто такая магатэ и кто за нее платит? Австрийские бизнесмены, которые наверное ближе всех повязаны с Москвой. Это же их анклав в Европе, благо прошлого канцлера двумя разоблачениями слили, но вместо него пришел из его же команды человек (вообще на удивление не настолько прислуживает кацапам). Там все куплены с потрохами. И до войны было ясно, что купили. Так как наименование (слово "МАГАТЭ") очень, очень часто употреблялось в пространстве. Специально так было сделано, чтобы вбить своему народу о значимости этой организации. Такой параметр как частота употребления аббревиатуры организации в кремлевских медиа даёт хорошую корреляцию с тем, сколько людей они там купили и какие у них должности.

Еще бы из Венгрии взяли людей, хотя они там и работают же, соседние страны. Красный Крест, кстати, намного более мерзкая структура. Она децентрализована и полностью отдана на откуп странам, где она присутствует. Там начальники прямые ФСБшники, целиком ее контролирующие, а сотни (тысячи) ее работников - это низкооплачиваемые бюджетники, которым предложили повышение после косяка на госслужбе, сделав из них личных рабов. Они все последние годы делают то, что им приказали из ФСБ. Именно из-за структуры управления, что в каждом регионе свой хозяин сидит и он делает все что хочет и куда хочет. На выборах и мероприятиях постоянно засылают как шпионов или чтобы проголосовали как нужно ФСБ.

Пока такие рожи, как Рене Фазель, который судит матч с командой Путина против раздвигающих ноги вратарей (в прямом смысле этого слова, специально пропускают шайбу в ворота между ног), прекрасно чувствуют себя и живут припеваючи, то никто от сотрудничества с кацапами отказываться не будет. Вот когда Платини или Шредера посадят на 20 лет в настоящую тюрьму, вот тогда побегут петухи из курятника. Но этого же не будет, вообще никогда скорее всего.
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06.09.2022 21:32 Ответить
"...експертної групи "Росатома", яка, як заявила їм російська сторона "надає поради"
******! Без них та їх їбучих порад начебто не справлялись!
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06.09.2022 21:34 Ответить
ещё одни импотенты...
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06.09.2022 21:46 Ответить
жінка вечором в ліжку чекає на секс. Чоловік прийшов з партійних зборів.
-ну шо будемо?
-я не проти але я воздєржуся
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07.09.2022 09:43 Ответить
Короче липа а не звіт
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06.09.2022 22:13 Ответить
Ну і що далі з тим звітом зробити?Єдиний варіант скрутити у трубочку за запхати ***** до 7раки,але це може зробити тільки ЗСУ!ООН та їх підрозділи МАГАТЕ червоний хрест та інші є непотрібні грантоїди.
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06.09.2022 22:23 Ответить
Ну а что не нравится?
- Факт военных машин в реакторах зафиксирован.
- Давление на персонал тоже зафиксирован.
- демилитаризация станции способствует безопасности.
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06.09.2022 22:46 Ответить
Щось не побачив в звіті нічого про демілітаризацію станції, тобто про вивід військових із станції.
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07.09.2022 05:17 Ответить
Як Росатомом продиктовано: 1. Немає головного - виведення рос. військ та демілітаризації ЗАЕС. 2. 'Конфлікт', - так собі дрібничка 3. Обстріли 'усіх сторін'! І головне - там же не просто 'війська', а - іноземні без дозволу.
Такекеріництво МАГАТЕ можливо лише як слабкість Заходу
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07.09.2022 07:33 Ответить
вивезення з території ЗАЕС "усіх транспортних засобів, які можуть втручатися в роботу систем безпеки та обладнання"

Шо за брєд ? Які транспортні засоби можуть втручатися в роботу систем безпеки ??
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07.09.2022 11:46 Ответить
 
 