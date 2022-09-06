МАГАТЭ представила отчет по итогам миссии на ЗАЭС
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Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Объект с марта находится под контролем российских оккупационных войск, что беспокоит не только власти Украины, но и мировое сообщество.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".
Члены миссии подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2".
Также миссия МАГАТЭ зафиксировала присутствие экспертной группы "Росатома", которая, как заявила им российская сторона, "дает советы по ядерной безопасности, защищенности и действиям руководства ЗАЭС".
"МАГАТЭ считает, что присутствие старшего технического персонала "Росатома" может привести к вмешательству в нормальную работу операционного руководства и создать потенциальное трение в контексте процесса принятия решений", – отмечается в отчете.
Также упоминается, что присутствие россиян на ЗАЭС оказало негативное влияние на украинский персонал станции, который находится в "чрезвычайно стрессовых условиях".
В своих рекомендациях МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению любых обстрелов станции во избежание ее дальнейшего повреждения, для чего нужно "согласие всех соответствующих сторон". При этом не указывается, кто именно производит обстрелы.
Также специалисты призывают к вывозу с территории ЗАЭС "всех транспортных средств, которые могут вмешиваться в работу систем безопасности и оборудования", а также создать надлежащие рабочие условия для персонала.
Отдельная рекомендация касается "немедленного создания зоны ядерной защиты" вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь.
"Ситуация в Украине беспрецедентна. Впервые вооруженный конфликт продолжается на территории крупной ядерной установки", – подчеркивается в выводах отчета, где отмечается угроза потенциального ядерного конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Хоча, можливо, просто інфа скупа. А в реалі в звіті МАГАТЕ - можуть бути "заморочки".
"МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками місії на Запорізьку АЕС:
Геніально! Оці всі ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ та інші "незаполітизовані" міжнародні організації - як наші "білі пальта": за все хороше, проти всього поганого. І рибку з`їсти, і на гроші від "Газпрому" сісти.
Поки міжнародне співтовариство однозначно не визнає, що чорне, а що біле - путін ловитиме рибку у 50 відтінках сірого.
Отже: ОБСЄ, Червоні хрести, Amnesty International, МАГАТЕ - в сад! ЗСУ - на вихід! Тільки вам довіра".
А я - переконаний, що через другі-треті руки до АІ заходить бабло з NS1-2 або Urals. І не тільки я переконаний в цьому.
Желаю, что бы все.
Сложно с этим спорить. Эта миссия ни о чем, по определению.
Мы ждем одно. Рашисты другое. А что на уме МАГАТЕ - тоже не всем понятно.
Давайте подождем пару дней, когда они выйдут из зоны риска и скажут действительно то, что они хотят думать.
Отже - як завше - "Ніхто крім нас!"
За що воюють орки?
Просять їх не називати орками. Не ображати орків.
1) Військова техніка у машзалі ☑️
2) Росатом - заважає керуванню станцією і додає ризики до катастрофи. ☑️
И как эти МАГАТЭшники со своими мозгами могут обеспечить ядерную безопасность?
і неєх приплітати, що було 8 років тому..я одне прокоментувала, а Ви брєд несете..відваліть вже, не цікаве Ви мені.
Хоча Китай трохи поставила "на місце" Америка.
☢️ Чайку не ПОПЬЕТЕ? МАГАТЕ СБЕЖАЛИ С ЗАЭС ОТ СТРАХА
| У персонала ПРОСТРЕЛЕНЫ ЛАДОНИ / ШЕЙТЕЛЬМАН
https://youtu.be/kLpkdOAE2YI
Еще бы из Венгрии взяли людей, хотя они там и работают же, соседние страны. Красный Крест, кстати, намного более мерзкая структура. Она децентрализована и полностью отдана на откуп странам, где она присутствует. Там начальники прямые ФСБшники, целиком ее контролирующие, а сотни (тысячи) ее работников - это низкооплачиваемые бюджетники, которым предложили повышение после косяка на госслужбе, сделав из них личных рабов. Они все последние годы делают то, что им приказали из ФСБ. Именно из-за структуры управления, что в каждом регионе свой хозяин сидит и он делает все что хочет и куда хочет. На выборах и мероприятиях постоянно засылают как шпионов или чтобы проголосовали как нужно ФСБ.
Пока такие рожи, как Рене Фазель, который судит матч с командой Путина против раздвигающих ноги вратарей (в прямом смысле этого слова, специально пропускают шайбу в ворота между ног), прекрасно чувствуют себя и живут припеваючи, то никто от сотрудничества с кацапами отказываться не будет. Вот когда Платини или Шредера посадят на 20 лет в настоящую тюрьму, вот тогда побегут петухи из курятника. Но этого же не будет, вообще никогда скорее всего.
******! Без них та їх їбучих порад начебто не справлялись!
-ну шо будемо?
-я не проти але я воздєржуся
- Факт военных машин в реакторах зафиксирован.
- Давление на персонал тоже зафиксирован.
- демилитаризация станции способствует безопасности.
Такекеріництво МАГАТЕ можливо лише як слабкість Заходу
Шо за брєд ? Які транспортні засоби можуть втручатися в роботу систем безпеки ??