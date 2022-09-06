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Верховний Суд (785) партія (288) Шарій Анатолій (215)

Верховний Суд підтвердив заборону "Партії Шарія"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

партия,шарий,шария

Верховний Суд на засіданні 6 вересня залишив без задоволення апеляційну скаргу "Партії Шарія" й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Рух ЧЕСНО.

Партія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони "Партії Шарія". Зі свого боку Мін’юст просив відмовити апелянту і залишити в силі рішення суду першої інстанції яким заборонено "Партію Шарія".

"На цей момент це рекордне за тривалістю засідання у справах про заборону партій. Воно тривало з 9 ранку й аж до 17 години. Дебати між адвокатами "Партії Шарія" з одного боку і Мін'юстом та СБУ з іншого точилися передовсім довкола висловлювань Анатолія Шарія з його відео на YouTube. Захисна позиція партії полягала в тому, що Шарій нібито не має стосунку до партії, не є її членом та не входить до керівних органів. У партії також наполягали, що висловлювання однієї особи не можуть бути підставою для ліквідації цілої партії.

Зі свого боку Мін'юст доводив, що Шарій є дефакто лідером партії та керує нею. Поза тим, представники від міністерства наводили факти колаборанства та підривної діяльності окремих представників партії у Маріуполі, Харкові, Херсоні та Вінниці", - розповів аналітик Руху ЧЕСНО Ігор Фещенко, який був присутній на засіданні у цій справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заборонив проросійську "Партію Шарія"

Таким чином, "Партія Шарія" - це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку.

За результатами парламентських виборів 2019 "Партія Шарія" отримала 2,2% та посіла 10-е місце з-поміж 22 партій. Найбільшу підтримку політсила отримала на Донеччині (4-е місце в області), Одещині (4-е місце), Харківщині (5-е місце) та Луганщині (4-е місце). На місцевих виборах 2020 року отримала 52 мандати, в основному це Схід і Південь країни.

Що стосується її формального лідера Анатолія Шарія, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. 4 травня 2022 року правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія, а вже 5 травня місцевий суд відпустив проросійського блогера під підписку про невиїзд. Генпрокурорка Ірина Венедіктова припускала, що екстрадиційний арешт і видача Шарія Україні може затягнутися на рік.

Також читайте: Процес екстрадиції Шарія до України може тривати від 3 місяців до року, - Венедіктова

Нагадаємо, що окрім "Партії Шарія" апеляційні скарги на рішення про заборону своєї діяльності подали ОПЗЖ, Союз лівих сил та партія "Соціалісти".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
А коли вже дійте справа до заборони псевдопартії «Слуга народу»?
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06.09.2022 18:38
+6
Заарештуйте всіх місцевих депутатів від цієї гівнопартії - буде обмінний фонд.
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06.09.2022 18:29
+3
Правильным было бы растрелыть по законам военного времени самых ярых активистов -путинских ******
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06.09.2022 18:35
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Заарештуйте всіх місцевих депутатів від цієї гівнопартії - буде обмінний фонд.
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06.09.2022 18:29 Відповісти
А вони кацапам не потрібні
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06.09.2022 19:09 Відповісти
Вступаючи в партію шарія кожен кандидат підтвердив що він такий самий як шарій. Тобто педофіл. Може цього достатньо для арешту і відправлення на зону?
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06.09.2022 19:40 Відповісти
Що там з агентурою і казнокрадами з опзж?
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06.09.2022 21:13 Відповісти
Правильным было бы растрелыть по законам военного времени самых ярых активистов -путинских ******
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06.09.2022 18:35 Відповісти
Начиная с найвеличайшего юмориста и его приспешников тогда уже
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06.09.2022 20:10 Відповісти
Для этого был потрибен Верховний Суд??? Все, это *****, страну нужно переделывать на Україну
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06.09.2022 18:36 Відповісти
А перед виборами 2019 шарійя захищали.
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06.09.2022 18:36 Відповісти
В них це було взаємно. Петушарій аж кончав від радощів, підтримуючи Блазня.
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06.09.2022 19:02 Відповісти
А коли вже дійте справа до заборони псевдопартії «Слуга народу»?
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06.09.2022 18:38 Відповісти
почему в 2014 г нельзя было запретить опзжо?
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06.09.2022 18:39 Відповісти
Для чого забороняти, якщо вони можна разом працювати
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06.09.2022 18:44 Відповісти
Слуги урода з ОПЖопою зараз в кААліцї...
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06.09.2022 18:49 Відповісти
Та ну, а до кого перебігло купа ригів після втечі яника? Може льоша гачарєнка не побіг до петра мудрого. А може Атрошенко який голосував за диктаторські закони будучи в партії ригоаналів, потім не пішов від солідарності у мери? А що робили 3 мушкетери в мінську (кучма, шуфрич, медведчук)? А як так сталося що медведчук (завербований фсб уже давно) став просто якимось медіа магнатом при шоколадному? Чому ніхто не сів за корупцію в армії, було стільки детальних розслідувань. Чому після змін до конституції (не треба мати відповідної освіим щоб обіймати посаду ген. прокурора), югік луценко завалив всі справи майдану. Думайте
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06.09.2022 19:00 Відповісти
Друзі, поясніть, будь ласка, чи стосується ця заборона партії її символіки? Є у нас на базарі дві падли, які прикрасили свою будку прапорцями шаріка.
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06.09.2022 18:42 Відповісти
Ну якщо партія заборонена, то й символіка як її реклама теж
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06.09.2022 19:00 Відповісти
Так-то воно так, але хотілося б з посиланням на нормативний акт або беспосередньо на рішення суду.
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06.09.2022 19:46 Відповісти
КАС ВС остаточно заборонив діяльність «Партії Шарія»

6 вересня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув в апеляційному порядку справу № П/857/1/22, у якій Міністерство юстиції України просило суд заборонити діяльність політичної партії «Партія Шарія».

В апеляційній скарзі партія просила скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, а саме заборонив діяльність політичної партії «Партія Шарія» та передав майно, кошти й інші активи цієї партії і її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Верховний Суд ухвалив постанову, якою залишив апеляційну скаргу політичної партії «Партія Шарія» без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

Повний текст рішення з мотивувальною частиною буде створено протягом п'яти днів.
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06.09.2022 20:05 Відповісти
Через 5 років Верховний Суд підтримає заборону партії "слуг".
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06.09.2022 18:52 Відповісти
Ага, ви це в Одесі в місцевій раді спробуйте офіційно оголосити....
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06.09.2022 18:58 Відповісти
Та нічо, вони створять іншу
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06.09.2022 18:59 Відповісти
9 рік війни а ціх покидьків ще не повісили, як так
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06.09.2022 19:00 Відповісти
Цікаво, якого ще ******-покидька знайдуть собі в ідоли шарійобці та за кого будуть голосувати?
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06.09.2022 19:43 Відповісти
так а що з депутатами від цієї партії? В місцевих радах їх немало,як з ними? Вони дійсні?
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06.09.2022 20:55 Відповісти
Ну и толку? Партейцы вывеску сменят и дальше будут топить за *****. Як ЗАЖОПники
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07.09.2022 04:04 Відповісти
 
 