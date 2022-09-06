Верховний Суд підтвердив заборону "Партії Шарія"
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Верховний Суд на засіданні 6 вересня залишив без задоволення апеляційну скаргу "Партії Шарія" й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Рух ЧЕСНО.
Партія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони "Партії Шарія". Зі свого боку Мін’юст просив відмовити апелянту і залишити в силі рішення суду першої інстанції яким заборонено "Партію Шарія".
"На цей момент це рекордне за тривалістю засідання у справах про заборону партій. Воно тривало з 9 ранку й аж до 17 години. Дебати між адвокатами "Партії Шарія" з одного боку і Мін'юстом та СБУ з іншого точилися передовсім довкола висловлювань Анатолія Шарія з його відео на YouTube. Захисна позиція партії полягала в тому, що Шарій нібито не має стосунку до партії, не є її членом та не входить до керівних органів. У партії також наполягали, що висловлювання однієї особи не можуть бути підставою для ліквідації цілої партії.
Зі свого боку Мін'юст доводив, що Шарій є дефакто лідером партії та керує нею. Поза тим, представники від міністерства наводили факти колаборанства та підривної діяльності окремих представників партії у Маріуполі, Харкові, Херсоні та Вінниці", - розповів аналітик Руху ЧЕСНО Ігор Фещенко, який був присутній на засіданні у цій справі.
Таким чином, "Партія Шарія" - це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку.
За результатами парламентських виборів 2019 "Партія Шарія" отримала 2,2% та посіла 10-е місце з-поміж 22 партій. Найбільшу підтримку політсила отримала на Донеччині (4-е місце в області), Одещині (4-е місце), Харківщині (5-е місце) та Луганщині (4-е місце). На місцевих виборах 2020 року отримала 52 мандати, в основному це Схід і Південь країни.
Що стосується її формального лідера Анатолія Шарія, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. 4 травня 2022 року правоохоронні органи Іспанії затримали Шарія, а вже 5 травня місцевий суд відпустив проросійського блогера під підписку про невиїзд. Генпрокурорка Ірина Венедіктова припускала, що екстрадиційний арешт і видача Шарія Україні може затягнутися на рік.
Нагадаємо, що окрім "Партії Шарія" апеляційні скарги на рішення про заборону своєї діяльності подали ОПЗЖ, Союз лівих сил та партія "Соціалісти".
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6 вересня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув в апеляційному порядку справу № П/857/1/22, у якій Міністерство юстиції України просило суд заборонити діяльність політичної партії «Партія Шарія».
В апеляційній скарзі партія просила скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, а саме заборонив діяльність політичної партії «Партія Шарія» та передав майно, кошти й інші активи цієї партії і її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.
Верховний Суд ухвалив постанову, якою залишив апеляційну скаргу політичної партії «Партія Шарія» без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.
Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.
Повний текст рішення з мотивувальною частиною буде створено протягом п'яти днів.