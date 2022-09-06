УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
3 266 14
Латвія (857) призов (383) військовий обов'язок (62)

Уряд Латвії схвалив запровадження обов’язкової військової служби

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

латвія

Кабінет міністрів Латвії у вівторок схвалив запровадження обов’язкової військової служби для чоловіків від 18 до 27 років та добровільної – для жінок того ж віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як повідомив на пресконференції міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, у 2023 році відбудуться дві хвилі призову – в січні та липні, під час яких очікується залучення до військової служби близько 1000 латвійців.

Перший призов, у січні, відбуватиметься ще на добровільній основі, тоді як липневий стане обов’язковим. Передусім йому підлягатимуть громадяни Латвії віком 18-19 років.

До кінця 2022 року латвійське міністерство оборони розробити законопроєкти для закріплення обов’язкової військової служби й подати їх на затвердження уряду. Очікується, що до 2027 року на це піде 3% ВВП Латвії.

Також читайте: Указ про збільшення російської армії свідчить про те, що Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW

Про ідею обов’язкового військового призову в Латвії заговорили в липні. За словами глави Міноборони Артіса Пабрікса, "нинішня система себе вичерпала".

Планується, що призову підлягатимуть чоловіки віком від 18 до 27 років, жінки ж зможуть служити добровільно. Строк служби становитиме 11 місяців включно з місяцем відпустки, на вихідні призовники зможуть їхати додому.

Призов відбуватиметься два рази на рік – першого січня і першого липня. Можна буде обрати чотири варіанти служби: загальна військова служба; служба в національній гвардії 20 днів на рік протягом п’яти років; курс командира підрозділу в університеті; альтернативна військова служба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Право на відстрочку від призову під час мобілізації отримають освітяни й науковці, - законопроєкт

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Головне щоб не могли уклоністи займати державних посад, а особливо посаду головнокомандувача, особливо у стані війни
показати весь коментар
06.09.2022 19:03
+4
Справа не моя, звісно, але як на мене - то повна маячня. Армія має бути професійна і контрактна, добре пристріляна і натренована, в ній мають бути мотивовані, добре озброєні, досвічені бійці. Юнаки, які замість бухати і трахатися, тобто жити нормальним юнацьким життям, будуть видернуті в максимально некомфортні умови. Більшість з них скоріш за все не планують пов'язувати своє життя з збройними силами, і через рік швиденько знімуть форму і побіжуть додомки, до звичного життя. Для чого це? Якщо треба навчити цивільних військовому ділу "про всяк випадок", для цього є значно менш травматичні способи, наприклад - військові збори, тренвання по вихідних днях і тд. Армію мають любити і поважати, в армії мають бути найкращі, а не вчорашні діти з молоком на губах...
показати весь коментар
06.09.2022 19:12
+4
Ніякої користі немає в строковій службі.В нас це видно добре. Краще би в нас ьі грошвюі, що витрачалися на строкову службу, кинули в професійне військонаприклад закупили артилерію танки, ракети і тд.
показати весь коментар
06.09.2022 19:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головне щоб не могли уклоністи займати державних посад, а особливо посаду головнокомандувача, особливо у стані війни
показати весь коментар
06.09.2022 19:03 Відповісти
jebtitj...idioti v mesto tovo shtobi ozbroitj do zubov "zemessardze" - oni budut juncam otnimatj god zhizni.....eto uzhe bylo - zachem hoditi po grabljam ?
показати весь коментар
06.09.2022 19:03 Відповісти
Справа не моя, звісно, але як на мене - то повна маячня. Армія має бути професійна і контрактна, добре пристріляна і натренована, в ній мають бути мотивовані, добре озброєні, досвічені бійці. Юнаки, які замість бухати і трахатися, тобто жити нормальним юнацьким життям, будуть видернуті в максимально некомфортні умови. Більшість з них скоріш за все не планують пов'язувати своє життя з збройними силами, і через рік швиденько знімуть форму і побіжуть додомки, до звичного життя. Для чого це? Якщо треба навчити цивільних військовому ділу "про всяк випадок", для цього є значно менш травматичні способи, наприклад - військові збори, тренвання по вихідних днях і тд. Армію мають любити і поважати, в армії мають бути найкращі, а не вчорашні діти з молоком на губах...
показати весь коментар
06.09.2022 19:12 Відповісти
Справа не моя, звісно, але як на мене - то повна маячня. Армія має бути професійна і контрактна, добре пристріляна і натренована, в ній мають бути мотивовані, добре озброєні, досвічені бійц

amen !

k takomu vivodu nasha vlada prishla 20 let nazad i otmenila objazkovy priziv......i vot opjatj....
показати весь коментар
06.09.2022 19:17 Відповісти
Ніякої користі немає в строковій службі.В нас це видно добре. Краще би в нас ьі грошвюі, що витрачалися на строкову службу, кинули в професійне військонаприклад закупили артилерію танки, ракети і тд.
показати весь коментар
06.09.2022 19:15 Відповісти
Не призивна армія - з пережитками кацапської зековської дідівщини.
А - обов'язкові військові збори.
показати весь коментар
06.09.2022 19:50 Відповісти
Підтримую. Нєфіг там рік-півтора робити (ІМХО). Все, що треба знати, щоб бути повноцінним мобілізаційним резервом, можна вивчити набагато швидше і може навіть частково без відриву від виробництва.
показати весь коментар
06.09.2022 19:55 Відповісти
Може Латвія маленька країна і їм це допоможе.
показати весь коментар
06.09.2022 19:16 Відповісти
ni. ce tupostj polneisha ce uzhe bilo.... nashi populisti ne huzhe vashih
показати весь коментар
06.09.2022 19:18 Відповісти
Всі показують Ізраїль, але кожна країна різна.І має бути по різному.
показати весь коментар
06.09.2022 19:22 Відповісти
Всі показують на Ізраїль, але чомусь ніхто не говорить, що без постійного вливання американського бабла в Ізраїль скоріш за все цю країну би роздавили араби вже давно... зовсім тут справа не в службі в армії...
показати весь коментар
06.09.2022 21:20 Відповісти
Бред !
показати весь коментар
06.09.2022 20:08 Відповісти
Back in USSR! Это породит корупцию в военкоматах. Военком и врачи призывной комиссии будут как у нас богатыми и уважаемым и людьми ,торговцами "чёрным деревом". Можно сборы но никак не срочка. Я считал латышей более адекватными..
показати весь коментар
06.09.2022 20:16 Відповісти
Nu eta toka reshenie kabineta ministrov , jeshcho nada utverdit v parlamente . A tut u nas vibori v Saim , i dumaju chto mnogije partii nezahatjat riskovat , a patom novij parlament novoje pravitelstvo......hz
показати весь коментар
06.09.2022 22:06 Відповісти
 
 