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ISW оновив карту бойових дій: нова лінія фронту в районі Балаклії. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Американський інститут вивчення війни (ISW), орієнтуючись на розрізнені повідомлення різних джерел про ситуацію в районі Балаклії, де українські частини напередодні пішли в наступ, оновив свою карту фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ISW.

За відомостями джерел, якими користується ISW, українці взяли селище Вербівка, прилегле до Балаклії з північного заходу, а також південно-західний район самої Балаклії, табори.

При цьому про вихід українських частин на трасу Балаклія - Куп'янськ, до населеного пункту Яковенкове, карта ISW не говорить, хоча деякі джерела, в тому числі проросійські, про це повідомляють - але ця інформація остаточно не підтверджена.

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ISW оновив карту бойових дій: нова лінія фронту в районі Балаклії 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+52

це просто свято моєї душі!
скиглення цього ********...!!!
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07.09.2022 08:34
+41
Дякую за обєктивну і своєчасну інформацію. Вже давно не дивлюся фальсифікацій, корректировки данних про події на фронті ОПою, де вони хочуть бути єдиними вісниками гарних новин, правда сидячи далееко в тилу в теплих кабінетах, дерибанячи гуманітарку, як останні щурі перебираючи контейнери з пожитками, які для українців направили іноземці. Фу, фу і ще раз фу.
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07.09.2022 07:54
+22
Получили пиз... в районе балаклеи . Тут неполная информация. Освободили очень хорошо.
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07.09.2022 08:04
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Дякую за обєктивну і своєчасну інформацію. Вже давно не дивлюся фальсифікацій, корректировки данних про події на фронті ОПою, де вони хочуть бути єдиними вісниками гарних новин, правда сидячи далееко в тилу в теплих кабінетах, дерибанячи гуманітарку, як останні щурі перебираючи контейнери з пожитками, які для українців направили іноземці. Фу, фу і ще раз фу.
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07.09.2022 07:54 Відповісти

це просто свято моєї душі!
скиглення цього ********...!!!
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07.09.2022 08:34 Відповісти

Оце скиглення ********, а це для троллінгу зроблено
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07.09.2022 09:49 Відповісти
Треть лайков положительных, хе хе
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07.09.2022 14:05 Відповісти
Цікаво, а де він сам? Під чиєю спідницею?
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07.09.2022 09:57 Відповісти
Це троллінг
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07.09.2022 10:34 Відповісти
Та це була відповідь не Вам, а до попереднього допису))) Про тролінг усе зрозуміло
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07.09.2022 11:15 Відповісти
Анатолій,картина не повна.Ракети в асфальт,активістів в тюрми,дороги для кацапських танків,закриття незалежних ЗМІ,воює тільки ЄС,73% дибілів,якого президента прос%али,мости не зірвали,в ТРО забрали зброю...Бу,бу,бу,бу...
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07.09.2022 11:42 Відповісти
Получили пиз... в районе балаклеи . Тут неполная информация. Освободили очень хорошо.
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07.09.2022 08:04 Відповісти
ISW самі знають не більше ніж ми. Вони роблять свої доклади з наших змі для англомовної аудиторії. Потім їх перекладають і поширюють уже в нас. Це як зламаний телефон.
Це контора на грантах, яка вибрала собі пафосну назву. Ні до яких наукових організацій і інститутів вона відношення не має.
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07.09.2022 08:11 Відповісти
точно? Я вдячний цій контрорі за оперативність і об'єктивність і все зовсім не довіряю конторі із ОПи, яка прихватизувала собі все на повідомлення інформації з фронту, перекручуючи все на свій лад, щоб в кожному епізоді бути героями і отримати ордена.
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07.09.2022 08:23 Відповісти
Толику,так як би тільки собі ордена-а то дали лисому Кошевому,неголеному Пікалову...Правда це Генштаб і МО сказало ,що тільки їм треба вірити,як першоджерелу,по всіх військових діях.Тут ти щось забрехався,чи хочеш керівництво Армії посварити з ОП?Ось таку маленьку підлість,а все таки кацапам користь...
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07.09.2022 11:47 Відповісти
Супутниковими даними вони не користуються?
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07.09.2022 10:18 Відповісти
Ось шо животворящии Хаимарс робе.
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07.09.2022 08:15 Відповісти
Яка детальна карта, вони ще на карті світу показали.
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07.09.2022 08:24 Відповісти
Якщо десь бачите детальну карту, яка немов описує поточні події на фронті лінія до лінії - можете сміливо викидати її на смітник: по-перше, немає жодної можливості такі карти складати, по-друге - війська на фронті взагалі не лініями стоять друг навпроти друга, по-третє, під час активних бойових дій вони взагалі не стоять, а маневрують.
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07.09.2022 09:13 Відповісти
або взяти автомат і підти на 0, детально все роздивитися самому
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07.09.2022 09:49 Відповісти
https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375
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07.09.2022 13:54 Відповісти
Просто чудові новини!!!
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07.09.2022 09:34 Відповісти
Хоч liveuamap трохи випереджає події, але свято наближається!
liveuamap
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07.09.2022 12:53 Відповісти
Около 15 км освободили вчера.
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07.09.2022 09:36 Відповісти
принуждение кацапов к жестам доброй воли.
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07.09.2022 10:04 Відповісти
А эти все спешат со своими рисунками, пацаны у вас границы на рисунках толще чем населенные пункты.
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07.09.2022 14:02 Відповісти
 
 