ISW оновив карту бойових дій: нова лінія фронту в районі Балаклії. КАРТА
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Американський інститут вивчення війни (ISW), орієнтуючись на розрізнені повідомлення різних джерел про ситуацію в районі Балаклії, де українські частини напередодні пішли в наступ, оновив свою карту фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ISW.
За відомостями джерел, якими користується ISW, українці взяли селище Вербівка, прилегле до Балаклії з північного заходу, а також південно-західний район самої Балаклії, табори.
При цьому про вихід українських частин на трасу Балаклія - Куп'янськ, до населеного пункту Яковенкове, карта ISW не говорить, хоча деякі джерела, в тому числі проросійські, про це повідомляють - але ця інформація остаточно не підтверджена.
Топ коментарі
+52 Да-это-я
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+22 Igor 1 3f8143a8
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це просто свято моєї душі!
скиглення цього ********...!!!
Оце скиглення ********, а це для троллінгу зроблено
Це контора на грантах, яка вибрала собі пафосну назву. Ні до яких наукових організацій і інститутів вона відношення не має.
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