Рашисти вдарили по Харківщині та пошкодили газопровід на території Балаклійської громади, - ОВА. ФОТО

Внаслідок обстрілів Балаклійської громади на Харківщині пошкоджено газопровід.

Про це повідомляє Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне з сіл Балаклійської громади.

Без газопостачання залишилась тисяча будинків.

"АТ "Харківгаз" просить своїх клієнтів, у яких припинилася подача газу ввечері 25 липня, самостійно перекрити крани перед газовими приладами до проведення ремонтів газогону.



Водночас тривають роботи з відновлення газопостачання в деокупованих ЗСУ населених пунктах Харківського району. Проводяться ремонти на газорозподільних і будинкових мережах, а також зруйнованих ворогом газогонах", - йдеться в повідомленні.

Роботи триватимуть до повного пуску газу у всі домоволодіння.

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