Рашисти вдарили по Харківщині та пошкодили газопровід на території Балаклійської громади, - ОВА. ФОТО
Внаслідок обстрілів Балаклійської громади на Харківщині пошкоджено газопровід.
Про це повідомляє Харківська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок обстрілів пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне з сіл Балаклійської громади.
Без газопостачання залишилась тисяча будинків.
"АТ "Харківгаз" просить своїх клієнтів, у яких припинилася подача газу ввечері 25 липня, самостійно перекрити крани перед газовими приладами до проведення ремонтів газогону.
Водночас тривають роботи з відновлення газопостачання в деокупованих ЗСУ населених пунктах Харківського району. Проводяться ремонти на газорозподільних і будинкових мережах, а також зруйнованих ворогом газогонах", - йдеться в повідомленні.
Роботи триватимуть до повного пуску газу у всі домоволодіння.
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