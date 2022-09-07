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Війна не триватиме роками, втім швидкої перемоги не буде, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,армія,перемога

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що розв’язана Росією проти України війна швидко не закінчиться, але й не триватиме багато років.

Про це сказав в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Дивіться, я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз - це буде непроста війна; два - перемога буде за нами; три - не буде швидкої перемоги, але це точно не на роки-роки-роки, як ви зараз кажете", - сказав Данілов.

За його словами, Україні треба зробити так, щоб після нашої перемоги в росіян узагалі не було бажання, не було "зубів у роті когось покусати, не тільки нас".

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"І ми це обов’язково з вами зробимо, тоді будемо більш спокійні. Я не думаю, що нам треба порівнювати те, що відбувається з Ізраїлем, там трішки інша ситуація по багатьох процесах", - сказав секретар РНБО.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Уже война идёт восемь лет, когда закончить всё можно было ещё в 2014, когда Гиркин ********** со Славянска. Тогда другие паритеты стояли у руководства, тортами и магазинами рошен страну забивали, а сейчас дорогами и предательством .Нет, это война на долго будет, или до последнего кацапа, или пока ***** не придушат свои. Если уже женщин ставят на учёт военный ,то это о многом говорит. Тварь зеленая.
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07.09.2022 10:19
+7
Зачем всю эту ерунду Данилов говорит, причём ежедневно? У него нет конкретной работы, кроме лозунгов и демагогии?
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07.09.2022 10:20
+6
тожё так говорю, Порошёнко обогатился в 90!!!! раз. украл блин почти 29% бюджета!!
заодно и тебе в рот насрал. а Зеле запретил закупать снаряды и заставил кривляться и обзываться когда Джонсон "поднимал панику" шо рашка нападет.
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07.09.2022 10:27
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Все зрозумів. Готуємось на довгу війну до перемоги
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07.09.2022 10:18 Відповісти
А хто знає у що він був одягнений, коли це казав? Щоб правильно зрозуміти швидко чи роками все ж таки, дякую.
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07.09.2022 10:26 Відповісти
До війни готуємось довгою. It is what it is
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07.09.2022 10:31 Відповісти
Зеленский , говорил , что Порошенко зарабатывает на войне , получается теперь Вам выгодно разворовывать в промышленных масштабах КОНТЕЙНЕРАМИ И ВАГОНАМИ ,как это уже доказано в Запорожье
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07.09.2022 11:00 Відповісти
Уже война идёт восемь лет, когда закончить всё можно было ещё в 2014, когда Гиркин ********** со Славянска. Тогда другие паритеты стояли у руководства, тортами и магазинами рошен страну забивали, а сейчас дорогами и предательством .Нет, это война на долго будет, или до последнего кацапа, или пока ***** не придушат свои. Если уже женщин ставят на учёт военный ,то это о многом говорит. Тварь зеленая.
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07.09.2022 10:19 Відповісти
тожё так говорю, Порошёнко обогатился в 90!!!! раз. украл блин почти 29% бюджета!!
заодно и тебе в рот насрал. а Зеле запретил закупать снаряды и заставил кривляться и обзываться когда Джонсон "поднимал панику" шо рашка нападет.
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07.09.2022 10:27 Відповісти
та не, не в 90, а 290 раз обогатился Порошенко, плохо посчитали
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07.09.2022 10:33 Відповісти
точно, уже почти до триста дотянул, а Ермак все ноет что бритву украл заодно и пиджак. у Зели то, Ермак просто какой то президент, а главарь офиса - Зеля. )
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07.09.2022 12:43 Відповісти
Класиків найвеличніших не слухаєте. На стадіоні була мова про збагачення у 82 рази. Не перебільшуйте. Таким перебільшенням ви допомагаєте проклятому "баризі" у протистоянні з сонцесяйним "оманським невтіком"
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07.09.2022 17:29 Відповісти
так проклята борига навіть після обрання Єромака продовжує красти. Ліпєцка фабрика трильйон рублів недавно принесла боризі - дав на армію, та й то "піар" якісь копійки, пачєму нє сідіт!!1?7777??

в принципі бидло схаває.
я не фанат ПОП-а, але ясно шо Адміністрація то тобі не Офіс. Єрмак бл., ужоснах!
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17.09.2022 08:06 Відповісти
Зачем всю эту ерунду Данилов говорит, причём ежедневно? У него нет конкретной работы, кроме лозунгов и демагогии?
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07.09.2022 10:20 Відповісти
Если бы только Данилов, этим пустословием занимаются все чиновники и непонятные блогеры ( а-ля Антонина Геращенко) . А вот конкретики о проделанной работе - ноль, ну если не считать , что он одел рубашку в стиле милитари .
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07.09.2022 11:11 Відповісти
Спасибо утешил!!! Нам это говно лет 100 разгребать придется, а ты нам про год плетешь...
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07.09.2022 10:22 Відповісти
ну мають щось казати, не будуть же говорити що все, пакуйте валізи тут майбутнього уже немає, тоді сенс цієї війни якщо всі звалять, а то що війна буде мати катастрофічні значеняя як для економіки,демографії і так далі адекватним людям ітак зрозуміло, потрібно усе це буде відбудовувати і відновлювати роками, читав британських спеціалістів які говорили щоб Україні повернутися до довоєнного рівня ************ десятиліття
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07.09.2022 10:27 Відповісти
ти єврей? я також ні.
Ізраїль щось ніхера не десятиліттями відновлювався.
та й Аденауер теж заперечить. Рейх рознесли вщент, але за скільки там, може 8 років все стало як і тоді коли вулицями бігали крєпкі рібята і просили іудеїв не заважати руху вперед...
гггг, ну, типу по економіці а не по дурних біганинах і "маршах арійців"
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17.09.2022 08:11 Відповісти
Роби, що мусиш, й нехай буде те, що буде. Увесь 3,14здеж - то омана. Не треба очікувати що хтось подарує перемогу. Просто прийняти той факт, що вона залежить від кожного з нас.
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07.09.2022 10:25 Відповісти
Це він чим символізував? Шкарпетками спеціального кольору, чи чимось другим?
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07.09.2022 10:28 Відповісти
шкарпетки то нібито до Джастіна. Теж підтримує Єрмака, ой, хто там у нас презекомандувач, а, якесь загубивше бритву і піджак сувороморде чепушило.
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07.09.2022 10:32 Відповісти
завтра путина шлепнут и Ермак отберет Днобасс, а Данилов шо сделает? Правильно - будто и не обосрался. ни разу.
как же я ненавижу таких "ванг". вот как и Буткевич: войнанадолговласнесловобоху блаблабла. Ты кто *****? какого хрена ты "гадаешь"? то же самое и веруны - снамебох - ты тупой раб, бох видно и со сталиным был когда он голодоморы делал, да?
сорри, просто очень не люблю пи..., а, не люблю Арестовича, вот и все сказано шоб не материться то
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07.09.2022 10:30 Відповісти
"Війни починають, коли хочуть, але кінчають - коли можуть". © Нікколо Макіавеллі
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07.09.2022 10:39 Відповісти
дурак.
може коли "змушені"?
Сралін теж дуже хотів всю Європу, але рузвельт міг знищити(жаль що "міг") москву і вождь за звичкою навантажив сортір і наказав орді варварів не чіпати пяндосафф
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17.09.2022 08:14 Відповісти
"Война не продлится годами, впрочем, скорой победы не будет", Так это и Гиркин сказал, тоже мне новость.. )
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07.09.2022 10:41 Відповісти
Готуємося до довготривалою позиційної війни на роки (яка не буде тривати роками)
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07.09.2022 10:44 Відповісти
А якщо замість перемоги буде Мінськ-25, то скажемо що проіпали
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07.09.2022 10:45 Відповісти
Ох ... ное заявление. Видно, что человек полгода не спал и всё думал, что бы такое умногениальное родить.
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07.09.2022 11:22 Відповісти
Данілова непокоять лаври Абдрістовіча? Щось занадто багато його останнім часом в інфо просторі.
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07.09.2022 11:40 Відповісти
Непохожая потому что Украина на стороне Израиля. Как была на стороне НАТО в Югославии. На стороне США и Великобритании в Ираке (хотя об этом ее никто не просил), на стороне вторжения в Афганистан. Только идиот Янукович не был в команде чирлидерш бомбардировок Ливии.
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07.09.2022 13:16 Відповісти
Повна шиза косить.
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07.09.2022 13:27 Відповісти
Когда войсками врага командовали охранник магазина и мойщик машин война длилась 8 лет. А теперь все закончится за пару лет?
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07.09.2022 13:36 Відповісти
Данілов правий, війна буде тягтись - бо агресивні росіяни (агроси) ще кусаються, але мотика вже б"є і АГРОСІЯ (агресивна росія) з часом поникне. Слава Україні.
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07.09.2022 13:37 Відповісти
 
 