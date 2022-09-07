Війна не триватиме роками, втім швидкої перемоги не буде, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що розв’язана Росією проти України війна швидко не закінчиться, але й не триватиме багато років.
Про це сказав в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Дивіться, я дуже обережно, ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз - це буде непроста війна; два - перемога буде за нами; три - не буде швидкої перемоги, але це точно не на роки-роки-роки, як ви зараз кажете", - сказав Данілов.
За його словами, Україні треба зробити так, щоб після нашої перемоги в росіян узагалі не було бажання, не було "зубів у роті когось покусати, не тільки нас".
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"І ми це обов’язково з вами зробимо, тоді будемо більш спокійні. Я не думаю, що нам треба порівнювати те, що відбувається з Ізраїлем, там трішки інша ситуація по багатьох процесах", - сказав секретар РНБО.
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заодно и тебе в рот насрал. а Зеле запретил закупать снаряды и заставил кривляться и обзываться когда Джонсон "поднимал панику" шо рашка нападет.
в принципі бидло схаває.
я не фанат ПОП-а, але ясно шо Адміністрація то тобі не Офіс. Єрмак бл., ужоснах!
Ізраїль щось ніхера не десятиліттями відновлювався.
та й Аденауер теж заперечить. Рейх рознесли вщент, але за скільки там, може 8 років все стало як і тоді коли вулицями бігали крєпкі рібята і просили іудеїв не заважати руху вперед...
гггг, ну, типу по економіці а не по дурних біганинах і "маршах арійців"
как же я ненавижу таких "ванг". вот как и Буткевич: войнанадолговласнесловобоху блаблабла. Ты кто *****? какого хрена ты "гадаешь"? то же самое и веруны - снамебох - ты тупой раб, бох видно и со сталиным был когда он голодоморы делал, да?
сорри, просто очень не люблю пи..., а, не люблю Арестовича, вот и все сказано шоб не материться то
може коли "змушені"?
Сралін теж дуже хотів всю Європу, але рузвельт міг знищити(жаль що "міг") москву і вождь за звичкою навантажив сортір і наказав орді варварів не чіпати пяндосафф