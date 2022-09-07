Война не продлится годами, впрочем, скорой победы не будет, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что развязанная Россией против Украины война быстро не закончится, но и не продлится много лет.
Об этом сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Смотрите, я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз - это будет непростая война; два - победа будет за нами; три - не будет скорой победы, но это точно не на годы-годы-годы, как вы сейчас говорите", - сказал Данилов.
По его словам, Украине нужно сделать так, чтобы после нашей победы у россиян вообще не было желания, не было "зубов во рту кого-нибудь покусать, не только нас".
"И мы это обязательно с вами сделаем, тогда будем более спокойны. Я не думаю, что нам нужно сравнивать то, что происходит с Израилем, там немного другая ситуация по многим процессам", - сказал секретарь СНБО.
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заодно и тебе в рот насрал. а Зеле запретил закупать снаряды и заставил кривляться и обзываться когда Джонсон "поднимал панику" шо рашка нападет.
в принципі бидло схаває.
я не фанат ПОП-а, але ясно шо Адміністрація то тобі не Офіс. Єрмак бл., ужоснах!
Ізраїль щось ніхера не десятиліттями відновлювався.
та й Аденауер теж заперечить. Рейх рознесли вщент, але за скільки там, може 8 років все стало як і тоді коли вулицями бігали крєпкі рібята і просили іудеїв не заважати руху вперед...
гггг, ну, типу по економіці а не по дурних біганинах і "маршах арійців"
как же я ненавижу таких "ванг". вот как и Буткевич: войнанадолговласнесловобоху блаблабла. Ты кто *****? какого хрена ты "гадаешь"? то же самое и веруны - снамебох - ты тупой раб, бох видно и со сталиным был когда он голодоморы делал, да?
сорри, просто очень не люблю пи..., а, не люблю Арестовича, вот и все сказано шоб не материться то
може коли "змушені"?
Сралін теж дуже хотів всю Європу, але рузвельт міг знищити(жаль що "міг") москву і вождь за звичкою навантажив сортір і наказав орді варварів не чіпати пяндосафф