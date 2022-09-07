Роспропаганда повідомляє, що бійці самарського та башкирського поліцейського спецназу потрапили в оточення ЗСУ під Балаклією

Бійців самарського та башкирського спеціальних загонів швидкого реагування (СОБР) взято в котел під Балаклією на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це пишуть в пропагандистських Telegram-каналах РФ.

Так, першими про те, що у відбитті контрнаступу ЗСУ бере участь СОБР написало видання "Известия". 6 вересня о 22:02 воно опублікувало повідомлення з посиланням на джерело про те, що підрозділи 2-го корпусу "Народної міліції ЛНР" за підтримки бійців СОБР та ОМОН нібито успішно зупинили контрнаступ ЗСУ у напрямку Балаклії.

Після цього в пропагандистських-каналах у Telegram почали з'являтися повідомлення про "плачевне становище СОБР".

Повідомлялось про те, що Самарський СОБР в оточенні та шанси в нього "такі собі".

Один з телеграм-каналів РФ заявив, що бійці самарського СОБР перебувають в оточенні і перестали виходити на зв'язок. Його наступне повідомлення про СОБР під Балаклією закінчується словами "Самара! Башкирія! Моліться за них".

Водночас інші телеграм-канали повідомляли, .що два зведені загони Росгвардії вже більше доби "борються у повному оточенні під Волоховим Яром" (Чугуївський район Харківської області). Пізніше стало відомо, що це самарський та башкирський СОБР.

Пропагандисти розповідали, що бійці СОБР "тримають оборону" і ведуть "загальновійськовий бій проти ворога", а самарський та башкирський СОБР "увійдуть у славну історію російського воєводства".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міськрада Балаклії закликає дотримуватися режиму інформаційної тиші та чекати на офіційні заяви Генштабу чи Міноборони