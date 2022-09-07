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війна (56406) Харківщина (4276) Балаклія (245)

Роспропаганда повідомляє, що бійці самарського та башкирського поліцейського спецназу потрапили в оточення ЗСУ під Балаклією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Бійців самарського та башкирського спеціальних загонів швидкого реагування (СОБР) взято в котел під Балаклією на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це пишуть в пропагандистських Telegram-каналах РФ.

Так, першими про те, що у відбитті контрнаступу ЗСУ бере участь СОБР написало видання "Известия". 6 вересня о 22:02 воно опублікувало повідомлення з посиланням на джерело про те, що підрозділи 2-го корпусу "Народної міліції ЛНР" за підтримки бійців СОБР та ОМОН нібито успішно зупинили контрнаступ ЗСУ у напрямку Балаклії.

Після цього в пропагандистських-каналах у Telegram почали з'являтися повідомлення про "плачевне становище СОБР".

Повідомлялось про те, що Самарський СОБР в оточенні та шанси в нього "такі собі".

Один з телеграм-каналів РФ заявив, що бійці самарського СОБР перебувають в оточенні і перестали виходити на зв'язок. Його наступне повідомлення про СОБР під Балаклією закінчується словами "Самара! Башкирія! Моліться за них".

Водночас інші телеграм-канали повідомляли, .що два зведені загони Росгвардії вже більше доби "борються у повному оточенні під Волоховим Яром" (Чугуївський район Харківської області). Пізніше стало відомо, що це самарський та башкирський СОБР.

Пропагандисти розповідали, що бійці СОБР "тримають оборону" і ведуть "загальновійськовий бій проти ворога", а самарський та башкирський СОБР "увійдуть у славну історію російського воєводства".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
Слава ЗСУ !

під Балаклеєю наші дуже вдало - обійшли місто з півночі і півдня
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07.09.2022 11:15
+52
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07.09.2022 11:42
+45
Это очень жирный улов, ценные "кадры". Поэтому ни в коем случае не дать им уйти, а при сопротивление уничтожать до единого. Хотя опция сдачи, для дальнейшего обмена на защитников Мариуполя тоже остаётся. Но всё-таки эту Дичь надо прибивать всеми средствами
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07.09.2022 11:18
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...бійці СОБР "тримають оборону" і ведуть "загальновійськовий бій проти ворога", а самарський та башкирський СОБР "увійдуть у славну історію російського воєводства".

Ну, да, так и войдут в историю - ногами вперед!
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07.09.2022 11:38 Відповісти
НАДО БРАТЬ В ПЛЕН И ДАТЬ ПЛЕННЫМ ВЫСТУПИТЬ С ОБРАЩЕНИЕМ О БЕСМЫСЛЕННОСТИ ВОЙНЫ И О СДАЧЕ В ПЛЕН. СЛАВА ЗСУ!
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07.09.2022 11:39 Відповісти
Подогнать кацапский "Солнецепёк", ипануть по СОБРу и растиражировать на весь мир, что русские своих в плену не бросают....
РФ надо бить их же оружием !!!
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07.09.2022 11:43 Відповісти
Главное чтобы Дерьмак не вмешался и не приказал нашим выпустить рашистов в знак доброй воли
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07.09.2022 11:45 Відповісти
А с чего подобные идеи, когда такое было?
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07.09.2022 11:50 Відповісти
Мусорня в окопах ? ! Это утиль. Из рассчета, на 100 000 жителей ***************, приходится 547 мусоров. Точно сказано ЛЕГО
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07.09.2022 11:45 Відповісти
По-максимуму в плен. Наших у них гораздо больше чем ихних у нас. И это не какое-то мясо из ДЛНР, СОБР обменяют...
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07.09.2022 11:48 Відповісти
Наші динировців в полон майже не беруть, а цих якщо москалі написали що вони в котлі, то вже або вбили, або полонили, вони останнім часом почали багато розмахувати білим прапором.
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07.09.2022 11:58 Відповісти
И дарагаааая не узнаааееет,какой башкирца был конееец...
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07.09.2022 11:52 Відповісти
краще б повідомили про те, що всі ті кацапи вже здохли.
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07.09.2022 11:56 Відповісти
обмінний фонд. то всяких уркаганів не треба брати
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07.09.2022 12:01 Відповісти
так наші наступають і там. Я і не знав.
Бережи і помагай Господь!
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07.09.2022 12:00 Відповісти
Тепер будуть один одного бити та по автозакам завантажувати, це вам не студени
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07.09.2022 12:00 Відповісти
Маю надію що рос, проплаГандони незабаром напишуть: "Бійців самарського та башкирського спеціальних загонів швидкого реагування (СОБР)" Джерело: https://censor.net/ua/n3365591, зникли в котлі під Балаклією на Харьківщині! Головне, що "жігуль" ні кому не дістанеться!
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07.09.2022 12:02 Відповісти
Я башкир, но я башкир из Самары
Знал я каждый в ней сортир, все амбары
Скоро "Куйбышев" ***** впишет с честью
Вновь Самара-городок станет песней.

Я под Харьковом попал в окруженье
И привиделось во сне мне виденье
Нет подмоги, полегли все братишки...
А жена в новом авто с *********.
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07.09.2022 12:08 Відповісти
"илитных" жандармов, значит, послали в пехоту. Гут, гут.
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07.09.2022 12:11 Відповісти
самарский и башкирский СОБР "войдут в славную историю российского воеводства".

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07.09.2022 12:14 Відповісти
Щось на Цензорі часто "тєкст по дєбільному напісан".Пояснюю ,що "славной історії сруского воєводства " бути не може від слова взагалі. А для писак : воєводствj, як теріторіальна, одиниця є в Польщі"!
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07.09.2022 12:31 Відповісти
перекладали автоматом гугл-транслейт. В оригіналі, видать, там останнє слово "воинства"
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07.09.2022 13:00 Відповісти
чурбанье, орда 👎👎👎
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07.09.2022 12:34 Відповісти
Вам не удасться теперь сбежать
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !
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07.09.2022 12:39 Відповісти
ОГОНЬ!!!
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07.09.2022 12:40 Відповісти
Вот эта фраза о "славной истории" говорит о том, что кацапы их уже заочно похоронили.
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07.09.2022 12:43 Відповісти
Знову земляки бушують?
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07.09.2022 12:44 Відповісти
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07.09.2022 14:14 Відповісти
Уничтожайте всех ********* до одного! Они нас не пожалели бы
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07.09.2022 12:55 Відповісти
В полон і на зону
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07.09.2022 13:36 Відповісти
Подарок Украины конгрессу свободных народов России
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07.09.2022 14:03 Відповісти
Вытеснить на берег и пусть в плавь без плавсредств перебираются, желательно с оружием. Что бы потом не говорили о негуманном отношении.
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07.09.2022 14:12 Відповісти
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07.09.2022 14:15 Відповісти
Русское воеводство существовало до начала 18. века, а у нас нынче 21.
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07.09.2022 15:06 Відповісти
все помолились за самару и башкирию??
святой Отец, чтобы они сдохли и были прокляты до последнего колена, за все то, что они натворили в Украине. Аминь!
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07.09.2022 20:59 Відповісти
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