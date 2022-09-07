Роспропаганда повідомляє, що бійці самарського та башкирського поліцейського спецназу потрапили в оточення ЗСУ під Балаклією
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Бійців самарського та башкирського спеціальних загонів швидкого реагування (СОБР) взято в котел під Балаклією на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це пишуть в пропагандистських Telegram-каналах РФ.
Так, першими про те, що у відбитті контрнаступу ЗСУ бере участь СОБР написало видання "Известия". 6 вересня о 22:02 воно опублікувало повідомлення з посиланням на джерело про те, що підрозділи 2-го корпусу "Народної міліції ЛНР" за підтримки бійців СОБР та ОМОН нібито успішно зупинили контрнаступ ЗСУ у напрямку Балаклії.
Після цього в пропагандистських-каналах у Telegram почали з'являтися повідомлення про "плачевне становище СОБР".
Повідомлялось про те, що Самарський СОБР в оточенні та шанси в нього "такі собі".
Один з телеграм-каналів РФ заявив, що бійці самарського СОБР перебувають в оточенні і перестали виходити на зв'язок. Його наступне повідомлення про СОБР під Балаклією закінчується словами "Самара! Башкирія! Моліться за них".
Водночас інші телеграм-канали повідомляли, .що два зведені загони Росгвардії вже більше доби "борються у повному оточенні під Волоховим Яром" (Чугуївський район Харківської області). Пізніше стало відомо, що це самарський та башкирський СОБР.
Пропагандисти розповідали, що бійці СОБР "тримають оборону" і ведуть "загальновійськовий бій проти ворога", а самарський та башкирський СОБР "увійдуть у славну історію російського воєводства".
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Ну, да, так и войдут в историю - ногами вперед!
РФ надо бить их же оружием !!!
Бережи і помагай Господь!
Знал я каждый в ней сортир, все амбары
Скоро "Куйбышев" ***** впишет с честью
Вновь Самара-городок станет песней.
Я под Харьковом попал в окруженье
И привиделось во сне мне виденье
Нет подмоги, полегли все братишки...
А жена в новом авто с *********.
Будь вас хоть сотня , хоть три , хоть пять ,
Всем вам , проклятым , гореть в аду …
Я - ПРАВОСУДИЕ ! Я - ПРИДУ !
святой Отец, чтобы они сдохли и были прокляты до последнего колена, за все то, что они натворили в Украине. Аминь!