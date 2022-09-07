В РФ розпочались процеси, які вже не влаштовують керівництво країни, - Данілов
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У Росії вже розпочалися певні процеси, які не влаштовують керівництво країни.
Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми отримуємо дані соцдосліджень, які безпосередньо спецслужби Російської Федерації проводять на своїй території. Я можу сказати, що там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу - не в березні, не у квітні, а от два місяці як почали набирати обертів", - сказав Данілов.
За його словами, у дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від того колоніального стану. Вже є перша десятка цих регіонів.
"Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів. Чи знають росіяни про ці території? Так, вони знають про ці території. У них зараз велике питання, що з цим робити, тому що це зупинити буде неможливо. Чому? Тому що цей процес почнеться, він набиратиме обертів, і воно цим (розвалом федерації. - ред.) закінчиться", - додав секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
И даже более того, как мне кажется, тайно будет поддерживать россию от окончательного распада.
Она(россия) уже полумертвая, несмотря на густой слой косметики(а от этого еще страшнее), она гниет, она уже расползается сама по себе.
А кому нужен развалившийся труп бывшего государства с горами ядерного оружия.
Думаю, что концепция Запада относительно россии - сделать ей максимально больно, но не добивать. Пусть вымирает естественным путем.
І десь ближче до кінця століття "проект росія" закриється. Це коли все піде нормально. Але якщо почнеться великий рух, то що і як там буде, тільки Всевишньому відомо.
В одному я впевнений - світ у будь-якому його вигляді відродиться. Але вже без історичного непорозуміння за назвою росія. У підручники історії, туди, де Рим, Візантія, Халіфат, Австро-Угорщина, Ототоманська імперія та ін.
Та ні, паРашка після воєнної поразки сама розвалиться скоріше ніж за 50-60 років, закономірний історичний процес, що вже не раз було яскраво продемонстровано, суттєві зміни там відбуваються після поразки у війні (Кримська війна 1853-1856 р.р., рАсєйсько-японська 1904-1905 р.р., Перша світова, афганська).
А ЯО самі віддадуть ще і просити будуть забрати, за "ніжки" тільки не Буша, а Байдена чи наступного президента.
З другим абзацем згоден на усі 100%.
А китай і так контролює експорт всій таблиці Менделеєва.
Ну і Захід теж уже давно не той, що останні вибори в США яскраво доказали
ЦРУ не прогнозувало !
Отак і рашка розвалиться миттєво , це буде сюрпризом , для кого приємним , а для кого і неприємним.
Теперь залишилось дочекатись, коли біля неї пердне стара бабця, яка прийде покопирсатись у продуктовому смітнику, щоб усе це рухнуло, й завалило нах*й усіх цих довбо(ОЙ)бів, довбо(ОЙ)бок і довбо(ОЙ)бнят...
А що він на своєї посаді робить?