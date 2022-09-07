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В РФ розпочались процеси, які вже не влаштовують керівництво країни, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

У Росії вже розпочалися певні процеси, які не влаштовують керівництво країни.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов сказав в інтерв’ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми отримуємо дані соцдосліджень, які безпосередньо спецслужби Російської Федерації проводять на своїй території. Я можу сказати, що там розпочалися процеси, які вже не влаштовують керівництво Російської Федерації. Вони розпочалися не відразу - не в березні, не у квітні, а от два місяці як почали набирати обертів", - сказав Данілов.

За його словами, у дослідженнях є території, які вже готові звільнятися від того колоніального стану. Вже є перша десятка цих регіонів.

"Ми розуміємо, хто буде, умовно кажучи, в авангарді всіх процесів. Чи знають росіяни про ці території? Так, вони знають про ці території. У них зараз велике питання, що з цим робити, тому що це зупинити буде неможливо. Чому? Тому що цей процес почнеться, він набиратиме обертів, і воно цим (розвалом федерації. - ред.) закінчиться", - додав секретар РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вербує громадян Білорусі для війни проти України та відправляє через свою територію, - Данілов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Другими словами - те гівно яким була склеїна ця купа кривих трухлявих гілок, під назвою "вілікая-магучая расія" - облупилось і обсипалося!
Теперь залишилось дочекатись, коли біля неї пердне стара бабця, яка прийде покопирсатись у продуктовому смітнику, щоб усе це рухнуло, й завалило нах*й усіх цих довбо(ОЙ)бів, довбо(ОЙ)бок і довбо(ОЙ)бнят...
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07.09.2022 11:55
+8
Проще говоря, процесс распада России уже начался. Москва и Санкт-Петербург это не Россия, это паразиты на теле России. Россия начинается там на расстоянии 50 км от Москвы, голодная, холодная, пьяная, нищая, матерная. И это притом, что например, Сибирь добывает нефть, газ пушнину, лес, алмазы, золото и всю таблицу Менделеева и живет в такой нищете. При отделении от Московии это будет богатый, процветающий край. Поэтому, Украина поддерживает процесс распада последней империи, тюрьмы народов.
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07.09.2022 11:43
+7
Не буде. Ніколи. Бо воним по суті раби. Просто хазяїн буде інший - вузькоокий.
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07.09.2022 11:47
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07.09.2022 11:36 Відповісти
Гниди прибрати від влади в Україні!
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07.09.2022 11:39 Відповісти
Ну их ***** с такими занятиями
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07.09.2022 12:50 Відповісти
Рашисты уехали и уже не вернутся! Жить всяким Сыктывкарам стало чуть легч
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07.09.2022 11:37 Відповісти
Та хаи валяця -- нам би іх виперти.
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07.09.2022 11:41 Відповісти
Ветеринар, годі базікати - у нашій країні завдяки вам проблем не менше в усіх напрямках!
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07.09.2022 11:42 Відповісти
Проще говоря, процесс распада России уже начался. Москва и Санкт-Петербург это не Россия, это паразиты на теле России. Россия начинается там на расстоянии 50 км от Москвы, голодная, холодная, пьяная, нищая, матерная. И это притом, что например, Сибирь добывает нефть, газ пушнину, лес, алмазы, золото и всю таблицу Менделеева и живет в такой нищете. При отделении от Московии это будет богатый, процветающий край. Поэтому, Украина поддерживает процесс распада последней империи, тюрьмы народов.
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07.09.2022 11:43 Відповісти
Не буде. Ніколи. Бо воним по суті раби. Просто хазяїн буде інший - вузькоокий.
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07.09.2022 11:47 Відповісти
Вот вам и объяснение почему Байден категорически против объявления россии - "государством спонсором терроризма".
И даже более того, как мне кажется, тайно будет поддерживать россию от окончательного распада.
Она(россия) уже полумертвая, несмотря на густой слой косметики(а от этого еще страшнее), она гниет, она уже расползается сама по себе.
А кому нужен развалившийся труп бывшего государства с горами ядерного оружия.
Думаю, что концепция Запада относительно россии - сделать ей максимально больно, но не добивать. Пусть вымирает естественным путем.
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07.09.2022 11:50 Відповісти
Після розпаду вони не зможуть ні утримувати ядерний арсенал, ні обслуговувати, ні оновлювати - от в чому суть.
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07.09.2022 12:01 Відповісти
Тому я й думаю, що Захід на остаточний розпад Росії не погодиться. Дадуть їм час зогнити природним шляхом, десь 50-60 років, зміна двох поколінь. За цей час і совки посдихають, і населення скоротиться до 60-70 млн. і ядерна зброя прийде в непридатність (у неї також свої терміни придатності).
І десь ближче до кінця століття "проект росія" закриється. Це коли все піде нормально. Але якщо почнеться великий рух, то що і як там буде, тільки Всевишньому відомо.
В одному я впевнений - світ у будь-якому його вигляді відродиться. Але вже без історичного непорозуміння за назвою росія. У підручники історії, туди, де Рим, Візантія, Халіфат, Австро-Угорщина, Ототоманська імперія та ін.
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07.09.2022 12:11 Відповісти
arye z.

Та ні, паРашка після воєнної поразки сама розвалиться скоріше ніж за 50-60 років, закономірний історичний процес, що вже не раз було яскраво продемонстровано, суттєві зміни там відбуваються після поразки у війні (Кримська війна 1853-1856 р.р., рАсєйсько-японська 1904-1905 р.р., Перша світова, афганська).
А ЯО самі віддадуть ще і просити будуть забрати, за "ніжки" тільки не Буша, а Байдена чи наступного президента.

З другим абзацем згоден на усі 100%.
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07.09.2022 12:38 Відповісти
Це була б розумна стратегія Заходу, якби не було китаю.
А китай і так контролює експорт всій таблиці Менделеєва.
Ну і Захід теж уже давно не той, що останні вибори в США яскраво доказали
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07.09.2022 15:04 Відповісти
Відповідь Байдена пов'язана з Європою і її економікою.Нам від цього не кисло і не холодно.Головне-щоб нам зброю давали!
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07.09.2022 12:04 Відповісти
СРСР якось розпався з горами ЯЗ, ну лишиться один регіон з ЯЗ, інші будуть вільні.
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07.09.2022 12:05 Відповісти
Ну були деякі проблеми та питання - он у України залишалася ЯЗ. Правдами і неправдами у нас її вициганили (підараси). А там є купа регіонів з їбанутими (релігійними) лідерами типу чеченців, дагестанців і т.п. І що їм прийде в голову - хз.
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07.09.2022 12:17 Відповісти
ну вот имеем ********* кацапского "лидера" с кучей яо, ресурсов и быдлонарода, который решил захватить чужие территории, уничтожить города и поубивать кучу народа (уже сотни тысяч, наверное), официально грозясь применить яо (еще с 14го года) и устраивая ядерный терроризм и шантаж в реальности, уже сейчас. и чем он лучше неизвестных перспективных "чеченців", "дагестанців" и т.п.? и что они лично вам плохого сделали по сравнению с кацапами на сейгодняшний день? и что им может прийти в голову хуже чем сейчас?
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07.09.2022 13:27 Відповісти
Ну от. А буде так 5-6. Які ще й між собою будуть ворогувати.
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07.09.2022 14:14 Відповісти
Северная Корея вроде не бузит сильно. страшилки о "расползании ядерного оружия" это из серии "смотрите сколько он наворовал - значит больше не будет, давайте его выберем", имхо (ну и результат обычно очевиден). ну и чтобы не использовать яо был придуман ядерный паритет, в смысле кто использует - тому сразу гайки, в буквальном смысле. и Хйло его нарушил, и вместо того чтобы хотя бы сразу культурно объяснить, что так делать не следует, все на это положили большой и толстый. теперь - очевидно продолжение, ядерный шантаж ядерными станциями, позже - очевидно - ядерные удары на которые придется ответить, причем более массированно и не конвенциально, как бы кому-то не хотелось "экономически".
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07.09.2022 14:27 Відповісти
Я взагалі написав чуваку, що буде не один регіон, а кілька. Все можна зробити і контролювати. Питання в витрачених зусиллях. Але, щоб ви не казали, як би я сам до цьоьго не відносився - це є великим стримуючим фактором для колективного Заходу. І це факт. А ми з вами можемо тут скільки завгодно про це говорити.
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07.09.2022 14:36 Відповісти
Коли СРСР розпадався, при владі були адекватні правителі, Горбачов та Єльцин. А що буває, коли в країні, що розпадається, править фанатик, маніяк і вбивця, дивіться історію колишньої Югославії 90-х років. Ось Югославія може і повторитися в Росії, там при владі зараз путіношевич. Тільки не з автоматами та гарматами, а з ядерними ракетами. Усі проти всіх із усіх калібрів.
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07.09.2022 12:18 Відповісти
Подобається варіант з "мочиловом" між улусами. Лайк.
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07.09.2022 12:59 Відповісти
Нету у бедных государств ядерного оружия. Дорогое удовольствие содержать его. Ядерная программа Ирана была свёрнута в своё время именно по этой причине.
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07.09.2022 12:56 Відповісти
Та не сперечайтеся , гарячі українські хлопці ! Хто в 1991 році міг зпрогнозувати розвал сесесерії ?
ЦРУ не прогнозувало !
Отак і рашка розвалиться миттєво , це буде сюрпризом , для кого приємним , а для кого і неприємним.
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07.09.2022 12:59 Відповісти
Другими словами - те гівно яким була склеїна ця купа кривих трухлявих гілок, під назвою "вілікая-магучая расія" - облупилось і обсипалося!
Теперь залишилось дочекатись, коли біля неї пердне стара бабця, яка прийде покопирсатись у продуктовому смітнику, щоб усе це рухнуло, й завалило нах*й усіх цих довбо(ОЙ)бів, довбо(ОЙ)бок і довбо(ОЙ)бнят...
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07.09.2022 11:55 Відповісти
Нет там никаких процессов кроме воровства, пьянства, имперского величия, крепостного права и религиозного мракобесия
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07.09.2022 11:59 Відповісти
Так це і є процес.
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07.09.2022 12:07 Відповісти
Нет это абсцесс - гнойное воспаление
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07.09.2022 12:22 Відповісти
Данилов, кончай мямлить как Залдостанов. Так и скажи - в Мордоре челядь начинает роптать и пузырится. Скоро разделится на части.
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07.09.2022 12:19 Відповісти
а хіба не навпаки, з такою владою Україна сама розпадеться, без тепла і електрики без їжі взимку
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07.09.2022 12:42 Відповісти
Стадо крупного и мелкого скота против пастуха? Невевоятно и не факт!
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07.09.2022 12:56 Відповісти
Чим далі тім більше цей пан перетворюється на блохера щось посередині між злим одесітом та іудушкою тарасиком.
А що він на своєї посаді робить?
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07.09.2022 13:27 Відповісти
У Арестовича появился конкурент.
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07.09.2022 13:42 Відповісти
не мной сказано: китайцы будут пить чай в Челябинске
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07.09.2022 13:59 Відповісти
Бл.ядины путинячьи начали что-то подозревать?
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07.09.2022 14:15 Відповісти
 
 