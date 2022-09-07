Європарламентарі висунули український народ і Зеленського на премію Сахарова
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Група Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті висуває український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки.
Про це повідомляється на сайті ЄНП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Депутатка Європарламенту, віцеголова групи ЄНП із закордонних справ Раса Юкнявічене: "Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв".
Вона висловила сподівання, що кандидатуру президента Зеленського та українського народу підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті.
ЄНП є найбільшою політичною групою в Європарламенті, до її складу входять 176 депутатів з усіх держав-членів ЄС. Зазначається, що група ЄНП однією з перших закликала до ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо та газ, а також до відключення російських банків із системи SWIFT.
Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова, була започаткована Європейським парламентом у 1988 році. Премію присуджують людям або громадським організаціям, які відзначилися у справі захисту прав людини та основоположних свобод. Розмір премії складає 50 тисяч євро.
У 2021 році премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, у 2020 році білоруська опозиція, а 2018 року - український режисер Олег Сенцов, якого на той час утримували у в'язниці в Росії.
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про ЗЄліну "свободу" дивіться вище, а стосовно наявності думки в його голові, то шановній комісії з нагороджень варто було б простукати голову Буратіни - бо потім невдобно вийде
З народом все зрозуміло, але до чого тут той хлопець з кварталу?
Типа миротворец,который украинские территории кацам подарит и будет мир.
Хитрый ход.
пуТін ***** ...........а европейці збагнули це 8 років по тому.....
Зеленський разом набрали тільки 46% від тих , хто прийшли на голосування.Більшості понад 50% громадян країни нема.
Решили дать ему официально,можа нажрется и оставит бюджет в покое.
Когда начинает от себя говорить - чистая шизофазия!
Шизофазия - симптом психических расстройств, выражающийся в речевой разорванности - нарушении структуры речи, при которой, в отличие от речевой бессвязности (потока несвязанных слов), фразы строятся правильно, однако не несут никакой смысловой нагрузки, а содержание речи соответствует содержанию бреда.
Як частина українського народу з радістю від цього лайна відмовляюся.