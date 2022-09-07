Європарламентарі висунули український народ і Зеленського на премію Сахарова

Група Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті висуває український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки.

Про це повідомляється на сайті ЄНП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Депутатка Європарламенту, віцеголова групи ЄНП із закордонних справ Раса Юкнявічене: "Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв".

Вона висловила сподівання, що кандидатуру президента Зеленського та українського народу підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті.

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ЄНП є найбільшою політичною групою в Європарламенті, до її складу входять 176 депутатів з усіх держав-членів ЄС. Зазначається, що група ЄНП однією з перших закликала до ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо та газ, а також до відключення російських банків із системи SWIFT.

Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова, була започаткована Європейським парламентом у 1988 році. Премію присуджують людям або громадським організаціям, які відзначилися у справі захисту прав людини та основоположних свобод. Розмір премії складає 50 тисяч євро.

У 2021 році премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, у 2020 році білоруська опозиція, а 2018 року - український режисер Олег Сенцов, якого на той час утримували у в'язниці в Росії.

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