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Європарламентарі висунули український народ і Зеленського на премію Сахарова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сенцов

Група Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті висуває український народ і президента України Володимира Зеленського на цьогорічну премію Сахарова за свободу думки.

Про це повідомляється на сайті ЄНП, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Депутатка Європарламенту, віцеголова групи ЄНП із закордонних справ Раса Юкнявічене: "Ми не сумніваємося, що хоробрий народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським заслуговує отримати цьогорічну премію Сахарова за свободу думки. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях битв".

Вона висловила сподівання, що кандидатуру президента Зеленського та українського народу підтримають усі політичні групи в Європейському парламенті.

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ЄНП є найбільшою політичною групою в Європарламенті, до її складу входять 176 депутатів з усіх держав-членів ЄС. Зазначається, що група ЄНП однією з перших закликала до ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо та газ, а також до відключення російських банків із системи SWIFT.

Премія "За свободу думки", названа на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова, була започаткована Європейським парламентом у 1988 році. Премію присуджують людям або громадським організаціям, які відзначилися у справі захисту прав людини та основоположних свобод. Розмір премії складає 50 тисяч євро.

У 2021 році премію Сахарова отримав російський опозиціонер Олексій Навальний, у 2020 році білоруська опозиція, а 2018 року - український режисер Олег Сенцов, якого на той час утримували у в'язниці в Росії.

Також читайте: Народ України отримає премію в галузі ЗМІ M100 Media Award за мужність у захисті свободи слова

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Народ ДА, но насчёт Зелика... Давайте так не горячиться?...
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07.09.2022 15:26
+14
Тільки мені соромно від цієї новини ?

З народом все зрозуміло, але до чого тут той хлопець з кварталу?
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07.09.2022 15:28
+11
В чмо тут до чого?
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07.09.2022 15:27
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Нεχερα вони не зрозуміли !
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07.09.2022 15:25 Відповісти
нагадаю европейцям про нашого "дєрьмократа":

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07.09.2022 15:33 Відповісти
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07.09.2022 15:52 Відповісти
премію Сахарова за свободу думки

 про ЗЄліну "свободу" дивіться вище, а стосовно наявності думки в його голові, то шановній комісії з нагороджень варто було б простукати голову Буратіни - бо потім невдобно вийде
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07.09.2022 15:57 Відповісти
Народ ДА, но насчёт Зелика... Давайте так не горячиться?...
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07.09.2022 15:26 Відповісти
В чмо тут до чого?
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07.09.2022 15:27 Відповісти
воно організатор і натхненник перемог та успіхів 73% наріду,мудрого але багатостраждального і бідного!
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07.09.2022 15:29 Відповісти
Так з мудрого 73% наріду майже ніхто не воює, багато хто з 73% за хабарі за кордон тікають
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07.09.2022 15:37 Відповісти
Інфантіли грьобані! Якийсь Сахоров-хуяхоров, Насральний! Фейспалміще!!!
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07.09.2022 15:27 Відповісти
Да....в такому разі Єрмака треба висувати на Нобелівську премію миру....😆
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07.09.2022 15:27 Відповісти
Тільки мені соромно від цієї новини ?

З народом все зрозуміло, але до чого тут той хлопець з кварталу?
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07.09.2022 15:28 Відповісти
Тобто український народ окремо, Зеленський окремо...
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07.09.2022 15:30 Відповісти
Котлети окремо, мухи окремо !
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07.09.2022 16:00 Відповісти
А " я нэ втик " тут при чём?
Типа миротворец,который украинские территории кацам подарит и будет мир.
Хитрый ход.
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07.09.2022 15:31 Відповісти
до речі,злі язики кажуть,що керівник хороброго 73% наріду Свідків 95-го кварталу вже давно переправив своїх батьків з цього самого 95-кварталу в Ізраїль.їм там куплено віллу....
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07.09.2022 15:32 Відповісти
Воно не тільки своїм батькам, за вкрадені у народа кошти, купило будинок. А ще, свій маєток в Іспаніі ,за 50 тис долл здає росіянам. От така підла істота, під назвою зеленський.
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07.09.2022 15:38 Відповісти
оо..свідок намальованих 73%
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07.09.2022 15:39 Відповісти
ta prichom tu Saharov voobshe ? eto zhe rjuzke disident.....
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07.09.2022 15:33 Відповісти
Зрадник, зеленскьий, яке відношення має? Геноцидника зеленського треба не на премію, а прямісенько до Гаагського трибуналу, за скоєнні ним злочини.
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07.09.2022 15:34 Відповісти
.....Сахарова за свободу думки..... свобода думки була правильно сформульована і оспівана харківськими ультрас ще в 2014.....
пуТін ***** ...........а европейці збагнули це 8 років по тому.....
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07.09.2022 15:34 Відповісти
За кого голосував?
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07.09.2022 15:39 Відповісти
а можна без Володимира Бонопартовича??
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07.09.2022 15:37 Відповісти
зеленському просто дайте килограм сахара и идет он *****....., герой боневтик.....
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07.09.2022 15:51 Відповісти
Зеля зрадник ! Яка йому премія Сахарова ?
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07.09.2022 15:57 Відповісти
Навальний премію отримав,напевно за гризуни, за те що підтримував в 2014 році війну і небутерброд.
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07.09.2022 15:58 Відповісти
73% від 63%, що прийшли на другий тур буде тільки 45,9% громадан України , що мають право голосувати. А в першому турі Порошенко та
Зеленський разом набрали тільки 46% від тих , хто прийшли на голосування.Більшості понад 50% громадян країни нема.
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07.09.2022 16:00 Відповісти
Буває так, що якісь речі несумісні. Ви щось одне, а ми щось друге.
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07.09.2022 16:05 Відповісти
А як будуть ділити премію, 100х0?
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07.09.2022 16:12 Відповісти
Им надоело уже миллиарды дарить,которые неизвестно куда деваются.
Решили дать ему официально,можа нажрется и оставит бюджет в покое.
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07.09.2022 16:15 Відповісти
О це номер) Нам премію Сахарова? За які заслуги? за бреханину? за кумовство? за 73% зебілів? Тільки мене не вимазуйте в своїх "преміях" сором, жах...
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07.09.2022 16:15 Відповісти
Я розумію якби Залужного ... Якби Забродського, якби Марченка......а секретаря зрадника єрмака за що ???
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07.09.2022 16:15 Відповісти
А що Дермака ЗАБУЛИ -ГА?
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07.09.2022 16:42 Відповісти
А при чому тут зелена шмаркля???
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07.09.2022 17:07 Відповісти
хорошая попытка от евродепутатов... но, где "свобода мысли", а где Зеленский - эти понятия просто не совместимы. да, и 73% его избирателей не заслуживают такого звания, потому что мыслили не свободно, а телевизором. так что, мы в пролете...
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07.09.2022 17:28 Відповісти
Откуда у Гундосика "свобода думки"? Он по телесуфлеру читает чужие тексты!

Когда начинает от себя говорить - чистая шизофазия!

Шизофазия - симптом психических расстройств, выражающийся в речевой разорванности - нарушении структуры речи, при которой, в отличие от речевой бессвязности (потока несвязанных слов), фразы строятся правильно, однако не несут никакой смысловой нагрузки, а содержание речи соответствует содержанию бреда.
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07.09.2022 18:12 Відповісти
Премія конченому совку імені конченого совка - дуже символічно.
Як частина українського народу з радістю від цього лайна відмовляюся.
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07.09.2022 19:58 Відповісти
 
 