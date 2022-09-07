Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля
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Уряд наклав цілковиту заборону на експорт українського вугілля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження за кодом згідно з УКТЗЕД 2701", - написав він.
Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Кабінет міністрів постановою № 666 розширив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік, зокрема газ українського видобутку. Зокрема, уряд заборонив експортувати:
- рідке паливо (мазут)
- вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля)
- природний газ українського походження.
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