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Кабмін повністю заборонив експорт українського вугілля

Новини Цензор.НЕТ Економіка

вугілля

Уряд наклав цілковиту заборону на експорт українського вугілля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження за кодом згідно з УКТЗЕД 2701", - написав він.

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Нагадаємо, у червні повідомлялося, що Кабінет міністрів постановою № 666 розширив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік, зокрема газ українського видобутку. Зокрема, уряд заборонив експортувати:

  • рідке паливо (мазут)
  • вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля)
  • природний газ українського походження.

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Автор: Анастасія Потіха
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Дай Бог чтобы угля Украине хватило на отопительный сезон. Хотя даже при запрещённом экспорте найдутся ловкачи знающие как вывести уголь из Украины и не попастся.
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07.09.2022 22:04 Відповісти
А де в Україні вугіллям опалюють, не кажучи вже про якість самого вугілля?
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07.09.2022 22:10 Відповісти
Наприклад ТЕЦ в Чернігові Крім того - купа теплових електростанцій Тільки у Львівській області не менше двох
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07.09.2022 22:19 Відповісти
в Києві теж..Дарницька 100%
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07.09.2022 22:40 Відповісти
А как насчёт газа ?
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08.09.2022 00:10 Відповісти
Через місяць опалювальний сезон,влада заборонила експорт вугілля. Вчасно.
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08.09.2022 00:49 Відповісти
Нужно атомную генерацию развивать!Украина может стать полностью энергонезависимой страной в ближайшие 10 лет!!!Даже отопление в квартирах можно сделать в два раза дешевле ,переведя всех на атомное электричество!И не закупать уголь и газ за границей от слова совсем!
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08.09.2022 01:19 Відповісти
Как мы живём восемь лет без донецкого угля???
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08.09.2022 01:21 Відповісти
 
 