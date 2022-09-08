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Луганщина не є найгарячішою точкою на Донбасі, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники на окупованих територіях Луганщини почали "мобілізувати" чоловіків.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Контрнаступ: на Луганщині навантаження менше, аніж на Харківщині та Херсонщині, але наша область має не погані перспективи. Основні зусилля ворог нині зосередив на Бахмуті, Луганщина - не є найгарячішою точкою на Донбасі", - сказав він.
Також, за словами Гайдая, зараз почали "мобілізувати" чоловіків в окупованих Сєверодонецьку, Лисичанську, Старобільську та інших населених пунктах, які війська РФ загарбали після 24 лютого.
Водночас, додав Гайдай, псевдореферендуму найближчим часом не буде.
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Віталій Маркович
показати весь коментар08.09.2022 12:05 Відповісти Мені подобається 0
Hanka Panyanka
показати весь коментар08.09.2022 12:21 Відповісти Мені подобається 2
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