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Луганщина не є найгарячішою точкою на Донбасі, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Російські загарбники на окупованих територіях Луганщини почали "мобілізувати" чоловіків.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Контрнаступ: на Луганщині навантаження менше, аніж на Харківщині та Херсонщині, але наша область має не погані перспективи. Основні зусилля ворог нині зосередив на Бахмуті, Луганщина - не є найгарячішою точкою на Донбасі", - сказав він.

Також, за словами Гайдая,  зараз почали "мобілізувати" чоловіків в окупованих Сєверодонецьку, Лисичанську, Старобільську та інших населених пунктах, які війська РФ загарбали після 24 лютого.

Водночас, додав Гайдай, псевдореферендуму найближчим часом не буде.

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Автор: Богдан Гуньковський
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08.09.2022 12:05 Відповісти
дочекались нарешті ті чоловіки...
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08.09.2022 12:21 Відповісти
 
 