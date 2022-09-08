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Луганщина не самая горячая точка на Донбассе, - Гайдай
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики на оккупированных территориях Луганской области начали "мобилизовать" мужчин.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Контрнаступление: на Луганщине нагрузка меньше, чем на Харьковщине и Херсонщине, но наша область имеет неплохие перспективы. Основные усилия враг сейчас сосредоточил на Бахмуте, Луганщина - не самая горячая точка на Донбассе", - сказал он.
Также, по словам Гайдая, сейчас начали "мобилизовать" мужчин в оккупированных Северодонецке, Лисичанске, Старобельске и других населенных пунктах, которые войска РФ захватили после 24 февраля.
В то же время, добавил Гайдай, псевдореферендума в ближайшее время не будет.
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Віталій Маркович
показать весь комментарий08.09.2022 12:05 Ответить Мне нравится 0
Hanka Panyanka
показать весь комментарий08.09.2022 12:21 Ответить Мне нравится 2
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