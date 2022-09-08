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Газ в Європі буде в дефіциті щозими до 2025 року, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,газпром,росія

Дефіцит газу в зимові періоди в Європі може тривати щонайменше до 2025 року, а наступний рік може виявитись гіршим за нинішній.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Зазначається, що втрата поставок російського природного газу призведе до того, що запаси будуть вичерпані швидше, коли температура впаде в найближчі місяці, та ще більше ускладнить процес підготовки до наступних опалювальних сезонів.

За словами енергетиків, оскільки швидкого вирішення проблеми немає, напруга триватиме принаймні до 2025 року.

"Наступної зими Європа може зіткнутися з ще більшою проблемою. Цілком можливо, що країни не зможуть заповнити сховища наступного літа настільки, наскільки нам вдалося цього року," - сказав комерційний директор німецького енергетичного гіганта Uniper SE Нік Ден Холландер.

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Європу охопила наймасштабніша енергетична криза за останні 50 років, через скорочення Росією поставок газу у відповідь на санкції, запроваджені через її вторгнення в Україну.

Автори зазначають, що Європейські лідери мають справу з короткостроковим болем і виділили понад 300 млрд євро (297 млрд дол), щоб усунути різке зростання витрат на електроенергію цієї зими. Але термін дії цих заходів закінчується, а полегшення все ще немає.

"Десь між 2025 і 2027 роками ми побачимо, що ціни в Європі повернуться до того рівня, який був на початку 2021 року", - сказав глобальний керівник відділу досліджень сировинних товарів Citigroup Inc. Ед Морс в ефірі Bloomberg TV. інтерв'ю.

Після десятиліть посилення залежності від Москви регіон зіткнувся з болючим перезавантаженням, коли споживачі змушені обмежувати використання енергоресурсів, а підприємства скорочують виробництво.

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"Це завершиться знищенням попиту. Людям доведеться змінити спосіб життя. Ви будете рідше їздити на машині, рідше включатимете опалення, рідше вмикатимете світло, і вам доведеться жити зі згорнутим промисловим виробництвом", - сказав голова правління та співзасновник Tellurian Inc., що розробляє СПГ, Чариф Сукі.

Ключова проблема полягає в тому, що російський газ, який минулого року покривав приблизно 40% потреби Європейського Союзу, не може бути легко замінений. Після припинення поставок "Газпромом" через "Північний потік", наступними можуть бути поставки через Україну.

У зв’язку з тим, що Європа зіткнулася з меншим запасом газу, ринки залишатимуться напруженими в найближчому майбутньому.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Нічого страшного. Зими в Європі лагідніші навіть за українські.
Буде німецький пан вдома взимку ходити в светрику, і накриватися двома ковдрами, а не в трусах і спати під простирадлом, як раніше. Це вартує свободи і життя цілого народу.
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08.09.2022 13:09
+8
Европейці досіть заощадливи . В Словаччіни до сих пір 50% будинків опалюються дровами.

а коли ідешь по Австрії( та і Словаччіни) , то коло будинків штабелі дров акуратно уложени , ні одній зайвій гиляки вдоль дорог нема. І усі плоди збирають на домашній шнапс. Поля усі убрани - ніде не билинки , і тількі стоять мисливські вишки для полювання - бо за літо дічина наїлася і треба слабких відстрілювати

по Україні ідешь - почінаючі с Закарпаття - 70% незасіяних земель і т п
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08.09.2022 12:28
+7
Те, що в Європі буде напруга з енергоресурсами до 2025 року (це мінімум, що до 2025 року, а може бути й більше), зрозуміло. На російську вуглеводневу голку підсідали 50 років, за рік-два не зіскочиш Але врешті-решт до 25-27 року рішення знайдуть. Постачання з інших родовищ, поставки зі США танкерами, відкриття нових та розконсервація старих АЕС, альтернативні джерела. Європа розбереться і не загнеться. На те вона та Європа. А ось що після 25-27 років робитиме Куйлостан, питання...? Хотіли покарати світ, а у результаті самі себе покарають
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08.09.2022 12:38
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спг будуть юзати
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08.09.2022 12:24 Відповісти
Европейці досіть заощадливи . В Словаччіни до сих пір 50% будинків опалюються дровами.

а коли ідешь по Австрії( та і Словаччіни) , то коло будинків штабелі дров акуратно уложени , ні одній зайвій гиляки вдоль дорог нема. І усі плоди збирають на домашній шнапс. Поля усі убрани - ніде не билинки , і тількі стоять мисливські вишки для полювання - бо за літо дічина наїлася і треба слабких відстрілювати

по Україні ідешь - почінаючі с Закарпаття - 70% незасіяних земель і т п
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08.09.2022 12:28 Відповісти
Доцілувалися з Пуйлом - тепер мерзни, мерзни вовчий хвіст !
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08.09.2022 12:35 Відповісти
Меркель посадила Европу на газовую российскую иглу. Уперто агитировала за СП2. Хоть открыли уголовное дело против нее?
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08.09.2022 12:36 Відповісти
Те, що в Європі буде напруга з енергоресурсами до 2025 року (це мінімум, що до 2025 року, а може бути й більше), зрозуміло. На російську вуглеводневу голку підсідали 50 років, за рік-два не зіскочиш Але врешті-решт до 25-27 року рішення знайдуть. Постачання з інших родовищ, поставки зі США танкерами, відкриття нових та розконсервація старих АЕС, альтернативні джерела. Європа розбереться і не загнеться. На те вона та Європа. А ось що після 25-27 років робитиме Куйлостан, питання...? Хотіли покарати світ, а у результаті самі себе покарають
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08.09.2022 12:38 Відповісти
Перефразируя знаменитую фразу Маркизы Де Помпадур: "После меня хоть потоп!"(с)
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08.09.2022 13:00 Відповісти
Їх про це попереджали багато років, а крайньою вийде Україна, бо не капітулювала. Гниди.
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08.09.2022 12:39 Відповісти
вони дебіли 30% спожитого газу використовують для генерації електроенергії...
Якщо б відмовились від використання газу на електростанціях вони б могли нормально жити без російського імпорту.
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08.09.2022 12:44 Відповісти
Ми ще більші дебіли, тому що ще більший відсоток газу спалюємо в ЖКХ. Більша частина багатоповерхівок навіть не утеплена, багато старих дирявих вікон. І що саме головне, населення звикло до дешевого або взагалі безкоштовного (за рахунок всіляких субсидій та льгот) опалення та інших послуг ЖКХ і не вважає за потрібне економити чи інвестувати хоча б в бойлер та нові вікна.
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08.09.2022 13:07 Відповісти
Утеплювати повинні ЖКГ. А там суцільна корупція. Ви ж в курсі.
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08.09.2022 14:11 Відповісти
Державних ЖЕКів давно немає, тому ніхто нікому нічого не винен. Забули. Об'єднуємось в ОСББ та вирішуємо, що і коли робити.
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08.09.2022 15:31 Відповісти
Досі є. Он у Гостомелі ціле УЖКГ,яке фарбує під'їзди і краде собі мільйони.
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08.09.2022 17:08 Відповісти
"...Цілком можливо, що країни не зможуть заповнити сховища наступного літа настільки, наскільки нам вдалося цього року..."
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08.09.2022 13:01 Відповісти
Нічого страшного. Зими в Європі лагідніші навіть за українські.
Буде німецький пан вдома взимку ходити в светрику, і накриватися двома ковдрами, а не в трусах і спати під простирадлом, як раніше. Це вартує свободи і життя цілого народу.
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08.09.2022 13:09 Відповісти
Нехай Європа дякує - Меркель . . До такої ситуації призвело її заглядання в очкоі ***** . !!
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08.09.2022 13:17 Відповісти
Напишіть хтось,хто в курсі. Знаю що Норвегія видобуває газ в величезній кількості. Що заважає Європейцям купувати у них?
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08.09.2022 14:10 Відповісти
Нічого не заважає. Як і в нас - заможнім пох.., а бідні чекають як влада за/ для них все зробить(((
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08.09.2022 14:23 Відповісти
Це пуйловські прокладки лякають Європу? Гарно в унісон з кремлядями співають. Америка казала, що вона навіть одна можезабезпечити ЄС, а крім неї є ще і інші поставщики. Так що гуляє ваш сраний грязьпром слідом за відомим кораблем
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08.09.2022 14:35 Відповісти
Не поставляйте им товары сельхозназначения и газ в европах будет в 2023г.
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08.09.2022 18:03 Відповісти
через одного дибільного карліка криза на півсвіту,
хтось би прибрав цю причину кризи і всім було добре
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08.09.2022 19:00 Відповісти
 
 