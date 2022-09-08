Газ в Європі буде в дефіциті щозими до 2025 року, - Bloomberg

Дефіцит газу в зимові періоди в Європі може тривати щонайменше до 2025 року, а наступний рік може виявитись гіршим за нинішній.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Зазначається, що втрата поставок російського природного газу призведе до того, що запаси будуть вичерпані швидше, коли температура впаде в найближчі місяці, та ще більше ускладнить процес підготовки до наступних опалювальних сезонів.

За словами енергетиків, оскільки швидкого вирішення проблеми немає, напруга триватиме принаймні до 2025 року.

"Наступної зими Європа може зіткнутися з ще більшою проблемою. Цілком можливо, що країни не зможуть заповнити сховища наступного літа настільки, наскільки нам вдалося цього року," - сказав комерційний директор німецького енергетичного гіганта Uniper SE Нік Ден Холландер.

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Європу охопила наймасштабніша енергетична криза за останні 50 років, через скорочення Росією поставок газу у відповідь на санкції, запроваджені через її вторгнення в Україну.

Автори зазначають, що Європейські лідери мають справу з короткостроковим болем і виділили понад 300 млрд євро (297 млрд дол), щоб усунути різке зростання витрат на електроенергію цієї зими. Але термін дії цих заходів закінчується, а полегшення все ще немає.

"Десь між 2025 і 2027 роками ми побачимо, що ціни в Європі повернуться до того рівня, який був на початку 2021 року", - сказав глобальний керівник відділу досліджень сировинних товарів Citigroup Inc. Ед Морс в ефірі Bloomberg TV. інтерв'ю.

Після десятиліть посилення залежності від Москви регіон зіткнувся з болючим перезавантаженням, коли споживачі змушені обмежувати використання енергоресурсів, а підприємства скорочують виробництво.

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"Це завершиться знищенням попиту. Людям доведеться змінити спосіб життя. Ви будете рідше їздити на машині, рідше включатимете опалення, рідше вмикатимете світло, і вам доведеться жити зі згорнутим промисловим виробництвом", - сказав голова правління та співзасновник Tellurian Inc., що розробляє СПГ, Чариф Сукі.

Ключова проблема полягає в тому, що російський газ, який минулого року покривав приблизно 40% потреби Європейського Союзу, не може бути легко замінений. Після припинення поставок "Газпромом" через "Північний потік", наступними можуть бути поставки через Україну.

У зв’язку з тим, що Європа зіткнулася з меншим запасом газу, ринки залишатимуться напруженими в найближчому майбутньому.