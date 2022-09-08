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ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині, - Генштаб. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час ведення активних дій на Харківському напрямку ЗСУ звільнено понад 20 населених пунктів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів", - зазначив він.

Читайте: Нацгвардійці на Харківщині взяли у полон двох бойовиків "ЛНР". ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+82
Героям слава!
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08.09.2022 15:09
+68
З Богом, хлопці! ****** цю гидоту! Удачи вам!!!
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08.09.2022 15:13
+63
Чудова новина.
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08.09.2022 15:12
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Героям слава!
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08.09.2022 15:09 Відповісти
Чудова новина.
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08.09.2022 15:12 Відповісти
З Богом, хлопці! ****** цю гидоту! Удачи вам!!!
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08.09.2022 15:13 Відповісти
****** эту нечисть не давая им продыха! Я поспроил на флакон коньяка со старой рашисткой 94 года, что ВСУ освободят свою страну до НГ.

Ставлю ящик коньяка первым ВСУ или бойцам Калиновского кто прийдёт в Беларусь!
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08.09.2022 17:04 Відповісти
Сейчас ассоциация действий ВСУ как у африканской роющей жабы. Слава героям! Вы победите, другого не дано!
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08.09.2022 17:10 Відповісти
I love you my brothers and sisters! The fire of victory is already shining brightly on your bayonets and trunks!
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08.09.2022 17:15 Відповісти
нічого собі - 50 км. тепер ясно нащо московити збираються виїжджати з купянська...
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08.09.2022 15:14 Відповісти
я так зрозумів для кацапів готується ізюмський глечик.
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08.09.2022 15:33 Відповісти
Отак. Кацапів заблокували під Херсоном і рушили на харківщині. Високий клас.
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08.09.2022 15:16 Відповісти
я тобі більше скажу, їх на херсонщині молотять так, що лапті розлітаються по полях
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08.09.2022 15:48 Відповісти
а говорили нічого не казати і не повідомляти,щоб не зашкодити
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08.09.2022 15:17 Відповісти
А тобі нічого надсекретного і не сказали. По орківських тг-аналах набагато більше інфи гуляє.
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08.09.2022 15:20 Відповісти
Ось тому і говорили.
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08.09.2022 15:22 Відповісти
наші ж офіціно повідомили що буде на півдні кацапи повірили відправили туди резерви, а наші вдарили з півночі "нежданчик" вийшов..
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08.09.2022 16:58 Відповісти
Говорили ничего не рассказывать до тех пор, пока военное командование не скажет. Если я ничего не путаю, генерал Громов - официальный представитель генштаба ВСУ.
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08.09.2022 17:25 Відповісти
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08.09.2022 15:18 Відповісти
Помните этого бройлера?
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08.09.2022 16:43 Відповісти
Молодці !!!
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08.09.2022 15:19 Відповісти
Якщо на Херсонщині у орків три лінії оборони, то на Харківщині - одна, максимум дві (на деяких напрямках). Тому пройшовши першу лінію оборони, далі у ЗСУ дві проблеми - не відірватися від своєї логістики і не потрапити під артилерію (або авіацію). З авіацією простіше - вчорашні "грачі" тому підтвердження.
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08.09.2022 15:21 Відповісти
Десь під Можайськом у кацапів ще з 41-го року має бути лінія оборони, але наші її здолають без проблем.
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08.09.2022 15:30 Відповісти
Vot eto otlycno
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08.09.2022 15:22 Відповісти
Šventė
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09.09.2022 01:45 Відповісти
Якщо авто і ж/д шляхи в районі Куп'янська зоблокують, то угрупуванню орків під Ізюмом ****@ в плані підвозу б/п і підкріплення. А там, під Ізюмом - докуя кацапської техніки.
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08.09.2022 15:24 Відповісти
Вроде ж дорога из Купянска на Изюм идет через Балаклею?
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08.09.2022 17:27 Відповісти
Є ще дорога з двома мостами, які непогано було б обнулить
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08.09.2022 17:39 Відповісти
Реально красавчики козаки... ударили там, где никто не ожидал
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08.09.2022 15:26 Відповісти
Как говорил в своё время ставропольский украинец М.Горбачёв :

"ПРОЦЕСС ПОШЁЛ !"
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09.09.2022 01:45 Відповісти
ВСУ при наступлении явно продвигаются быстрее чем русозвери. орки по 1 км в неделю, засыпая трупами и побитой техникой все кругом.
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08.09.2022 15:27 Відповісти
Ці ж 50 км орки пройшли на Сєверодонецькому фронті за 1,5 місяці - висновки робіть самі
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08.09.2022 15:30 Відповісти
ВСУ несут кацапских фашистов по кочкам. привычная картина
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08.09.2022 15:28 Відповісти
Файн-о-о-о
Балаклейская наступательная операция ВСУ
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08.09.2022 15:30 Відповісти
Главное - чтобы освободили навсегда!
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08.09.2022 15:31 Відповісти
Поскриптум. С 00 часов примерно и по 11 дня текущих суток харьковчане не успели порадоваться победам. Больше 10 ракет прилетело в разные районы города. Есть погибшие и раненые. Предприятие, школа, инфраструктура города разрушено либо полностью, либо почти. Надо бы следующие победы держать в тайне. А то начиная с 5 утра от 24 февраля 2022г и по сей день слишком дорого горожане платят. Или перенести опять сюда столицу---вместе с пво. Остальных не надо---ну вы поняли.
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08.09.2022 15:35 Відповісти
В общем, нужно поменьше эйфории, а пореальнее смотреть на ситуацию: Харьков остался незащищенным, и это дикая реальность, перед которой меркнут локальные победы. Правда, нехарьковчанам это сложно понять.
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08.09.2022 16:17 Відповісти
Почему трудно понять?! Помним и молимся за Харьков!
Непонимание и злость за то, что город практически без ПВО,
каждый день и ночь обстрелы...Я сумчанка и наше прикордоння
постоянно обстреливают...Душа болит за Харьков,Николаев...
За всю Украину...
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08.09.2022 18:44 Відповісти
То орки тіпа не знали, що їм під Белаклією виписали піздюлей? Чекали на прес-реліз ГШ ЗСУ? А потім вирішили помститись ї в'їбали по Харківу?
Включай мозок!
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08.09.2022 16:18 Відповісти
Тебе пишут про то, что происходит с городом ежедневно, с 24-го фeвраля.
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08.09.2022 16:22 Відповісти
беда харькова в том что он всего в 40 км от белгорода,даже сраный град достреливает с территоии кацапстана тут никакое пво не поможет так что только остаеться дождаться окончания войны и не ныть.
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08.09.2022 16:27 Відповісти
Це пан Челсі сказав муйню.То що харківв"янам терпілами бути до кінця війни? Чи знайдеться серед військових відповідальна людина і поставлять в Харкові контрбатарейні радари і шмальнуть хоч раз по кацапським вбивцям?
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08.09.2022 16:53 Відповісти
Отмазка классная! но почему-то орки ни с какого расстояния Киев взять ракетами, бомбами и снарядами не смогли, хотя подходили вплотную. И ещё: может, оставим Харьков рашистам? ведь никакое ПВО, даже после изгнания рашистов, не гарантирует безопасность городу.
Короче, давайте без отмазок, нужно серьёзно работать над защитой города.
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08.09.2022 17:36 Відповісти
Они обстреливали Киев. Пару дней. Но их успокоили. Харькову реально просто с географией не повезло очень сильно. Тем не менее Харьков оказался хребтом Украины, на который Россия споткнулась.
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08.09.2022 18:01 Відповісти
Не убедил. Под Киевом успокоили, а тут, ну никак: близко до оркии и всё тут!
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08.09.2022 18:15 Відповісти
Увы.
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08.09.2022 19:22 Відповісти
А потім почати і по кацапам бити за поребрик, щоб тікали подалі від нашого кордону
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08.09.2022 17:42 Відповісти
😰🙏🙏🙏
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08.09.2022 18:46 Відповісти
Приедь и бэньки включи свои на десятки 12 и 16 домов только на одном жилмассиве сгоревших или полуразвалившихся насегда, пустые микрорайоны с конца марта и начала апреля что уже стоят. За 9- этажные не пишу, их не видно за высотными. Сотни тысяч уже не вернутся почти все---а куда???
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08.09.2022 18:47 Відповісти
Никакой паники нет. Интересно кацапам все еще смешно от нашего контнаступления?
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08.09.2022 15:37 Відповісти
Що там верещить чорнорота скабєєва?
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08.09.2022 15:37 Відповісти
Дай Бог не втрачати ініціативу... Якщо вдасться і наші пройдуть в тили - то вся орківська шобла в районі Ізюм-Лисичанськ може посипатися як доміно
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08.09.2022 15:45 Відповісти
Це є добре -- для них це як удар по яицях.
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08.09.2022 15:53 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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08.09.2022 16:02 Відповісти
Я чесно сказати вшоці!

Слава Україні!
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08.09.2022 16:19 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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08.09.2022 16:32 Відповісти
Чтоб они все здохли поскорее, вместе с ******,
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08.09.2022 16:53 Відповісти
На кацапоресурсі блокнот.ру звіздять що собр вийшов з оточення, війська організовано покидають Балаклію, "по укровойсках работают тяжолиє огнємьоти".
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08.09.2022 17:20 Відповісти
Боже, поможи ЗСУ. И хай дохнут кацапы
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08.09.2022 17:40 Відповісти
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08.09.2022 17:43 Відповісти
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08.09.2022 17:44 Відповісти
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08.09.2022 18:01 Відповісти
В Николаевской обл. живет чудесный котенок с трезубом
на лбу! ☺️ https://www.facebook.com/olegdragon/videos/770670827573982/
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08.09.2022 18:51 Відповісти
50 км - це, можливо, вийшли на рубіж Шевченкового або Волоської Балаклії.

А це означає, що все, капець постачанню свинолупського угруповування навкруги Ізюму через Куп'янськ - тепер там вогневий контроль гаубиць 155мм навіть "стандартними" снарядами.
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08.09.2022 19:07 Відповісти
дякую,Боже,за твою допомогу і ласку!Слава нашим ЗСУ,бережи вас Творець,хлопці!
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08.09.2022 19:16 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Молодці!!! Найкращі !!! Віримо! Підтримуємо!Чекаємо!!!!💛💙
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08.09.2022 21:09 Відповісти
Шановне товариство! Славні наші захисники України! Молодці, хлопці! Хочу щоб ви почули те, що нам конче потрібно: " Їбашити русню треба так, щоб Талібан хрестився". Слава Україні, її ЗСУ, НацГвардії та всім нашим силовим структурам, що боронять нашу Україну від **********-кацапської мразоти!!! Смерть ворогам!
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08.09.2022 22:47 Відповісти
Слава Україні, слава Воїнам, слава Генштабу і найкрутішому в світі Головнокомандувачу!
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09.09.2022 01:14 Відповісти
 
 