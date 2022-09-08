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ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині, - Генштаб. ВIДЕО
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Під час ведення активних дій на Харківському напрямку ЗСУ звільнено понад 20 населених пунктів.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів", - зазначив він.
Топ коментарі
+82 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар08.09.2022 15:09
+68 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+63 Ulrich Shtal
показати весь коментар08.09.2022 15:12
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Ставлю ящик коньяка первым ВСУ или бойцам Калиновского кто прийдёт в Беларусь!
"ПРОЦЕСС ПОШЁЛ !"
Балаклейская наступательная операция ВСУ
Непонимание и злость за то, что город практически без ПВО,
каждый день и ночь обстрелы...Я сумчанка и наше прикордоння
постоянно обстреливают...Душа болит за Харьков,Николаев...
За всю Украину...
Включай мозок!
Короче, давайте без отмазок, нужно серьёзно работать над защитой города.
Слава Україні!
на лбу! ☺️ https://www.facebook.com/olegdragon/videos/770670827573982/
А це означає, що все, капець постачанню свинолупського угруповування навкруги Ізюму через Куп'янськ - тепер там вогневий контроль гаубиць 155мм навіть "стандартними" снарядами.