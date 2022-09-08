ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківщині, - Генштаб. ВIДЕО

Під час ведення активних дій на Харківському напрямку ЗСУ звільнено понад 20 населених пунктів.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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"ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів", - зазначив він.

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